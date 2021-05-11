Как автовладельцы по глупости губят бензонасос, а заодно и топливный бак

Планета Земля устроена так, что перепад температур приводит к образованию конденсата в каждой полости, а уж если она закрыта, то со временем там может скопиться целое озеро. Бензобак — не исключение. За один календарный год только таким путем в топливохранилище оказывается не менее половины литра H2O, а ведь вода попадает в «танк» еще и с бензином: где-то подтекает резервуар, а где-то, недолго думая, просто разбавили «проточной».

Стоит появиться воде, будет и ржавчина. День за днем, час за часом, «рыжая бестия» захватит весь топливный бак, приводя не только к появлению дыр, но и к выходу из строя бензонасоса — хлопья ржавчины ему точно не понравятся, забив сетку и исцарапав достаточно нежное нутро этого надежного и довольно ресурсного устройства.

Чтобы этого не происходило, старики исправно чистили всю систему каждую весну, промывая бензобак простым и очень дешевым составом. Поможет он и сегодня, причем даже в запущенных случаях. Для комплексной уборки топливохранилища потребуется: лимонная кислота, теплая вода, зарядное устройство для аккумулятора, металлический прут, пол литра преобразователя ржавчины и сода. Причем соду лучше использовать не простую, в рыжей упаковке, что со времен царей стоит под каждой раковиной от Калининграда до Владивостока, а кальцинированная — она чуть дороже и непригодна для приготовления пищи, но намного лучше справляется с различными загрязнениями.