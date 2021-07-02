Как правильно пользоваться транспондером, чтобы сильно сэкономить на платных дорогах

Сеть платных дорог в России активно развивается, а потому ничуть не удивительно, что с каждым годом растет спрос и на транспондеры. Если взять в качестве примера устройства T-pass, предлагаемые компанией «Автодор-Платные Дороги», то ими сегодня пользуются порядка 1,8 млн человек. Почему мы вспомнили именно об этих девайсах? Все просто: они покрывают самые востребованные трассы и предоставляют наибольшие скидки.
А скидки по транспондерам T-pass действительно приятные. Так, на некоторых участках трасс М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Нева» экономия может достигать 30%, а на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) — и вовсе до 40% в зависимости от маршрута. Но и это — еще не все. Пользователь может подключиться к Программе лояльности: накапливать баллы и обменивать их на дополнительную скидку в размере от 3 до 15%.
Но давайте обо всем по порядку. Где купить транспондер T-pass? В Центрах продаж и обслуживания клиентов, на АЗС вблизи платных автодорог и в магазинах-партнерах компании «Автодор-Платные Дороги», на некоторых пунктах взимания платы М-4 «Дон» и М-11 «Нева» или через интернет. Мы, например, решили провести наш эксперимент в модульном офисе продаж, расположенном на 99-м км ЦКАД.
Модели транспондеров T-pass бывают четырех основных серий. Самое доступное устройство — «Стандарт» — предлагается за 1400 рублей. «Премиум» попросит за себя на 100 рублей больше: эта модель отличается от базовой дизайном, формой, меньшими размерами и более емким элементом питания. Кроме того, «премиальный» транспондер можно брендировать — нанести при необходимости логотипы своей компании. Правда, эта услуга доступна лишь юридическим лицам.
Транспондеры T-pass «Лимитированной серии» — это устройства c уникальным, красочным дизайном. Такой девайс стоит чуть дороже, 1800 рублей. Флагманом же линейки является модель «Платинум». Устройство минималистичного дизайна с металлизированными вставками продается в специальной упаковке — коробке-пенале с двойным бортом и бархатной основой. Другая его особенность — увеличенный до 5 лет срок гарантии: у иных моделей — это по умолчанию 24 месяца.
К слову, о гарантии. При желании ее можно продлить до 5 лет и на «стандартных», и на «премиальных» транспондерах. Заявлено, что срок эксплуатации устройств составляет пять-семь лет, но несмотря на это, девайсы зачастую служат намного дольше. Тем же, кто хочет обновить свой транспондер T-pass, которому более 5 лет с момента покупки, предоставляется скидка 30% на новый по акции TRADE-IN. Чтобы ее получить нужно со старым устройством обратиться в Центр продаж и обслуживания, где его заблокируют, а вы сможете приобрести новую модель со скидкой.
Так какое же устройство выбрать? Тем, кто стремится к экономии, мы бы рекомендовали обратить внимание на базовые модели «Стандарт» или «Премиум» — какая больше нравится внешне. Желающим выделиться отлично пойдет «Лимитированная серия» с креативным дизайном. Что же до транспондера «Платинум», то его можно приобрести в подарок — другу, родственнику, даже бизнес-партнеру — необычный и очень полезный презент.
Транспондер куплен, что с ним делать дальше? Во-первых, нужно зарегистрировать личный кабинет на сайте «Автодор-Платные Дороги»: ввести необходимые данные, привязать устройство к лицевому счету посредством его PAN-номера. Также нужно будет указать и паспортные данные, чтобы пройти процедуру персонификации. Это позволит подключиться к Программе лояльности, просматривать историю проездов и оплаты, блокировать при необходимости счет.
Во-вторых, нужно пополнить баланс — там же, в личном кабинете, в Центре продаж и обслуживания, через банкомат «Элекснет», на АЗС или мобильное приложение «Автодор». А в-третьих, установить девайс в автомобиле — очень важно сделать это правильно, потому что в ином случае сигнал с транспондера может не считаться. В традиционных пунктах взимания платы перед машиной не откроется шлагбаум, а на ЦКАД — сформируется задолженность.
В легковом автомобиле транспондер крепится при помощи держателя с клейкой поверхностью на ветровое стекло в районе зеркала заднего вида, в грузовой — в нижней части «лобовухи», под «дворниками». Проезжать традиционные пункты взимания платы нужно на скорости 20 км/ч, соблюдая при этом дистанцию до впереди идущего автомобиля 15 метров — чтобы средства с вашего счета не списались за проезд другого водителя.
Если же мы говорим о ЦКАД, то на «кольце» притормаживать даже не нужно — транспондер считывается на максимальной разрешенной скорости. Здесь главное — убедиться в том, что оплата прошла. Каким образом? В момент, когда машина проезжает под П-образной рамкой системы «Свободный поток», устройство издает короткий звуковой сигнал. Если таких сигналов вы не заметите, то имеет смысл проверить задолженность по госномеру машины на официальном сайте, в мобильном приложении или через короткий USSD-запрос *390#. Последний вариант, кстати, доступен и при отсутствии подключения к сети Интернет, и при отрицательном балансе телефона.
Транспондер установлен, баланс пополнен — можно ехать. Но прежде стоит проверить (опять же, в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении) интероперабельность. Она позволит пользоваться устройством T-pass на всех платных дорогах — даже тех, что обслуживаются иными компаниями — и подключается абсолютно бесплатно.