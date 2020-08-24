Автопутешествие по реке времени: Суздаль загадывает новые загадки

Причем, трижды. Сначала — добираясь до Мурома. Потом (тут, правда, не очень долго) — до Гороховца. И в третий раз — едучи уже в Суздаль. Навигатор, правда, попытался подсластить пилюлю, предложив объехать 17-километровый участок М7 через Вязники: городка, славного своими льняными производствами и некоторым числом исторических локаций. Увы, совсем недостаточных для того, чтобы здесь надолго останавливаться.

Не уверены, что этот крюк в 32 км (учитывая городские светофоры и разрешенные 60 км/ч) ускорил поездку, но чуть расслабиться от соседства с фурами точно дал. Тем не менее, по пути из Гороховца в Суздаль свои 150 совсем неживописных километров по пресловутой «Волге» оттарабанить, как ни крути, придется.

Приятной неожиданностью тут может стать перекус в одном из придорожных ресторанчиков. Если, конечно, повезет. Нам подфартило — в деревеньке Крутово в заведении, совмещенном с мини-мотелем, подали совсем неизысканный, но сытный обед из явно свежих ингредиентов (хотя кофе оказался ужасен). И это было особенно актуально в связи с тем, что в Гороховце поесть оказалось просто негде: имеющиеся заведения отпугивают и интерьерами, и запахами, и скудным меню (подробнее об этом можно прочитать здесь).