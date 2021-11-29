Почему иные снегоходы ходят долго, а другие нет

Несмотря на то, что снегоходы эксплуатируются в холодное время года, наиболее частой причиной поломки становится перегрев движка. И связано это с особенностями системы охлаждения. Дело в том, что у большинства «снежиков» теплообменники находятся в тоннеле над гусеницей. В процессе движения снег с гусянки забрасывается на радиаторы и тем самым от мотора отводятся избытки тепла. Однако, если гонять на снегоходе по утрамбованному снегу или по малоснежным полям, то движок начнет работать в режиме экстремальных температур.

Лёд приводит к перегреву

Справедливости ради отметим, что утилитарные аппараты спроектированы с расчетом на то, что на них будут ездить в том числе по голому льду озер и водохранилищ, а так же по зимним полям, с которых ветрами выдувает снежный покров. Поэтому они менее чувствительны к эксплуатации по малоснежию. А вот горные снегоходы езды по льду или укатанным дорожкам не простят точно… Причем, не особо помогают даже специальные скребки, которые необходимо вытаскивать на малоснежных участках, дабы они помогали накидывать на радиаторы побольше «охлаждайки».