Как автовладельцы по глупости губят бензонасос, а заодно и топливный бак

Планета Земля устроена так, что перепад температур приводит к образованию конденсата в каждой полости, а уж если она закрыта, то со временем там может скопиться целое озеро. Бензобак — не исключение. За один календарный год только таким путем в топливохранилище оказывается не менее половины литра H2O, а ведь вода попадает в «танк» еще и с бензином: где-то подтекает резервуар, а где-то, недолго думая, просто разбавили «проточной».
Стоит появиться воде, будет и ржавчина. День за днем, час за часом, «рыжая бестия» захватит весь топливный бак, приводя не только к появлению дыр, но и к выходу из строя бензонасоса — хлопья ржавчины ему точно не понравятся, забив сетку и исцарапав достаточно нежное нутро этого надежного и довольно ресурсного устройства.
Чтобы этого не происходило, старики исправно чистили всю систему каждую весну, промывая бензобак простым и очень дешевым составом. Поможет он и сегодня, причем даже в запущенных случаях. Для комплексной уборки топливохранилища потребуется: лимонная кислота, теплая вода, зарядное устройство для аккумулятора, металлический прут, пол литра преобразователя ржавчины и сода. Причем соду лучше использовать не простую, в рыжей упаковке, что со времен царей стоит под каждой раковиной от Калининграда до Владивостока, а кальцинированная — она чуть дороже и непригодна для приготовления пищи, но намного лучше справляется с различными загрязнениями.
Первым делом, сливаем остатки бензина, если бурая густая жижа вообще может так называться, промываем бак простой водой и заливаем в него под завязку могучего коктейля из соды и горячей воды так, чтобы жидкости было доверху. Соду нужно разбавить в пропорции одна пачка на ведро воды. Далее опускаем в горловину наш пруток так, чтобы он не касался дна и краев — резиновый коврик поможет справится с задачей. Следом подключаем зарядное устроство для АКБ: «минус» на бак, а «плюс» — на металлический стержень.
В таком виде им предстоит простоять минимум 6 часов, после чего, предварительно отключив питание, нужно слить грязь, промыть бак проточной водой: если остались следы ржавчины, то операцию следует повторить. Как только «рыжая» сошла, нужно вновь заполнить бензобак теплой водой и добавить лимонную кислоту. Получаса будет достаточно, чтобы остатки «следов эксплуатации» окончательно сошли, а внутреннее убранство засверкало чистотой.
Последняя стадия — финишная обработка. Затыкаем отверстия, заливаем преобразователь ржавчины, закрываем крышку и тщательно болтаем емкость из стороны в сторону, обрабатывая все выемки и полости изнутри. После бензобак нужно тщательно и неторопливо просушить и установить на законное место. Теперь он прослужит еще несколько лет, а если проводить процедуру очистки регулярно, то вдвое дольше. Операция занимает немало времени, однако она необходима каждому автомобилю. Альтернатива лишь одна: магазин, касса, SMS из банка. Так себе перспектива.