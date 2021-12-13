Утепляйся, если хочешь быть здоров: езда на квадроцикле зимой

Катаясь на квадрике зимой, важно правильно одеться. И тут главное не то, сколько стоит амуниция, а сам подход. Одеваться следует по принципу «капусты». Первым слоем обычно идет строго синтетическое термобелье, которое не впитывает влагу, выделяемую телом, а отводит ее наружу.
Следующий слой — флисовый. Изюминка этой ткани в том, что она прекрасно удерживает тепло, не продувается ветром и даже в намокшем состоянии сохраняет свои теплоизолирующие свойства. Флисовые кофта и штаны поверх термобелья гарантируют сохранение тепла даже при крепких морозах.
Третий, заключительный, слой — демисезонная мотокуртка с соответствующей подкладкой и такой же, осенний, мотоциклетный полукомбинезон.
Замерзнуть зимой на квадрике можно, только если предварительно сильно вспотеть или плюхнуться в неразведанную и незамерзшую под снегом речку или яму. Или ехать медленно и печально… Затраты силы на внедорожную езду значительные, поэтому постоянно мерзнуть могут только кисти рук и ноги. Главное — пара термоносков или обогреваемые электричеством стельки. Естественно, при работающем обогреве ручек и курка газа. Сама по себе обувь должна вентилироваться и при этом не пропускать воду внутрь. Кроссовые сапоги, те же, что и летом — неплохой выбор, но на размер больше, чтобы термоноски уместились. Тесная обувь противопоказана.
Но если планируется выезд на сосиски гриль, то экипировки рыбака-охотника достаточно. После того, как подготовились к холодам сами, самое время адаптировать к зиме и квадроцикл. В первую очередь рекомендуем сменить масло в движке вездехода.
К примеру, в линейке профильных продуктов Liqui Moly есть масло ATV 4T Motoroil 5W-50, идеально подходящее для эксплуатации квадроциклов зимой. Это масло гарантирует легкий пуск в мороз, максимальную производительность и безотказную работу двигателя в любых условиях.
Не лишним будет заменить перед зимним сезоном и антифриз в системе охлаждения. В большинстве случаев радиаторы квадриков летом забиваются грязью и движок работает в режиме повышенных температур. При такой эксплуатации охлаждающая жидкость быстро теряет свои свойства. Кроме того, в походных условиях вы могли добавить в систему охлаждения воду, что на морозе может обернуться неприятными последствиями для движка вашего мотовездехода. Если говорить о выборе новой ОЖ, то предпочтение следует отдать высококачественному современному антифризу.
Например, Motorbike Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL 12+ для систем охлаждения современных моторов с повышенной производительностью, изготовленных в том числе из цветных металлов. Этот немецкий продукт не содержит амины, бораты, нитриты, фосфаты, превосходно защищает мотор от перегрева и зимой и летом.
В течение зимы квадроцикл огромное количество раз нагревается и остывает. Как следствие, на различных деталях образовывается конденсат, превращающийся в дальнейшем в лед. Это пагубно сказывается на ресурсе техники, ведь ржавеют многие узлы, рвутся приводные тросики, приходят в негодность различные манжеты и сальники. Стоит регулярно обрабатывать некоторые детали квадроцикла водоотталкивающим спреем Liqui Moly LM40. Этот состав предотвратит коррозию, замерзание механизмов управления ATV, замедлит старение пластика и резинотехнических элементов, обеспечит подвижность деталей. Кстати, у Liqui Moly есть специальная линейка продукции для квадроциклов.
И, конечно же, не забывайте после зимних поездок очищать квадроцикл от снега, особенно, если ваш «конь» хранится на улице или в не отапливаемом гараже. Лед, намерзший на рычагах подвески, может порвать пыльники ШРУСов и повредить защитные чехлы шаровых опор и рулевых наконечников.