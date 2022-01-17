Автохимия LIQUI MOLY для дачников

Вторая проблема касается не только дачников, что делает её особенно актуальной. Незамерзающая жидкость для стеклоомывателя. Самый распространенный вариант, к сожалению, «паленка». Такую «незамерзайку» стекол за 100—150 рублей нам обычно «толкают» с обочины, и, надо заметить, пользуется этот суррогат хорошим спросом.

Даже при небольших морозах при движении эта жидкость покрывает лобовое стекло ледяными узорами. Дабы вернуть нормальный обзор, всё тепло салонной печки нужно направлять на «лобовуху». В более сильные морозы такой фальсификат замерзает в тонких шлангах системы омывания и в самих форсунках. И вот, вроде бы в самом бачке «жижа» не замерзла, но «писалки» при этом не работают. А в настоящую стужу замерзает и все содержимое бачка, что может привести к поломке насоса. Опытные автомобилисты, понимая, что залили откровенное барахло, добавляют этой жидкости градус, вливая спирт или водку.