Как опытные водители облегчают пуск двигателя в мороз странными утеплителями

Проблемы с зимними пусками двигателя могут случаться по целому набору технических причин. Но наиболее массовая связана с недостатком энергии в аккумуляторе. Именно она может усугублять букет прочих неисправностей, препятствующих пуску. Среди последних назовем, например, плохо работающие свечи, или слишком загустевшее для текущей уличной температуры масло. При полностью заряженном мощном аккумуляторе автовладелец о них может и не подозревать.
Разряженная батарея с преодолением подобных неприятностей не справится. Падению запаса энергии в АКБ могут способствовать много факторов. В том числе паразитные токи, слишком большое количество устройств-потребителей электричества, старый генератор и прочие. Но зимой к этому набору добавляется один из самых мощных: падение емкости батареи вследствие низкой температуры.
Чтобы как-то бороться с этой неприятностью и быть более-менее спокойным за пуск двигателя морозным утром, некоторые автомобилисты каждый вечер снимают аккумулятор с авто и уносят домой. Кто-то покупает специальный термочехол для «аккума» в магазине. Проблема в том, что такие девайсы изготавливают далеко не для каждой модели авто.
Поэтому кое-кто из автомобилистов «припахивает» родственников-знакомых, имеющих навыки шитья, для изготовления теплого кожуха для аккумулятора. С ним «батарейка» не так сильно остывает в периоды, пока двигатель авто не работает. Некоторые предпочитают вообще не заморачиваться и, оставляя машину, просто накидывают на мотор и «аккум» какое-нибудь теплое тряпье — в надежде, что при этом все подкапотное пространство не успеет остыть до возвращения хозяина.
При этом им приходится мириться с необходимостью лазить под капот перед каждой поездкой — чтобы убрать импровизированное одеяло. Этих недостатков лишен простой способ защиты АКБ от переохлаждения, ключевую роль в котором играют трубки из вспененного пластика, применяемые для утепления межпанельных швов в многоэтажных домах.
Если взять самую тонкую трубку такого типа, можно аккуратно обмотать ею аккумулятор, по ходу дела плотно скрепляя витки между собой какими-нибудь проволочками — да хотя бы разогнутыми канцелярскими скрепками. Единственное условие: утеплитель не должен располагаться поблизости от раскаленных частей мотора. В этом смысле, ради пущей безопасности, его стоит дополнительно укутать с помощью рулона обычной бытовой фольги. Утепление таким способом очень эффективно и надежно и позволяет гораздо меньше переживать по поводу падения емкости батареи из-за мороза.