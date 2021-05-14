Насекомым бой: как самостоятельно сделать лучший летний омыватель для стекол

Выходные и праздники отгремели, счастливчики остались на «летних квартирах» в режиме удаленной работы, а все остальные вернулись в город. Выйдя сутра к автомобилю, вне зависимости от географии, увидит одно и тоже зрелище: капот, крылья, фары и, главное, лобовое стекло плотно покрыто следами столкновений с многочисленным отрядом насекомых.
Смыть водой и дворниками не выйдет, придется применять грубую мужскую силу и губку для посуды, которая исправно оставляет царапины на стеклах. Впрочем, есть и более простой метод — «сообразить» летний омыватель. Действительно, не будешь же летом покупать дорогую «незамерзайку» только ради мух, дешевый вариант с обочин и рынков давно исчез.
В интернете можно без особых проблем отыскать множество различных рецептов: от концентрата, который продается в магазине автомобильных запчастей, до «доморощенных» смесей. Испытав сразу несколько вариаций, портал «АвтоВзгляд» выбрал наиболее агрессивный вариант, который, с другой стороны, можно приготовить, не покидая собственной кухни.
Итак, в состав коктейля «АвтоВзгляд-Л», то бишь летний, вошли пять литров кипяченой воды, желательно еще теплой, половина стакана любого доступного моющего средства для посуды, которое не жалко, столько же кондиционера для белья, который по замыслу должен создать тонкую пленку и позволить воде и грязи быстро скатываться, а насекомому братству прилипать не столь сильно, и флакончик раствора аммиака или нашатырного спирта. Последний ингредиент стоит поискать в аптечке, притом срок годности лекарства нас в данном случае не волнует. Ведь важно не его свойство пробуждать и приводить в сознание, а летучие свойства, которые он придаст нашему составу.
Итак, смешав и взболтав полученный коктейль, переходим к полевым испытаниям. Мухи, заранее инсталлированные на лобовое стекло, вчерашняя пыль и утренний дождь, создали идеальные условия для проведения комплексного исследования полученного моющего соединения: стеклу хана, оно даже свет толком не пропускает. Для закрепления результата, поелозим немного дворниками. Теперь можно проводить наш эксперимент: заливаем полный бачок, обильно сдабриваем «триплекс» составом, и начинаем работать дворниками.
Разница с простой водой весьма и весьма заметна, пена не образуется, и, следовательно, не мешает, спустя несколько минут жидкость начинает быстрее скатываться с уже основательно очищенного лобового стекла. Посему можно подвести итоги: жидкость вышла рабочей, осталось лишь подсчитать бюджет.
Условно бесплатная вода, немного электроэнергии, два раза по полстакана моющих средств — 65 рублей за 500 мл средства для мытья посуды и 120 рублей за литр кондиционера для белья — и флакон нашатырного спирта за 20 рублей. Итого имеем примерно 50 рублей за пять литров добротного омывателя, который имеет легкий аромат чистых рубашек.