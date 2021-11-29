Почему иные снегоходы ходят долго, а другие нет

Несмотря на то, что снегоходы эксплуатируются в холодное время года, наиболее частой причиной поломки становится перегрев движка. И связано это с особенностями системы охлаждения. Дело в том, что у большинства «снежиков» теплообменники находятся в тоннеле над гусеницей. В процессе движения снег с гусянки забрасывается на радиаторы и тем самым от мотора отводятся избытки тепла. Однако, если гонять на снегоходе по утрамбованному снегу или по малоснежным полям, то движок начнет работать в режиме экстремальных температур.
Лёд приводит к перегреву
Справедливости ради отметим, что утилитарные аппараты спроектированы с расчетом на то, что на них будут ездить в том числе по голому льду озер и водохранилищ, а так же по зимним полям, с которых ветрами выдувает снежный покров. Поэтому они менее чувствительны к эксплуатации по малоснежию. А вот горные снегоходы езды по льду или укатанным дорожкам не простят точно… Причем, не особо помогают даже специальные скребки, которые необходимо вытаскивать на малоснежных участках, дабы они помогали накидывать на радиаторы побольше «охлаждайки».
Чтобы не «вскипятить» мотор, само собой разумеется, необходимо при первой же возможности въезжать в снег. Например, когда едете по укатанной дорожке, раз в 15—20 секунд нужно делать маневр в сторону обочины, где наверняка лежит снежок. Кроме того, не последнюю роль играет и масло, залитое в ваш сноумобиль. Современные лубриканты для снегоходов (причем, и для 2-тактных, и для 4-тактных) в своем составе имеют особые присадки, защищающие мотор от «теплового удара». Именно поэтому в снегоходы необходимо заливать только специальное снегоходное масло, а не какую-то универсальную смазку.
Холодная технологичность
В снегоходы с 4-тактным мотором опытные владельцы льют синтетическое моторное масло Liqui Moly Snowmobil Motoroil 0W-40. На сегодняшний день — это одно из самых технологичных масел для «сноумобилей». Формула, сочетающая высокостабильную низковязкую полностью синтетическую базовую основу с современными присадками, позволяет уверенно запускать и нормально эксплуатировать двигатель «снежика» в условиях крайне низких температур.
Отлично прокачивается масляным насосом, снижает износ цилиндро-поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма, экономит топливо и предотвращает образование отложений в двигателе. Несмотря на то, что по своим вязкостным характеристикам при низких температурах Snowmobil Motoroil 0W-40 довольно жидкое, оно стойко к высоким температурам и перегреву, а, значит, за сохранность силовой установки можно быть спокойным, даже когда приходится ездить по малоснежным участкам.
Без дымовой завесы
Если же у вас снегоход с 2-тактной силовой установкой, то советуем присмотреться к Liqui Moly Snowmobil Motoroil 2T Synthetic L-EGD. Это полностью синтетическое моторное масло предназначено для использования в высокофорсированных 2-тактных снегоходах в условиях экстремальных нагрузок и низких температур. Разумеется, и снежику с примитивным атмосферным движком данная смазка так же придется по вкусу. Комбинация полностью синтетической базы и самых современных присадок гарантирует максимальную защиту двигателя на любых оборотах и нагрузках.
Snowmobil Motoroil 2T Synthetic не дает нагаров в двигателе и глушителе, стабильно прокачивается масляным насосом при самых низких температурах. Кроме того, это масло качественно защитит мотор от коррозии, ведь попадание снега в двигатель очень возможно и воздушный фильтр при этом не всегда спасает.
Охлаждает на 12 с плюсом
Конечно же, не последнюю роль в деле охлаждения движка играет антифриз. Мало того, что на рынке много откровенного фальсификата, из-за которого каналы радиатора за сезон покрываются известковыми отложениями, так еще далеко не всякий автомобильный антифриз справится со своей задачей в движке мощного снегохода. У немецкого бренда Liqui Moly в продуктовой линейке есть современный антифриз Motorbike Langzeit- Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus, созданный на основе этиленгликоля, комбинации присадок и пакета ингибиторов.
Антифриз предназначен для работы в системах охлаждения высоконагруженных двигателей (в том числе и алюминиевых) современных снегоходов и другой мототехники. Motorbike Langzeit- Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus мгновенно блокирует возникающие очаги коррозии и надежно защищает движок от перегрева в самом широком диапазоне температур.
Выход из топливного кризиса
Изречение Гиппократа «Ты то, что ты ешь» относится не только к людям, но и к технике. Ведь от качества топлива напрямую зависит срок жизни мотора. Увы, найти хороший бензин на заправках можно лишь в крупных населенных пунктах. Но стоит лишь отъехать километров на 50 от цивилизации — как раз туда, где начинается раздолье для снегоходов — и залить в бак что-то более или менее похожее на качественное топливо становится сложно.
К счастью, современные топливные присадки позволяют превратить откровенное палево во вполне «съедобный» продукт. Взять, к примеру, Liqui Moly Motorbike Speed Additiv. Эта так называемая ускоряющая добавка выполнена в соответствии с самыми последними достижениями в области присадок и проектирования двигателей. Обеспечивает более интенсивный и мощный разгон и уверенное движение, благодаря оптимизации топливоподачи и процесса сгорания топлива. Кроме того, Motorbike Speed Additiv очищает топливную систему и на длительное время защищает топливо от старения и окисления, да и в целом улучшает его характеристики. Благодаря этой топливной присадке, вы можете оставить бензин в баке вашего снегода на весь период межсезонного хранения, не опасаясь, что оно выдохнется или забьет маслянистыми отложениями каналы топливной системы.
Таким образом, качественное и своевременное обслуживание вашего снегохода может очень существенно продлить его ресурс. Нужно только уделять время на все необходимые мероприятия и использовать только высококачественные компоненты, такие как продукты из снегоходной программы Liqui Moly. При этом, расходы на грамотную эксплуатацию подобной техники уж никак не больше стоимости серьезного ремонта или приобретения новой техники.