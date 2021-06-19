Эксперимент: как платные дороги экономят деньги водителей

Стоит упомянуть и о том, что на платных дорогах дежурят аварийные комиссары, располагающие необходимыми навыками и оборудованием, чтобы оказать посильную помощь в нестандартной ситуации, а также огородить место остановки по всем правилам. Это очень важно, ведь на автомагистралях остановка в неположенном месте может привести к аварии. Поэтому на «платниках» не бывает таких случаев, когда у вас что-то произошло, и вы не знаете, что делать — аварийные комиссары приходят на помощь оперативно, бесплатно и даже без специальных вызовов, так как они регулярно мониторят ситуацию на вверенных участках дорог.

И все бы хорошо, но за проезд по скоростным магистралям нужно платить, а это, по мнению скептиков, слишком большие, неоправданные расходы. На самом же деле, если разобраться, дела обстоят несколько иначе. Да, платить приходится. Зато водитель оказывается раньше в пункте разгрузки, а значит, быстрее снова загружается и отправляется в следующий рейс. За одну условную рабочую смену он выполняет больше доставок, а это — увеличение дохода для компании.

Приведем конкретный пример: сравним скоростную дорогу М-4 «Дон» и ее бесплатную альтернативу. Если говорить о маршруте Москва — Ростов-на-Дону, то разница во времени, по словам нашего собеседника, который довольно часто осуществляет доставку груза в южные регионы, составляет не менее трех часов. «Платник» позволяет ему всегда успевать на разгрузку, не попадая на штрафы за несоблюдение режима труда и отдыха.