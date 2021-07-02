Как правильно пользоваться транспондером, чтобы сильно сэкономить на платных дорогах

Сеть платных дорог в России активно развивается, а потому ничуть не удивительно, что с каждым годом растет спрос и на транспондеры. Если взять в качестве примера устройства T-pass, предлагаемые компанией «Автодор-Платные Дороги», то ими сегодня пользуются порядка 1,8 млн человек. Почему мы вспомнили именно об этих девайсах? Все просто: они покрывают самые востребованные трассы и предоставляют наибольшие скидки.

А скидки по транспондерам T-pass действительно приятные. Так, на некоторых участках трасс М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Нева» экономия может достигать 30%, а на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) — и вовсе до 40% в зависимости от маршрута. Но и это — еще не все. Пользователь может подключиться к Программе лояльности: накапливать баллы и обменивать их на дополнительную скидку в размере от 3 до 15%.

Но давайте обо всем по порядку. Где купить транспондер T-pass? В Центрах продаж и обслуживания клиентов, на АЗС вблизи платных автодорог и в магазинах-партнерах компании «Автодор-Платные Дороги», на некоторых пунктах взимания платы М-4 «Дон» и М-11 «Нева» или через интернет. Мы, например, решили провести наш эксперимент в модульном офисе продаж, расположенном на 99-м км ЦКАД.