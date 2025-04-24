Toyota презентовала в Шанхае более крупную и продвинутую альтернативу Camry

Четырехдверная новинка «Тойоты» BEV bZ7 будет флагманом и пятой моделью линейки «батарейных» машин марки в КНР. Осенью прошлого года японцы показали концепт-кар, а теперь привезли на Шанхайский автосалон предсерийную версию с наружными зеркалами и классическими дверными ручками.

Осмотрев седан Toyota BEV bZ7, корреспондент портала «АвтоВзгляд» пришел к выводу, что его можно считать более габаритной и современной альтернативой легендарной «Камри». Однако, судя по ДНК, новинка уже не совсем «японка», поскольку участие в ее разработке принял китайский автоконцерн GAC.

Длина флагманского электрокара превышает 5 м. Из-за покатой и, кстати, панорамной крыши, модель поначалу можно принять за лифтбэк. В список оснащения включен внушительный набор умных систем. Судя по лидару на крыше, стоит рассчитывать на автопилот как минимум второй ступени.

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Отделка интерьера выглядит богато за счет использования перфорированной кожи и вставок под дерево. Внутри установлены большой экран мультимедийного комплекса и проекционный дисплей, беспроводная зарядка рассчитана на пару гаджетов, а физических кнопок — минимум.

На свет однозначно появится заднеприводная модификация BEV bZ7. Велика вероятность, что на конвейер поставят и версию с четырьмя ведущими колесами. О силовой установке информации нет, но легко догадаться, что ее сделают очень мощной, ведь основными конкурентами считаются Xiaomi SU7 и BYD Han.

Остается только добавить, что BEV bZ7 пойдет в серию уже в конце года. Производство наладят в Гуанчжоу на совместном предприятии GAC Toyota.