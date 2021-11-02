Как создать тепло в машине и сохранить ресурс мотора суровой зимой

Начнем с прописных истин, о которых все знают, но почему-то забывают за теплые месяцы. Первая: каждый холодный пуск мотора равнозначен по износу нескольким десяткам или даже сотням пройденных километров. Все зависит от того, насколько сильно ушли показания термометра за нулевую отметку, какое масло залито в мотор, в каком он сам находится техническом состоянии и т. д. И если машина приобретена не на год-два, то об ее здоровье приходится заботиться.
Вторая истина: холодный пуск связан с сильным обогащением топливо-воздушной смеси, что приводит к неполному сгоранию топлива, его попаданию в поддон с картерными газами и соответственно разбавлению моторного масла. А это в свою очередь является причиной его ускоренного окисления, читай сокращения срока службы.
О каком соблюдении регламентных сроков ТО может в данном случае идти речь? Меняем масло значительно чаще — несем дополнительные затраты. А они могут быть большими, если обращаться к официальному дилеру, что вынуждены делать владельцы гарантийных авто.
Третья истина такова: тарахтящая на прогреве под окнами машина вызывает негативную реакцию у жильцов, в окна которых ветром затягивает выхлопные газы. Ситуацию еще усугубляет изношенный мотор и отсутствие катализатора в системе выпуска. Кстати, приезд по сигналу бдительных соседей наряда полиции обернется штрафом в размере 1500, а в «столицах» — все 3000 рублей. А если ежедневные прогревы кого-либо «достанут», то на крышу авто может прилететь тяжелый предмет. Затраты на ремонт составят гораздо больше законного штрафа. Про экологию говорить не станем, у нас в отличие от Европы это не принято обсуждать. Также не будем упоминать и про повышенный расход топлива при прогреве. Его никто не учитывает, но тем не менее это присутствует.
А вот про то, что начало движения с непрогретым мотором и заиндевевшими стеклами, через которые ничего толком не видно, может закончиться ДТП — умалчивать не станем. Особенно это актуально для малокубатурных бензиновых и дизельных моторов, которые сами по себе медленно прогреваются.
При этом согласно статистике, зимой более 50% аварий происходят в первые 15 мин поездки, когда неразогретый двигатель не позволяет двигаться динамично, видимость (как мы сказали ранее) оставляет желать лучшего, а действия водителя скованы теплой верхней одеждой. И дело даже не в шубе. Например, матерчатые перчатки могут скользить по ободу холодного рулевого колеса. Опция обогрева которого на большинстве массовых авто отсутствует.
Итак, машину нужно зимой прогреть, но, не создавая при этом никому неудобств и не нарушая закона. Следовательно, автозапуск для этих целей не всегда подходит. И в том числе и из-за того, что если машина не в прямой видимости, а система простая без обратной связи, то непонятно запустился мотор или нет. Да и случаев, когда авто сгорало на парковке при автозапуске — немало! Кроме того, чтобы мотор запустился при низкой температуре необходим как минимум полностью заряженный аккумулятор, что, увы, не всегда достижимо при коротких поездках, частых пусках ДВС, постоянном использовании подогрева стекол, зеркал, сидений.
Что остается? Использовать проверенное средство — жидкостный подогреватель, который гарантированно работает при температуре −40С, и, лучше, если он будет от лидера отрасли, который изготавливает надежные и безопасные «котлы».
Таким является немецкая компания Webasto, которая ведет свою историю с 1901 года, а первый предпусковой подогреватель компании (для коммерческого транспорта) был представлен еще в далеком 1949 году. Серийная поставка оборудования для легковых автомобилей фирма осуществляет с 1965 года, то есть уже более полувека!
За это время педантичные немецкие инженеры до идеала довели конструкцию агрегатов, что открыло им дорогу на сборочные конвейеры ведущих автопрозводителей Европы, Америки, России и т. д. Выбор в пользу Webasto сделали и фирмы, которые профессионально занимаются установкой дополнительного оборудования. Не удивительно, что немцы производят более полутора миллионов изделий в год, для того чтобы удовлетворить спрос! Важно отметить, что все подогреватели Webasto производятся на заводе компании, расположенном в городе Нойбранденбург (Германия). То есть мы говорим о продукции европейского качества, собранной из качественных комплектующих руками высококвалифицированных же рабочих.
Учитывая возросшие потребности рынка в умных устройствах, фирма разработала и выпускает также и системы управления отопителями, которые запустят «котел» вашего автомобиля и проконтролируют его работу, не допустив возникновения критических ситуаций, из любой точки мира.
Возвращаясь, скажем, в ноябре с курорта из жаркого Египта, вы можете сразу по прилету сесть за руль прогретого автомобиля, который ждал вас на занесенной снегом парковке родного Новосибирска, и не теряя ни минуты отправиться домой.
И, наконец, последнее. Если подогреватель установлен в авторизованном сервисном центре «Вебасто» (а их число в России перевалило за 1000), это никоим образом не влияет на заводскую гарантию. Следовательно, оборудование можно смело монтировать не у дилера автобренда, который нагреет на этом руки, а у профессиональных установщиков, заплатив справедливую цену.