Дорогое неудовольствие: зачем ехать в Плёс на автомобиле

Автопробег между Суздалем (куда мы прибыли, посетив Муром и Гороховец) и Плёсом займет не много времени: часа полтора по вполне приличной, а местами даже весьма отменной трассе Р132 «Золотое кольцо». Дорога ухоженная, с минимальным числом камер фото- и видеофиксации, да и гаишников тут встретишь не часто. Водительская, одним словом, благодать. Правда, придется пересекать Иваново с его весьма напряженным и странно организованным движением, в результате чего даже в рабочий полдень приходится толкаться в почти московских пробках/заторах.

На въезде в Плёс дорогу перегораживает «антикоронавирусный» шлагбаум, который, впрочем, сейчас уже открывается не по пропуску, а после устного заявления, что имеешь бронь в такой-то гостинице. Кстати о брони.

Заказывать отель нужно сильно заранее — практически все они забиты, а в тех что есть места, цены номеров, прямо скажем, кусаются. Нам, например, «повезло» остановится в трехзвездочной, если по европейским меркам, гостинке, но только в люксе (других уже просто не было) за 11 500 «деревянных» в сутки. Опрятно, чисто, первая волжская линии опять же, но интерьеры совсем простенькие, без изысков.