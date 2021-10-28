Как опытные водители облегчают пуск двигателя в мороз странными утеплителями

Проблемы с зимними пусками двигателя могут случаться по целому набору технических причин. Но наиболее массовая связана с недостатком энергии в аккумуляторе. Именно она может усугублять букет прочих неисправностей, препятствующих пуску. Среди последних назовем, например, плохо работающие свечи, или слишком загустевшее для текущей уличной температуры масло. При полностью заряженном мощном аккумуляторе автовладелец о них может и не подозревать.

Разряженная батарея с преодолением подобных неприятностей не справится. Падению запаса энергии в АКБ могут способствовать много факторов. В том числе паразитные токи, слишком большое количество устройств-потребителей электричества, старый генератор и прочие. Но зимой к этому набору добавляется один из самых мощных: падение емкости батареи вследствие низкой температуры.

Чтобы как-то бороться с этой неприятностью и быть более-менее спокойным за пуск двигателя морозным утром, некоторые автомобилисты каждый вечер снимают аккумулятор с авто и уносят домой. Кто-то покупает специальный термочехол для «аккума» в магазине. Проблема в том, что такие девайсы изготавливают далеко не для каждой модели авто.