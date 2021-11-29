Налей для сугрева: особенности эксплуатации бензопилы в зимний период

Попробуй-ка завести меня

Впрочем, это мы вам нарисовали идеальную картинку мероприятия, дескать, достал, завел, прогрел и пошел работать. В жизни, как правило, любой владелец бензопилы зимой сталкивается с проблемой трудного запуска. С самого уже сошло семь потов, а инструмент не желает никак «воспламеняться». Причин тому может быть несколько: во-первых, возможно, что в карбюраторе был конденсат, который на холоде превратился в лед, в результате чего готовится неправильная топливно-воздушная смесь.

Во-вторых, воздушный фильтр, представляющий из себя мелкую сеточку, может быть забит так называемой древесной мукой, то бишь мельчайшими частицами древесины, летящими из-под цепи в процессе работы. И если летом забитый фильтр не сильно сказывался на запуске и работоспособности пилы, то по зиме этот нюанс непременно проявит себя.

В-третьих, если топливная смесь у вас в пиле «живет» с лета, то, скорее всего, бензин потерял свою горючесть, и повышенная концентрация 2-тактного масла в баке едва ли позволит произвести уверенный пуск двигателя.

Подготовительные работы

Поэтому перед наступлением холодов настоятельно рекомендуем подготовить инструмент к «ледниковому периоду». Перво-наперво, избавьтесь от старого топлива и готовьте смесь непосредственно перед использованием пилы. Если же по каким-то причинам вы любите готовить бензино-масляную смесь впрок, то обязательно добавьте в нее консервант топлива.