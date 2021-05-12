Как в клочья разнести в суде беспредельный штраф МАДИ

Так, скажем, на днях Савеловский суд Москвы отменил очередное «газонное» постановление МАДИ с убийственной для сотрудников этого ведомства формулировкой — за отсутствие состава административного правонарушения (п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ). Напомним, что мадишники пытались «нагнуть» юридическое лицо, сдавшее свое авто в аренду физлицу, аж на 300 000 рублей за то, что последнее припарковалось, по их мнению, там, где не следует. При этом, выписывая штраф в том самом упрощенном порядке, допустили существенное нарушение процессуальных требований КоАП РФ, изложенных в ст. 28.2.
И тут очень важно понимать, что указанную статью Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях сотрудники МАДИ нарушают при вынесении абсолютно любого своего постановления, связанного с мнимой или явной парковкой на газонах-тротуарах (а также при фотофиксации нарушений правил стоянки/остановки), а не только в конкретном случае. Иными словами, любое из них — вне зависимости от нюансов и обстоятельств — подлежит отмене.
Что же касается описываемой истории, то в ней — до кучи, так сказать, работнички этой структуры проявили полную некомпетентность и в другом вопросе: не приняли во внимание документы, исчерпывающе подтверждающие, что юрлицо за действие арендатора в данном случае не отвечает от слова вообще.
Любопытно, что представители арендодателя пытались наставить на путь истинный откровенно «плавающих» в законодательных нормах «профессионалов» из МАДИ и научить из уму-разуму, не доводя дело до суда. Бесполезно, Желая «срубить денежку по легкому», чиновники отделывались откровенными отписками, да требовали каких-то несуществующих в правовом поле документов.
За что в итоге и поплатились: суд полностью согласился с доводами защитника юридического лица, привлекаемого к административной ответственности: обжалуемое постановление отменил, а производство по делу прекратил. Другое дело, что на восстановление справедливости ушло более чем полгода. И кто бы посчитал, сколько человеко/часов и других ресурсов было потрачено на все процедуры только потому, что некая структура столичного Дептранса в наглую нарушает законы.
— Это уже двадцатое постановление МАДИ, успешно обжалованное в судебном порядке за последние полтора года, — комментирует ситуацию порталу «АвтоВзгляд» юрист Михаил Никитин. — Столь же неплохие результаты показывают и коллеги-юристы. То есть налицо тенденция, когда правильно составленные жалобы в суд находят у Фемиды полное понимание. Но в этой связи вызывает недоумение, почему граждане, незаконно оштрафованные МАДИ, в массе своей предпочитают платить, а не бороться с произволом? Ведь именно из-за отсутствия гражданской позиции, когда из 100 водителей, незаконно привлеченных к административной ответственности, лишь, дай Бог, 10 начинают отстаивать свои права, подобный беспредел и продолжается. Между тем, гражданам в подобных ситуациях даже не надо обращаться к адвокатам: шаблоны заявлений и алгоритмы действий можно легко найти в профильных сообществах: например, в тех же «Синих ведерках»…
И с г-ном Никитиным сложно не согласиться. Государство не может и не должно бороться с нарушителями что уголовного, что налогового, что административного законодательства незаконными методами. Но если — как в случае с МАДИ — все же делает это, то кто, если не гражданское общество, должно его остановить?