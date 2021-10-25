Запчасти клиента не берем: дефицит изменил стоимость и условия ремонта машин

Несмотря на то, что прямого влияния дефицит микроэлектроники на сервисные услуги не оказывает, расценки в авторемонтных мастерских с начала года все же подросли.

АВТОСЕРВИСЫ

Официальные дилеры признались порталу «АвтоВзгляд» в увеличении стоимости работ на 10—15%, неофициальные — на 7—10%. Что же касается «грузовых» СТО, то у них прайсы остались примерно на том же, прошлогоднем уровне.

— Подорожало абсолютно все: автомобили, недвижимость, все основные ресурсы из-за нехватки их на рынке, оборудование, энергоносители, налоги — как следствие выросли и заработные платы. Поэтому автосервисы вынуждены поднимать цены на услуги, чтобы сохранить уровень рентабельности и повысить оклады сотрудников, ведь у них также выросли расходы, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» Данил Соловьев, сооснователь и директор сети Fit Service.