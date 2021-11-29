Налей для сугрева: особенности эксплуатации бензопилы в зимний период

Дачный инструмент, как правило, имеет четкое разделение на сезонность. Например, снегоуборщик без дела стоит в хозблоке всю весну, лето и осень, в то время как газонокосилка в этот период пашет без устали. А с наступлением холодов они меняются местами. Но есть и универсальные помощники по дачному хозяйству. Например, цепная бензопила, которая для дачных нужд используется в любое время года. Впрочем, владелец инструмента должен помнить, что зимняя эксплуатация имеет ряд особенностей…
Дмитрий Зленко

Пожалуй, самое главное зимнее правило, которому надо следовать, чтобы пила как минимум дожила до теплых дней — перед каждым использованием в мороз ее хорошенько следует прогреть, особенно, если она хранится в неотапливаемом или плохо отапливаемом гараже. Минуту-другую даем «жужжалке» потарахтеть на холостом ходу, затем снимаем ее с тормоза и прерывистыми движениями работаем курком газа. Но без фанатизма, не открывая дроссельную заслонку на всю. Нам важно в щадящем для цилиндро-поршневой группы режиме прогреть мотор, дать поршневым кольцам так сказать мягко «расправиться» после мороза.

Кроме того, работая газом не в режиме пиления бревен, а как бы вхолостую, вы прогреваете не только мотор, но и цепь пилы и шину, что так же важно для продления срока службы нашей «дровозаготовщицы». Поэтому, когда вы делаете топливную смесь для бензопилы, готовьте объем с расчетом на то, что какое-то количество горючки надо будет налить, как говорится, «для сугрева».

Попробуй-ка завести меня

Впрочем, это мы вам нарисовали идеальную картинку мероприятия, дескать, достал, завел, прогрел и пошел работать. В жизни, как правило, любой владелец бензопилы зимой сталкивается с проблемой трудного запуска. С самого уже сошло семь потов, а инструмент не желает никак «воспламеняться». Причин тому может быть несколько: во-первых, возможно, что в карбюраторе был конденсат, который на холоде превратился в лед, в результате чего готовится неправильная топливно-воздушная смесь.

Во-вторых, воздушный фильтр, представляющий из себя мелкую сеточку, может быть забит так называемой древесной мукой, то бишь мельчайшими частицами древесины, летящими из-под цепи в процессе работы. И если летом забитый фильтр не сильно сказывался на запуске и работоспособности пилы, то по зиме этот нюанс непременно проявит себя.

В-третьих, если топливная смесь у вас в пиле «живет» с лета, то, скорее всего, бензин потерял свою горючесть, и повышенная концентрация 2-тактного масла в баке едва ли позволит произвести уверенный пуск двигателя.

Подготовительные работы

Поэтому перед наступлением холодов настоятельно рекомендуем подготовить инструмент к «ледниковому периоду». Перво-наперво, избавьтесь от старого топлива и готовьте смесь непосредственно перед использованием пилы. Если же по каким-то причинам вы любите готовить бензино-масляную смесь впрок, то обязательно добавьте в нее консервант топлива.

Это такая присадка, которая позволяет кратно продлевать срок службы горючего в период его хранения. Отлично себя зарекомендовало средство Liqui Moly Benzin-Stabilisator. Благодаря комплексу антиоксидантов, оно предохраняет топливо от осмоления и падения октанового числа. Антикоррозионные присадки создают на металлических поверхностях слой полярных молекул, предотвращающих притягивание молекул воды к поверхностям, защищая детали системы питания вашей пилы от коррозии.

С топливом разобрались, теперь почистим воздушный фильтр. Это проще, чем кажется: на большинстве пил он находится под защитным кожухом. Если у вас в дачном гараже имеется быстрый очиститель Liqui Moly Schnell-Reiniger, то обслужить «воздухозаборник» будет проще простого. Состав обладает отменным проникающим действием, хорошо смывает остатки различных смазок и при этом быстро испаряется, не оставляя следов. Не содержит ацетона и хлора, которые губительны для сальников и уплотнительных колец бензопилы. Schnell-Reiniger практически не имеет запаха и обладает довольно широким спектром применения.

Этим аэрозолем, в том числе, можно чистить шину и пильную цепь нашего инструмента от налипших отложений. Schnell-Reiniger — это аэрозольный баллончик. При нажатии на клапан из сопла выходит мощная струя, в буквальном смысле сбивающая с деталей бензопилы грязь, пыль и густые отложения.

Удалите отработку

Любители экономить на специальном трансмиссионном масле для пильных цепей используют в качестве смазки отработанное масло. Такая жижа губительна для шины и цепи, ведь она не способна создать между трущимися поверхностями нужную защиту. А по зиме, из-за недостаточной вязкости отработки, запросто может накрыться насос бензопилы.

Именно поэтому, для смазки режущей части бензопилы, особенно зимой, так важно использовать только специальное адгезионное масло для пильных цепей. Адгезионное, потому и называется адгезионным, что имеет повышенное сцепление с металлом и смазывает не только верхнюю часть шины бензопилы, но и нижнюю. Кроме того, специализированная антифрикционная жидкость равномерно распределяется по всей рабочей поверхности инструмента, а не только в месте подачи насосом масла, и обеспечивает хорошее скольжение даже при работе с древесиной твердых пород.

Для смазки пильной гарнитуры инструмента, в линейке немецкого бренда Liqui Moly имеется минеральное трансмиссионное масло Bio Sage-Kettenoil.

Благодаря высококачественной основе и современным присадкам оно гарантирует высокую надежность работы цепей бензопил в условиях даже запредельных нагрузок. Что касается температурного применения, то данная смазка может использоваться в пилах как летом, так и зимой до −30 по Цельсию.

Кстати, у компании Liqui Moly в ассортименте много специальных жидкостей для эксплуатации различной садовой техники, которые позволят продлить срок службы техники на долгое время.

И как раз качественная и своевременная подготовка бензопилы именно к зимнему сезону позволит вам продлить срок службы своего инструмента в разы. И не забывайте о технике безопасности: при работе цепной пилой обязательно используйте защитные маски и шлемы.

бензин, моторное масло, автохимия, мужские игрушки
29 ноября 2021
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