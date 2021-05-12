Как в клочья разнести в суде беспредельный штраф МАДИ

Так, скажем, на днях Савеловский суд Москвы отменил очередное «газонное» постановление МАДИ с убийственной для сотрудников этого ведомства формулировкой — за отсутствие состава административного правонарушения (п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ). Напомним, что мадишники пытались «нагнуть» юридическое лицо, сдавшее свое авто в аренду физлицу, аж на 300 000 рублей за то, что последнее припарковалось, по их мнению, там, где не следует. При этом, выписывая штраф в том самом упрощенном порядке, допустили существенное нарушение процессуальных требований КоАП РФ, изложенных в ст. 28.2.

И тут очень важно понимать, что указанную статью Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях сотрудники МАДИ нарушают при вынесении абсолютно любого своего постановления, связанного с мнимой или явной парковкой на газонах-тротуарах (а также при фотофиксации нарушений правил стоянки/остановки), а не только в конкретном случае. Иными словами, любое из них — вне зависимости от нюансов и обстоятельств — подлежит отмене.

Что же касается описываемой истории, то в ней — до кучи, так сказать, работнички этой структуры проявили полную некомпетентность и в другом вопросе: не приняли во внимание документы, исчерпывающе подтверждающие, что юрлицо за действие арендатора в данном случае не отвечает от слова вообще.