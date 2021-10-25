Мошенники осваивают новые схемы «развода», связанные с автострахованием

На конференции «Барьер-2021» вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов рассказал порталу «АвтоВзгляд» о том, что страховые компании в первом полугодии подали более 4800 заявлений по факту страхового мошенничества. По 672 из них уже возбуждены уголовные дела.

Злоумышленники по-прежнему прибегают к схемам фальсификации аварий и подделке документов. Среди более «инновационных» и в то же время жестоких способов преступников — поджоги автомобилей.

Впрочем, противодействие аферистам тоже ведется. И не без помощи правоохранителей, а также федеральных и региональных властей.

Кстати, недавно была достигнута договоренность между Всероссийским союзом страховщиков и Ассоциацией страховщиков Азербайджана и Узбекистана. Предложение о взаимодействии направлено в Киргизию и Таджикистан. Эксперты уверены, что подобные меры позволят страховщикам обмениваться информацией о заключенных договорах, выплатах, а также сведениями о виновниках аварий, что минимизирует риски страхового мошенничества.