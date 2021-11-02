Как создать тепло в машине и сохранить ресурс мотора суровой зимой

Начнем с прописных истин, о которых все знают, но почему-то забывают за теплые месяцы. Первая: каждый холодный пуск мотора равнозначен по износу нескольким десяткам или даже сотням пройденных километров. Все зависит от того, насколько сильно ушли показания термометра за нулевую отметку, какое масло залито в мотор, в каком он сам находится техническом состоянии и т. д. И если машина приобретена не на год-два, то об ее здоровье приходится заботиться.

Вторая истина: холодный пуск связан с сильным обогащением топливо-воздушной смеси, что приводит к неполному сгоранию топлива, его попаданию в поддон с картерными газами и соответственно разбавлению моторного масла. А это в свою очередь является причиной его ускоренного окисления, читай сокращения срока службы.

О каком соблюдении регламентных сроков ТО может в данном случае идти речь? Меняем масло значительно чаще — несем дополнительные затраты. А они могут быть большими, если обращаться к официальному дилеру, что вынуждены делать владельцы гарантийных авто.