Запчасти клиента не берем: дефицит изменил стоимость и условия ремонта машин

Несмотря на то, что прямого влияния дефицит микроэлектроники на сервисные услуги не оказывает, расценки в авторемонтных мастерских с начала года все же подросли.
АВТОСЕРВИСЫ
Официальные дилеры признались порталу «АвтоВзгляд» в увеличении стоимости работ на 10—15%, неофициальные — на 7—10%. Что же касается «грузовых» СТО, то у них прайсы остались примерно на том же, прошлогоднем уровне.
— Подорожало абсолютно все: автомобили, недвижимость, все основные ресурсы из-за нехватки их на рынке, оборудование, энергоносители, налоги — как следствие выросли и заработные платы. Поэтому автосервисы вынуждены поднимать цены на услуги, чтобы сохранить уровень рентабельности и повысить оклады сотрудников, ведь у них также выросли расходы, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» Данил Соловьев, сооснователь и директор сети Fit Service.
ЗАПЧАСТИ
Но куда ощутимее в цене «потяжелели» запчасти — они, по разным данным, подорожали в среднем на 20—30%. Всему виной валютные колебания и дефицит некоторых компонентов — в особенности чипов. Впрочем, по словам экспертов, сейчас есть проблемы не только с микроэлектроникой. Автосервисам, специализирующимся на грузовиках, остро не хватает кузовных деталей, а легковым — даже масел.
— Что касается запчастей, то мы наблюдаем сложности в поступлении на склад ряда смазочных материалов. Также есть тренд на увеличение сроков поставки запчастей с электронными компонентами. Кроме того, снижается доступность деталей на те автомобили, что в России уже не продаются, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» директор по сервисному обслуживанию «АВТОDOM Алтуфьево» Роман Тимашов.
Любопытно при этом, что на фоне дефицита новых запасных частей аж на 21% по итогам третьего квартала подскочил спрос на подержанные. Так, по данным «Авито Авто», наиболее активно россияне начали скупать на «вторичке» аккумуляторы (+41%), детали системы охлаждения (+40%), стеклянные элементы и электрооборудование (+33,5%). А подорожали сильнее всего «бэушные» световые приборы (+13%), трансмиссия и привод (+11,1%), а также стекла (+10%).
КЛИЕНТЫ
Поскольку в России ощутимо подскочили в цене новые автомобили (не без «помощи» дилеров, отказывающихся продавать машины без дополнительного оборудования на сумму в несколько сотен тысяч рублей), увеличился срок владения транспортным средством и, как следствие, количество клиентов в автосервисах — на 20—30%. И это несмотря на то, что мастерские одна за другой начали отказывать в обслуживании тем автовладельцам, что привозят запчасти с собой.
— В поисках экономии клиент покупает дешевую запчасть, а для автосервиса это — большой риск, поскольку он обязан дать гарантию на ремонт и, следовательно, на деталь клиента. Более того, автосервис дает гарантию даже на замену технических жидкостей. А как определить качество масла, которое привез автовладелец? Никак, — объясняет директор сети Fit Service Данил Соловьев.
По мнению нашего собеседника, тренд на запрет ремонта со «своими» запчастями будет только усиливаться и даже станет одним из ключевых изменений отрасли следующего года. Но, кажется, дело здесь не столько в гарантийных обязательствах, сколько в желании заработать. А вообще-то это — прямое нарушение Закона РФ «О защите прав потребителей» (хотя, справедливости ради, некоторые сервисы и предупреждают клиентов о том, что не несут ответственности за детали)…
Но вернемся к нашей теме — итак, чего же еще ждать в ближайшем будущем?
ПРОГНОЗ
— Мы ожидаем, что запасные части сильно вырастут в цене к концу года, а работы могут подорожать на 10—15% в зависимости от стоимости железа. В 2022-м увеличение прайсов продолжится — в том числе из-за подорожания ресурсов и нагрузки на экономику, — отметил в разговоре с порталом «АвтоВзгляд» генеральный директор автосервиса «Ремспецтранс Восток» Юрий Юрченко.
Представители других независимых СТО в целом с этим прогнозом согласны. Так, в «Фит Сервисе» предполагают, что работы «потяжелеют» по итогам 2021-го на 16—17%, а запчасти — на 25—27%. Вряд ли что-то кардинально изменится в лучшую сторону в 2022-м: по миру пошла очередная волна коронавируса, а значит, перебои в поставках и дефицит продолжатся. Следовательно, можно ожидать прибавки в 7—10% на услуги и 15% на расходники и комплектующие.
А вот «официалы» настроены более оптимистично. Скажем, сервисный центр дилера «АВТОDOM Алтуфьево» надеется закрыть текущий год без увеличения цен. А нормализацию в отрасли там ожидают уже во второй половине 2022-го. Отмечают, что в будущем году цены, вероятно, будут корректироваться в большую сторону, но незначительно. Хотелось бы, конечно, но верится с трудом…