Шанхайский автосалон-2025: Changan уходит в небо, оставаясь на земле

Понятно, что современный автомобиль уже давно вышел за рамки просто транспортного средства. Это умный элемент экосистемы мобильности, умеющий правильно взаимодействовать не только с водителем и окружающей средой. Он насыщен огромным количеством функций, которые стали возможны благодаря активному использованию облачных технологий и технологий искусственного интеллекта.
Причем уже не важно — к какой категории относится непосредственно транспортное средство: бюджетный кроссовер или премиальный седан. В любом случае — это уже намного больше, чем просто машина. Это умный робот для решения широкого круга задач.
Кстати, на Шанхайском автосалоне-2025 было представлено много роботов. Причем не только в виде робособак, но и во вполне человеческом исполнении. Пока не очень понятно, какую роль они будут выполнять, но нацеленность автоконцернов на использование подобных систем довольно любопытна. Кстати, как и интеграция в современные автомобили квадрокоптеров.
Понятно, что современный автопроизводитель для того, чтобы оставаться на плаву просто обязан расширять свое видовое разнообразие, чтобы обеспечить свое присутствие во всех областях мобильности. Так что Changan — не просто один из крупнейших китайских автостроителей, к началу 2025 года сумевший реализовать более 28 млн авто.
Это разработчик собственной мобильной экосистемы, в которой машина, по сути, выполняет роль, аналогичную современному продвинутому смартфону, возможности которого настолько разнообразны и широки, что раскрываются перед потребителем далеко не сразу.
Сейчас марка производит несколько независимых линеек автомобилей. И, скорее всего, в условиях текущей турбулентности на мировом рынке — это хороший рецепт выживания. Так что сейчас бренд стремительно наращивает свое присутствие на международных рынках, пытаясь воспользоваться глобальными трудностями автопрома. Причем, свое видение мобильности у компании не то, чтобы уникально, но выглядит достаточно футуристичным и — что самое главное — работоспособным.
Ведь основной минус современных автопроизводителей — их тотальная зависимость от сторонних поставщиков. Это касается и аккумуляторов, и бортовой электроники, включая высокопроизводительные процессоры для мультмедийных систем и систем активной безопасности. Конечно, речь идет и о силовых агрегатах и элементах трансмиссии.
Кроме того, есть огромный кластер, обеспечивающий информационные сервисы, функционирование систем безопасности и искусственный интеллект, которые не могут быть полностью отданы на откуп сторонним разработчикам, поскольку напрямую влияют и на безопасность, и на функциональность современных ТС. И тот, кто в меньшей степени зависим от внешних поставщиков всегда оказывается в привилегированном положении.
Так что Changan, благодаря своей глобальности, имеет возможности для разработки собственных технологий, имеющих для компании ключевое значение. Сейчас в портфолио концерна входят бренды Uni, Nevo, Avatr, Beepal и другие. Однако нас в большей степени интересуют именно эти.
Ведь именно они или уже представлены на нашем рынке, или окажутся на нем в ближайшее время. Возникает вопрос, а что же конкретно может появиться в России? Да все! Вообще же, современные платформы от Changan включают в себя довольно много новаций, которые раскрываются только при ближайшем рассмотрении. Отсюда и новинки, уже, по сути, не являющиеся чистыми автомобилями, а скорее -интеллектуальными транспортными системами.
Которые, помимо непосредственно транспортной функции обеспечивают, своим владельцам не просто информационно-насыщенную мобильность. Автомобиль в буквальном смысле этого слова превращается в разумного собеседника, способного к обучению и готового перешагнуть грань между живой и неживой материей, благодаря внедрению в бортовой вычислительный комплекс искусственного интеллекта.
На Шанхайском автосалоне-2025 компания продемонстрировала уже 4-е поколение CS75 Plus. Кроссовер явно стал лучше выглядеть, а также получил более современную начинку с точки зрения информационно-развлекательных возможностей. И скоро мы увидим этот автомобиль в России. С учетом того, что SUV традиционно пользуются неплохим спросом, модель будет востребована.
Тем более, что автомобиль сильно прибавил в комфорте. Электрическая линейка от Changan проходит под брендом Avatr. И вот здесь все становится совсем интересно, поскольку эти транспортные средства отличаются не только изысканным дизайном, но и продвинутыми возможностями с точки зрения безопасного перемещения в пространстве.
Машины (нет, скорее — транспортные системы) Avatr обладают рядом довольно необычных возможностей, которые реализуются благодаря их электрическому приводу. Например, разворот на месте вокруг собственной оси, самостоятельная парковка и выезд с парковочного места, парковка в ограниченном пространстве.
Причем водитель может даже не находится внутри электромобиля и отдавать голосовые команды при помощи мобильного телефона. При этом, радиус разворота автомобиля составляет всего 2.5 метра. Когда мы сумеем прикоснуться к этой автомобильной роскоши?
Во второй половине нынешнего года мы увидим на российском рынке электрический седан Avatr 12, а в начале следующего — и Avatr 07. Причем, как утверждали представители компании, с полным набором функций и сервисов, доступных а Китае. Любопытно, что продуктовая линейка Avatr разделена на три серии: стандартная, премиальная и лимитированная.
Последняя отличается уникальными трактовками дизайна базовых моделей с привлечением ведущих специалистов Givenchy, Dior и Fendi. Но, конечно, мерилом успешности конкретной модели являются не ее технические характеристики и дизайн, а объем продаж. И с этим у Avatr все неплохо — в 2024 году было продано 73 606 премиальных «электричек», что в два раза больше показателей 2023-го.
Есть надежда и на то, что в следующем году мы увидим еще один бренд — Deepal в лице премиального внедорожника G318. Этот полноприводный последовательный гибрид способен на многое благодаря электрическому приводу.
Он хорош для бездорожья тем, что способен развивать максимальный крутящий момент практически с нулевых оборотов, давая возможность водителю без проблем преодолевать сложные участки с неровным рельефом.
Причем, с характерным для электрички комфортом. А наличие двигателя внутреннего сгорания, обеспечивающего зарядку блока аккумуляторов, позволяет автомобилю сохранять свою автономность, независимость от зарядной инфраструктуры и большой запас хода.
Кроме того, на Шанхайском автосалоне-2025 был представлен Changan Nevo Q07 — PHEV-гибрид, который может появиться в России в ближайшее время. По крайней мере, представители компании не отрицали такую возможность.
Приятная эксплуатационная особенность кроссовера — возможность проехать 215 километров только на электротяге. А общий запас хода гибрида составляет невероятные 1400 км.
И если линейка чисто электрических авто пока пользуется в нашей стране ограниченным спросом, то гибриды однозначно скоро станут драйвером продаж, особенно если китайским товарищам удастся предложить конкурентную цену или задействовать собственные финансовые инструменты для снижения ценового барьера в условиях практически полной недоступности кредитов для населения.
Кстати, еще одним любопытным транспортным средством, которое Changan показал на этом мотор-шоу, был гексакоптер для перевозки пассажиров. Работает он исключительно в автономном режиме, требуя от человека только определения конечной точки маршрута.
В полете модуль может находиться до 25 минут. Время зарядки — 10 минут. И он в состоянии перевезти 2-х не сильно упитанных граждан. Впрочем, главное не то, что инновационный транспорт показали широкой публике, а то, что он является не прототипом, а вполне рабочим вариантом, уже сейчас выполняющим коммерческую перевозку пассажиров.
И жаль, конечно, что вряд ли такая технология в ближайшее время появится у нас.