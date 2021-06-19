Эксперимент: как платные дороги экономят деньги водителей

Чтобы убедиться в том, что платные дороги — это действительно существенная экономия времени в пути, высокий уровень безопасности, комфорт и даже выгода для логистического бизнеса, мы отправились в небольшое путешествие по Московской области. На реальной большегрузной машине, с настоящим водителем-экспедитором, сотрудником транспортной компании Delko.
Наш маршрут взял свое начало на Горьковском шоссе, на въезде в город Ногинск. Порядка 10 километров мы проехали по бесплатной трассе М-7 «Волга» до ЦКАД, далее по кольцу на юг — до скоростной дороги М-4 «Дон». А оттуда — до села Вельяминово городского округа Домодедово, нашего условного финиша. Это — 133 километра и чуть меньше полутора часа в пути, как прогнозировал навигатор.
Итак, пристегиваем ремни безопасности и выезжаем на Горьковское шоссе. Первый же знак, который встречает нас на трассе — ремонтные работы и ограничение скорости до 50 км/ч. Две полосы движения в каждую сторону, стертая разметка, мелкие и более крупные выбоины. И это, по словам нашего собеседника, одна из главных проблем бесплатных дорог, по которым дальнобойщики вынуждены ездить ежедневно. Другая — бесконечные пробки.
Дорожные заторы — это не только дискомфорт от постоянных разгонов и торможений. Они многократно увеличивают время в пути, что вынуждает водителей нарушать режим труда и отдыха. В каждой грузовой машине установлен тахограф — шофер не должен находиться за рулем дольше четырех с половиной часов, а иначе штраф. Но о каком отдыхе может идти речь, если нужно — под страхом, опять же, штрафов — успеть на погрузку или разгрузку?
Сокращение расходов на амортизацию транспортных средств — другое важное преимущество скоростных дорог. Каким образом «платники» продляют машинам жизнь? Спасибо качественному дорожному покрытию, которое бережет элементы подвески и рулевого управления. Кроме того, на скоростных трассах водитель может поддерживать так называемую крейсерскую скорость, тем самым оптимизируя расход топлива.
Стоит упомянуть и о том, что на платных дорогах дежурят аварийные комиссары, располагающие необходимыми навыками и оборудованием, чтобы оказать посильную помощь в нестандартной ситуации, а также огородить место остановки по всем правилам. Это очень важно, ведь на автомагистралях остановка в неположенном месте может привести к аварии. Поэтому на «платниках» не бывает таких случаев, когда у вас что-то произошло, и вы не знаете, что делать — аварийные комиссары приходят на помощь оперативно, бесплатно и даже без специальных вызовов, так как они регулярно мониторят ситуацию на вверенных участках дорог.
И все бы хорошо, но за проезд по скоростным магистралям нужно платить, а это, по мнению скептиков, слишком большие, неоправданные расходы. На самом же деле, если разобраться, дела обстоят несколько иначе. Да, платить приходится. Зато водитель оказывается раньше в пункте разгрузки, а значит, быстрее снова загружается и отправляется в следующий рейс. За одну условную рабочую смену он выполняет больше доставок, а это — увеличение дохода для компании.
Приведем конкретный пример: сравним скоростную дорогу М-4 «Дон» и ее бесплатную альтернативу. Если говорить о маршруте Москва — Ростов-на-Дону, то разница во времени, по словам нашего собеседника, который довольно часто осуществляет доставку груза в южные регионы, составляет не менее трех часов. «Платник» позволяет ему всегда успевать на разгрузку, не попадая на штрафы за несоблюдение режима труда и отдыха.
Да и не так уж дорого обходятся поездки по платным трассам, если использовать транспондеры. Например, устройство T-pass, установленное в нашем автомобиле, позволяет экономить на дорогах, находящихся в доверительном управлении Госкомпании «Автодор», до 40% в зависимости от маршрута. Предусмотрены и дополнительные скидки до 15% по программе лояльности.
С транспондером водителю вообще не нужно думать об оплате проезда. Установил устройство в зону за стеклоочистителями и поехал. В традиционных пунктах взимания платы со шлагбаумами нужно лишь снизить до 30 км/ч скорость, а на ЦКАД — можно даже не притормаживать. Там установлены П-образные рамки системы «Свободный поток», которая взимает плату за проезд автоматически и на максимальной разрешенной скорости. Опять же, экономия времени.
В который раз мы уже повторяем слово «экономия» — о каком же конкретно сокращении расходов идет речь? Поездка по ЦКАД и М-4 «Дон» на грузовой машине четвертой категории обошлась нам в 1020 рублей — потому что мы установили транспондер T-pass и активировали скидку в 15%. В противном случае мы бы отдали ровно 2000. Что же до экономии времени и прочих особенностях платных трасс, то о них рассказываем в видеосюжете.