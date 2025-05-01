Шанхайский автосалон-2025: Changan уходит в небо, оставаясь на земле

Современный китайский автопром непривычно разнообразен и динамичен настолько, что разобраться с моделями даже одного бренда бывает совсем непросто. И в это смысле Шанхайский автосалон-2025, завершающийся на днях, позволил не только на бумаге, но и воочию увидеть модели, которые будут задавать вектор развития высокотехнологичной мобильности на ближайшее время. Например, бренд Changan, уже очень хорошо знакомый нашим водителям, продемонстрировал не только глубину модельного ряда, но и технологическую продвинутость, которые до этого не сильно афишировались на широкой публике. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Суперновинки популярного в России бренда, которые скоро появятся и у нас

Понятно, что современный автомобиль уже давно вышел за рамки просто транспортного средства. Это умный элемент экосистемы мобильности, умеющий правильно взаимодействовать не только с водителем и окружающей средой. Он насыщен огромным количеством функций, которые стали возможны благодаря активному использованию облачных технологий и технологий искусственного интеллекта.

Причем уже не важно — к какой категории относится непосредственно транспортное средство: бюджетный кроссовер или премиальный седан. В любом случае — это уже намного больше, чем просто машина. Это умный робот для решения широкого круга задач.

Кстати, на Шанхайском автосалоне-2025 было представлено много роботов. Причем не только в виде робособак, но и во вполне человеческом исполнении. Пока не очень понятно, какую роль они будут выполнять, но нацеленность автоконцернов на использование подобных систем довольно любопытна. Кстати, как и интеграция в современные автомобили квадрокоптеров.

Фото портала АвтоВзгляд.

Понятно, что современный автопроизводитель для того, чтобы оставаться на плаву просто обязан расширять свое видовое разнообразие, чтобы обеспечить свое присутствие во всех областях мобильности. Так что Changan — не просто один из крупнейших китайских автостроителей, к началу 2025 года сумевший реализовать более 28 млн авто.

Это разработчик собственной мобильной экосистемы, в которой машина, по сути, выполняет роль, аналогичную современному продвинутому смартфону, возможности которого настолько разнообразны и широки, что раскрываются перед потребителем далеко не сразу.

Сейчас марка производит несколько независимых линеек автомобилей. И, скорее всего, в условиях текущей турбулентности на мировом рынке — это хороший рецепт выживания. Так что сейчас бренд стремительно наращивает свое присутствие на международных рынках, пытаясь воспользоваться глобальными трудностями автопрома. Причем, свое видение мобильности у компании не то, чтобы уникально, но выглядит достаточно футуристичным и — что самое главное — работоспособным.

Ведь основной минус современных автопроизводителей — их тотальная зависимость от сторонних поставщиков. Это касается и аккумуляторов, и бортовой электроники, включая высокопроизводительные процессоры для мультмедийных систем и систем активной безопасности. Конечно, речь идет и о силовых агрегатах и элементах трансмиссии.

Фото портала АвтоВзгляд.

Кроме того, есть огромный кластер, обеспечивающий информационные сервисы, функционирование систем безопасности и искусственный интеллект, которые не могут быть полностью отданы на откуп сторонним разработчикам, поскольку напрямую влияют и на безопасность, и на функциональность современных ТС. И тот, кто в меньшей степени зависим от внешних поставщиков всегда оказывается в привилегированном положении.

Так что Changan, благодаря своей глобальности, имеет возможности для разработки собственных технологий, имеющих для компании ключевое значение. Сейчас в портфолио концерна входят бренды Uni, Nevo, Avatr, Beepal и другие. Однако нас в большей степени интересуют именно эти.

Ведь именно они или уже представлены на нашем рынке, или окажутся на нем в ближайшее время. Возникает вопрос, а что же конкретно может появиться в России? Да все! Вообще же, современные платформы от Changan включают в себя довольно много новаций, которые раскрываются только при ближайшем рассмотрении. Отсюда и новинки, уже, по сути, не являющиеся чистыми автомобилями, а скорее -интеллектуальными транспортными системами.

Которые, помимо непосредственно транспортной функции обеспечивают, своим владельцам не просто информационно-насыщенную мобильность. Автомобиль в буквальном смысле этого слова превращается в разумного собеседника, способного к обучению и готового перешагнуть грань между живой и неживой материей, благодаря внедрению в бортовой вычислительный комплекс искусственного интеллекта.

Фото портала АвтоВзгляд.

На Шанхайском автосалоне-2025 компания продемонстрировала уже 4-е поколение CS75 Plus. Кроссовер явно стал лучше выглядеть, а также получил более современную начинку с точки зрения информационно-развлекательных возможностей. И скоро мы увидим этот автомобиль в России. С учетом того, что SUV традиционно пользуются неплохим спросом, модель будет востребована.

Тем более, что автомобиль сильно прибавил в комфорте. Электрическая линейка от Changan проходит под брендом Avatr. И вот здесь все становится совсем интересно, поскольку эти транспортные средства отличаются не только изысканным дизайном, но и продвинутыми возможностями с точки зрения безопасного перемещения в пространстве.

Машины (нет, скорее — транспортные системы) Avatr обладают рядом довольно необычных возможностей, которые реализуются благодаря их электрическому приводу. Например, разворот на месте вокруг собственной оси, самостоятельная парковка и выезд с парковочного места, парковка в ограниченном пространстве.

Причем водитель может даже не находится внутри электромобиля и отдавать голосовые команды при помощи мобильного телефона. При этом, радиус разворота автомобиля составляет всего 2.5 метра. Когда мы сумеем прикоснуться к этой автомобильной роскоши?

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Во второй половине нынешнего года мы увидим на российском рынке электрический седан Avatr 12, а в начале следующего — и Avatr 07. Причем, как утверждали представители компании, с полным набором функций и сервисов, доступных а Китае. Любопытно, что продуктовая линейка Avatr разделена на три серии: стандартная, премиальная и лимитированная.

Последняя отличается уникальными трактовками дизайна базовых моделей с привлечением ведущих специалистов Givenchy, Dior и Fendi. Но, конечно, мерилом успешности конкретной модели являются не ее технические характеристики и дизайн, а объем продаж. И с этим у Avatr все неплохо — в 2024 году было продано 73 606 премиальных «электричек», что в два раза больше показателей 2023-го.

Есть надежда и на то, что в следующем году мы увидим еще один бренд — Deepal в лице премиального внедорожника G318. Этот полноприводный последовательный гибрид способен на многое благодаря электрическому приводу.

Он хорош для бездорожья тем, что способен развивать максимальный крутящий момент практически с нулевых оборотов, давая возможность водителю без проблем преодолевать сложные участки с неровным рельефом.

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Причем, с характерным для электрички комфортом. А наличие двигателя внутреннего сгорания, обеспечивающего зарядку блока аккумуляторов, позволяет автомобилю сохранять свою автономность, независимость от зарядной инфраструктуры и большой запас хода.

Кроме того, на Шанхайском автосалоне-2025 был представлен Changan Nevo Q07 — PHEV-гибрид, который может появиться в России в ближайшее время. По крайней мере, представители компании не отрицали такую возможность.

Приятная эксплуатационная особенность кроссовера — возможность проехать 215 километров только на электротяге. А общий запас хода гибрида составляет невероятные 1400 км.

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И если линейка чисто электрических авто пока пользуется в нашей стране ограниченным спросом, то гибриды однозначно скоро станут драйвером продаж, особенно если китайским товарищам удастся предложить конкурентную цену или задействовать собственные финансовые инструменты для снижения ценового барьера в условиях практически полной недоступности кредитов для населения.

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Кстати, еще одним любопытным транспортным средством, которое Changan показал на этом мотор-шоу, был гексакоптер для перевозки пассажиров. Работает он исключительно в автономном режиме, требуя от человека только определения конечной точки маршрута.

В полете модуль может находиться до 25 минут. Время зарядки — 10 минут. И он в состоянии перевезти 2-х не сильно упитанных граждан. Впрочем, главное не то, что инновационный транспорт показали широкой публике, а то, что он является не прототипом, а вполне рабочим вариантом, уже сейчас выполняющим коммерческую перевозку пассажиров.

И жаль, конечно, что вряд ли такая технология в ближайшее время появится у нас.