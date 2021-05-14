Насекомым бой: как самостоятельно сделать лучший летний омыватель для стекол

Выходные и праздники отгремели, счастливчики остались на «летних квартирах» в режиме удаленной работы, а все остальные вернулись в город. Выйдя сутра к автомобилю, вне зависимости от географии, увидит одно и тоже зрелище: капот, крылья, фары и, главное, лобовое стекло плотно покрыто следами столкновений с многочисленным отрядом насекомых.

Смыть водой и дворниками не выйдет, придется применять грубую мужскую силу и губку для посуды, которая исправно оставляет царапины на стеклах. Впрочем, есть и более простой метод — «сообразить» летний омыватель. Действительно, не будешь же летом покупать дорогую «незамерзайку» только ради мух, дешевый вариант с обочин и рынков давно исчез.