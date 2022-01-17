Автохимия LIQUI MOLY для дачников

Среди зимних проблем, с которыми сталкиваются моторизованные дачники, первое место, скорее всего, примерзание всего и вся, начиная от ворот на участок, заканчивая дверями гаража и прочих хозяйственных пристроек. Универсального рецепта борьбы с этой напастью нет, но самое надежное — организация защиты замков от попадания воды и снега. В случае технической невозможности такой защиты на помощь приходит автохимия. Первая задача — разморозка. С ней успешно справляется средство для размораживания стекол ANTIFROST Scheiben-Enteiser. Им можно размораживать замки любого типа, особенно кодовые и навесные, а также всевозможные дверные ручки и кнопки автомобиля.
Для смазки и предотвращения повторного замерзания используйте специальную аэрозоль Turschloss-Pflege от Ликви Моли.
Кроме того, дачники с машиной сталкиваются с проблемой примерзания дверей. Наверняка и в вашей жизни было: утром тянете дверь машины на себя, а ее будто клеем намазали. А причина тому — конденсат, осевший на резиновых уплотнителях дверей. В борьбе с этой напастью поможет силиконовая смазка Liqui Moly Silicon-Fett. Эта смазка подходит для самых различных контактных зон, где присутствуют пластиковые или резиновые детали. Silicon-Fett также защищает их от высыхания и воздействия ультрафиолета, препятствует прилипанию льда к обработанным поверхностям и в целом продлевает срок службы резиновых и пластиковых деталей.
Вторая проблема касается не только дачников, что делает её особенно актуальной. Незамерзающая жидкость для стеклоомывателя. Самый распространенный вариант, к сожалению, «паленка». Такую «незамерзайку» стекол за 100—150 рублей нам обычно «толкают» с обочины, и, надо заметить, пользуется этот суррогат хорошим спросом.
Даже при небольших морозах при движении эта жидкость покрывает лобовое стекло ледяными узорами. Дабы вернуть нормальный обзор, всё тепло салонной печки нужно направлять на «лобовуху». В более сильные морозы такой фальсификат замерзает в тонких шлангах системы омывания и в самих форсунках. И вот, вроде бы в самом бачке «жижа» не замерзла, но «писалки» при этом не работают. А в настоящую стужу замерзает и все содержимое бачка, что может привести к поломке насоса. Опытные автомобилисты, понимая, что залили откровенное барахло, добавляют этой жидкости градус, вливая спирт или водку.
Чтобы форсунки стеклоомывателя в любые морозы радовали вас хорошим напором, следует завязать с покупкой дешевых жидкостей непонятного происхождения. Мало того, что их морозостойкость не выдерживает никакой критики, так в их составе может содержаться настоящая отрава, от вдыхания паров которой можно даже потерять сознание.
Фирменные жидкости дороже, но они безопасны для человека и не причинят вреда лакокрасочному покрытию и пластику. Из-за некачественной же стеклоомывайки на авто запросто могут помутнеть блок-фары.
Качественная «незамерзайка» также содержит присадки, удаляющие со стекла следы от дорожных реагентов. К примеру, продукция немецкой компании LIQUI MOLY соответствует самым строгим нормам качества, предъявляемым к техническим жидкостям для омывания стекол.
Изготавливается исключительно по собственной рецептуре и на базе немецких компонентов: изопропилового спирта, ПАВ (поверхностно-активных веществ) и специальных присадок. Можно выбрать «незамерзайку» под свой климат с температурой замерзания от −5 до −27. Даже если вдруг «ударят» более крепкие морозы, LIQUI MOLY ANTIFROST Scheiben-Frostschutz лишь немного загустеет, но полностью не замерзнет. Состав не портит резинки «дворников», предотвращает помутнение фар и лакокрасочного покрытия авто, с приятным запахом и не содержит вредных для человека компонентов.
Если же случаются совсем уж крепкие морозы, то для таких случаев в линейке LIQUI MOLY есть особая «незамерзайка» — концентрат ANTIFROST Scheiben-Frostschutz Konzentrat, остающийся в жидком состоянии при температуре до −70 по Цельсию. Кстати, он же поможет вернуть к жизни «незамерзайку», рассчитанную на менее низкую температуру.
Ну, а что делать, если прошел ледяной дождь и авто покрылось своеобразной глазурью? На помощь придет уже упомянутое средство ANTIFROST Scheiben-Enteiser на основе все того же изопропилового спирта. Благодаря упаковке с триггером, средством удобно пользоваться. Достаточно нанести размораживатель на обледеневшую поверхность, подождать от 1 до 3 минут, после чего при помощи резинового скребка или щетки удалить остатки льда. Температурный диапазон использования «антильда» до −40 ̊С.
Если иметь в своем арсенале перечисленные выше средства, то времени на решение возникающих проблем будет уходить гораздо меньше и его можно потратить на более приятные вещи, ради которых мы все на дачи и ездим.