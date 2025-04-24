GAC и армия андроидов: автоапокалипсис начинается в Шанхае

Если вы все еще считаете, что роботы — это чайники с голосом Алисы или терминаторы из фантастики, срочно погуглите сайт GAC Group. Китайцы больше не фантазируют — они штампуют будущее на конвейере. И да, оно уже ходит на двух ногах.

На Шанхайском автосалоне-2025, GAC не просто показывает новинки — он подавляет этими самыми новинками и разработками. Самая громкая сенсация — не электроседан и не беспилотник, а гуманоид GoMate. И если вам кажется, что это просто «морда с болтом» на колесиках, которая машет руками — добро пожаловать в 2026 год.

Потому что в 2025-м GoMate уже встанет на производственные линии. В смысле, он не позирует, а реально работает: видит, слышит, проверяет сварку, улыбается, если надо, и не требует перерывов на перекур. Ну и что же дальше? А дальше — толпы улыбающихся болванов и болванок, покрытых мягкой экокожей, с камерами в глазах, и/или медицинскими шприцами в манипуляторах, алгоритмами на все и голосом мягче, чем у вашей бывшей.

Они не просят повышения зарплаты и не подают в суд. Они сканируют вас на входе, анализируют пульс и продают автомобиль, пока вы еще только моргнули. GAC уже натаскивает их на работу с клиентами. Через пару лет «продавец-консультант» в автосалоне будет на месте определять ваш кредитный рейтинг по зрачками выдавать на руки ключи с комплектом психологических советов.

Фото производителя.

А теперь — в небо. Прощай, автотранспорт. GOVY AirJet от «гаковского» суббренда Go-Universe — первый сертифицированный летающий автомобиль.

Не прототип, не мечта непризнанного гения — а готовая штуковина с восемью электродвигателями, композитным крылом и системой перераспределения тяги на случай отказа пары моторов. Максималка — 250 км/ч, запас хода — 200 км, зарядка — 30 минут. И все это уже прошло летные испытания. И тут даже Tesla Cybertruck выглядит как тележка из IKEA с Bluetooth-колонкой.

А теперь вернемся на землю — но ненадолго. Потому что и тут GAC устроил шоу. Trumpchi E9 — гибридный минивэн, которому тесно даже в премиальном сегменте. Он создан, чтобы выдавить Alphard с пьедестала в исторический парк, где пасутся динозавры уровня «жестянки Лиззи».

Турбомотор, электродвигатель, до 100 км хода без капли бензина, салон, в котором можно спать, работать, проводить совещания и ныть о жизни в стиле бизнес-класса. Все это упаковано в кузов с крылатыми фарами, безрамочной радиаторной решеткой и уровнем оснащения, который у европейских самобеглых колясок стоит как половина квартиры.

Фото производителя.

Если нужно мощнее и злее — Aion Hyper GT. Электроседан, срывающийся с места до сотни за 4 секунды, имеет гильотинные двери, парковку с управлением через дрон и начинку, что делает Model 3 похожей на школьный проект. Да еще и дешевле. Aion Hyper GT не просто наступает на пятки Tesla — она перегрызает ей зарядный кабель и делает это с улыбкой.

А если вы устали от руля, педалей и решений — есть GAC Space. Концепт появился еще в 2022 году как лаунж на колесах. Сегодня — это логичное продолжение философии GAC: автономная капсула без органов управления, с биосенсорами, нейроинтерфейсами и аудиотерапией.

Машина, которая сама выбирает маршрут, распознает тревожность, включает медитативный трек и шепчет: «Все хорошо, ты — не водитель. Ты — душа в потоке». Ну, а как иначе, если у GAC даже автомобиль переживает за вас больше, чем ваши кредиторы?

Все это — не концепты из рекламных проспектов. Это курс, который GAC уже реализует. Пока в Европе спорят, можно ли допускать автопилот в левый ряд, GAC готовит гуманоидов в смену и запускает серийное производство того, что вчера казалось фантастикой.