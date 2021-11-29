Налей для сугрева: особенности эксплуатации бензопилы в зимний период

Пожалуй, самое главное зимнее правило, которому надо следовать, чтобы пила как минимум дожила до теплых дней — перед каждым использованием в мороз ее хорошенько следует прогреть, особенно, если она хранится в неотапливаемом или плохо отапливаемом гараже. Минуту-другую даем «жужжалке» потарахтеть на холостом ходу, затем снимаем ее с тормоза и прерывистыми движениями работаем курком газа. Но без фанатизма, не открывая дроссельную заслонку на всю. Нам важно в щадящем для цилиндро-поршневой группы режиме прогреть мотор, дать поршневым кольцам так сказать мягко «расправиться» после мороза.
Кроме того, работая газом не в режиме пиления бревен, а как бы вхолостую, вы прогреваете не только мотор, но и цепь пилы и шину, что так же важно для продления срока службы нашей «дровозаготовщицы». Поэтому, когда вы делаете топливную смесь для бензопилы, готовьте объем с расчетом на то, что какое-то количество горючки надо будет налить, как говорится, «для сугрева».
Попробуй-ка завести меня
Впрочем, это мы вам нарисовали идеальную картинку мероприятия, дескать, достал, завел, прогрел и пошел работать. В жизни, как правило, любой владелец бензопилы зимой сталкивается с проблемой трудного запуска. С самого уже сошло семь потов, а инструмент не желает никак «воспламеняться». Причин тому может быть несколько: во-первых, возможно, что в карбюраторе был конденсат, который на холоде превратился в лед, в результате чего готовится неправильная топливно-воздушная смесь.
Во-вторых, воздушный фильтр, представляющий из себя мелкую сеточку, может быть забит так называемой древесной мукой, то бишь мельчайшими частицами древесины, летящими из-под цепи в процессе работы. И если летом забитый фильтр не сильно сказывался на запуске и работоспособности пилы, то по зиме этот нюанс непременно проявит себя.
В-третьих, если топливная смесь у вас в пиле «живет» с лета, то, скорее всего, бензин потерял свою горючесть, и повышенная концентрация 2-тактного масла в баке едва ли позволит произвести уверенный пуск двигателя.
Подготовительные работы
Поэтому перед наступлением холодов настоятельно рекомендуем подготовить инструмент к «ледниковому периоду». Перво-наперво, избавьтесь от старого топлива и готовьте смесь непосредственно перед использованием пилы. Если же по каким-то причинам вы любите готовить бензино-масляную смесь впрок, то обязательно добавьте в нее консервант топлива.
Это такая присадка, которая позволяет кратно продлевать срок службы горючего в период его хранения. Отлично себя зарекомендовало средство Liqui Moly Benzin-Stabilisator. Благодаря комплексу антиоксидантов, оно предохраняет топливо от осмоления и падения октанового числа. Антикоррозионные присадки создают на металлических поверхностях слой полярных молекул, предотвращающих притягивание молекул воды к поверхностям, защищая детали системы питания вашей пилы от коррозии.
С топливом разобрались, теперь почистим воздушный фильтр. Это проще, чем кажется: на большинстве пил он находится под защитным кожухом. Если у вас в дачном гараже имеется быстрый очиститель Liqui Moly Schnell-Reiniger, то обслужить «воздухозаборник» будет проще простого. Состав обладает отменным проникающим действием, хорошо смывает остатки различных смазок и при этом быстро испаряется, не оставляя следов. Не содержит ацетона и хлора, которые губительны для сальников и уплотнительных колец бензопилы. Schnell-Reiniger практически не имеет запаха и обладает довольно широким спектром применения.
Этим аэрозолем, в том числе, можно чистить шину и пильную цепь нашего инструмента от налипших отложений. Schnell-Reiniger — это аэрозольный баллончик. При нажатии на клапан из сопла выходит мощная струя, в буквальном смысле сбивающая с деталей бензопилы грязь, пыль и густые отложения.
Удалите отработку
Любители экономить на специальном трансмиссионном масле для пильных цепей используют в качестве смазки отработанное масло. Такая жижа губительна для шины и цепи, ведь она не способна создать между трущимися поверхностями нужную защиту. А по зиме, из-за недостаточной вязкости отработки, запросто может накрыться насос бензопилы.
Именно поэтому, для смазки режущей части бензопилы, особенно зимой, так важно использовать только специальное адгезионное масло для пильных цепей. Адгезионное, потому и называется адгезионным, что имеет повышенное сцепление с металлом и смазывает не только верхнюю часть шины бензопилы, но и нижнюю. Кроме того, специализированная антифрикционная жидкость равномерно распределяется по всей рабочей поверхности инструмента, а не только в месте подачи насосом масла, и обеспечивает хорошее скольжение даже при работе с древесиной твердых пород.
Для смазки пильной гарнитуры инструмента, в линейке немецкого бренда Liqui Moly имеется минеральное трансмиссионное масло Bio Sage-Kettenoil.
Благодаря высококачественной основе и современным присадкам оно гарантирует высокую надежность работы цепей бензопил в условиях даже запредельных нагрузок. Что касается температурного применения, то данная смазка может использоваться в пилах как летом, так и зимой до −30 по Цельсию.
Кстати, у компании Liqui Moly в ассортименте много специальных жидкостей для эксплуатации различной садовой техники, которые позволят продлить срок службы техники на долгое время.
И как раз качественная и своевременная подготовка бензопилы именно к зимнему сезону позволит вам продлить срок службы своего инструмента в разы. И не забывайте о технике безопасности: при работе цепной пилой обязательно используйте защитные маски и шлемы.