Дорогое неудовольствие: зачем ехать в Плёс на автомобиле

Автопробег между Суздалем (куда мы прибыли, посетив Муром и Гороховец) и Плёсом займет не много времени: часа полтора по вполне приличной, а местами даже весьма отменной трассе Р132 «Золотое кольцо». Дорога ухоженная, с минимальным числом камер фото- и видеофиксации, да и гаишников тут встретишь не часто. Водительская, одним словом, благодать. Правда, придется пересекать Иваново с его весьма напряженным и странно организованным движением, в результате чего даже в рабочий полдень приходится толкаться в почти московских пробках/заторах.
На въезде в Плёс дорогу перегораживает «антикоронавирусный» шлагбаум, который, впрочем, сейчас уже открывается не по пропуску, а после устного заявления, что имеешь бронь в такой-то гостинице. Кстати о брони.
Заказывать отель нужно сильно заранее — практически все они забиты, а в тех что есть места, цены номеров, прямо скажем, кусаются. Нам, например, «повезло» остановится в трехзвездочной, если по европейским меркам, гостинке, но только в люксе (других уже просто не было) за 11 500 «деревянных» в сутки. Опрятно, чисто, первая волжская линии опять же, но интерьеры совсем простенькие, без изысков.
Как, впрочем, и весь городок. Таких, если честно, на Волге — десятки, но свезло, благодаря удивительному художнику и вниманию первых лиц государства, только ему. Остальные — с теми же архитектурными «чудесами» (в лучшем случае — конец 19-го века) пролетают в своей нищете и неприбранности.
А Плёс — лубок меньше чем в километр набережной — цветет и пахнет. Невкусной рыбой, нереально дорогими и столь же невкусными (за редчайшими исключениями в виде «Променада» и «Частного визита») ресторанчиками. Некогда славная блюдами «Гранд Сова» и свежеиспеченная «Софи» — совсем не обоснованные претензии на «высокий штиль».
Возможно и потому, что хороших поваров — явная нехватка. Причем настолько, что местные немногочисленные рестораторы переманивают их друг у друга. Об стальных «Пивных домах» так и говорить не хочется… Кстати сказать, благодаря огромному числу гостей, время ожидания горячего в большинстве рестораций — около часа, а столики на открытых верандах надо заказывать чуть ли не ранним утром.
Разочаровал почти повсеместно здесь принятый рецепт приготовления ухи: вроде как речное поселение, а готовить толком не умеют. Морковку, например, режут слишком мелко и, как и лук, зачем-то обжаривают. Про лаврушку забывают, как и про перец горошком. На вкус, конечно, и цвет, но нам не понравилось. С рыбой здесь, на удивление, вообще чудеса творятся.
Живал я как то в глухой тверской деревеньке, притаившейся в одном из заливчиков Иваньковского водохранилища (оно же — «Московское море»). Дороги сюда не вели вплоть до конца 90-х: только волжской водой можно было добраться. И ах какую рыбу тут ловили, коптили и вялили: до сих пор пальчики облизываю. А в Плёсе…
Копченый лещ, судак и даже чуждая Волге морская рыбина — на каждом шагу. Где местные торговцы и в каких объемах все это закупают — не столь и важно. Главное — не вкусно, без души и свойских рецептов. Все на потребу турпотоку.
Что же касается удовольствий для души, то спасибо, конечно, Исааку Л., но и его гора, на вершине которой туристы уверенно топают по могилам, не внушает. Как и виды, с нее открывающиеся. Известная картина мастера, кстати сказать, писана не совсем и не только отсюда — у него это собирательный образ и Волги, и старых церквей по берегам, и городков прибрежных.
Окончательно настроение портит полное отсутствие интернета не просто за пределами нереально, как уже говорилось, дорогих (даже Суздаль отдыхает) отелей, но и в большинстве едален/галерек, включая знаменитый плёсский маршрут «Две версты».
Хотя, конечно, некоторые виды с Соборной горы, останки больнички начала века, резные наличники и затейливые водоотводы домов частного сектора впечатляют. Но и все, пожалуй, в этой локации. Хотя объективности ради стоит отметить, что мнение членов экипажа портала «АавтоВзгляд», совпав во многих оценках Плёса, в окончательном вердикте разошлись.
По мнению рулевого, на него терять время не стоит. А вот штурман посчитал, что «он чудесен, если не обращать внимание на число туристов на квадратный метр. А какой здесь бесподобный бесплатный фитнес — с горы на гору, плюс чистый воздух, дорожки из булыжников, симпатичные домики с кружевными фасадами, потрясающий вид на Волгу и захватывающие дух закаты. Нет, нет, Плёс чудесен! И здесь стоит побывать, но, может быть, не в туристический сезон».