Утепляйся, если хочешь быть здоров: езда на квадроцикле зимой

Катаясь на квадрике зимой, важно правильно одеться. И тут главное не то, сколько стоит амуниция, а сам подход. Одеваться следует по принципу «капусты». Первым слоем обычно идет строго синтетическое термобелье, которое не впитывает влагу, выделяемую телом, а отводит ее наружу.

Следующий слой — флисовый. Изюминка этой ткани в том, что она прекрасно удерживает тепло, не продувается ветром и даже в намокшем состоянии сохраняет свои теплоизолирующие свойства. Флисовые кофта и штаны поверх термобелья гарантируют сохранение тепла даже при крепких морозах.

Третий, заключительный, слой — демисезонная мотокуртка с соответствующей подкладкой и такой же, осенний, мотоциклетный полукомбинезон.