Автопутешествие по реке времени: Суздаль загадывает новые загадки

Причем, трижды. Сначала — добираясь до Мурома. Потом (тут, правда, не очень долго) — до Гороховца. И в третий раз — едучи уже в Суздаль. Навигатор, правда, попытался подсластить пилюлю, предложив объехать 17-километровый участок М7 через Вязники: городка, славного своими льняными производствами и некоторым числом исторических локаций. Увы, совсем недостаточных для того, чтобы здесь надолго останавливаться.
Не уверены, что этот крюк в 32 км (учитывая городские светофоры и разрешенные 60 км/ч) ускорил поездку, но чуть расслабиться от соседства с фурами точно дал. Тем не менее, по пути из Гороховца в Суздаль свои 150 совсем неживописных километров по пресловутой «Волге» оттарабанить, как ни крути, придется.
Приятной неожиданностью тут может стать перекус в одном из придорожных ресторанчиков. Если, конечно, повезет. Нам подфартило — в деревеньке Крутово в заведении, совмещенном с мини-мотелем, подали совсем неизысканный, но сытный обед из явно свежих ингредиентов (хотя кофе оказался ужасен). И это было особенно актуально в связи с тем, что в Гороховце поесть оказалось просто негде: имеющиеся заведения отпугивают и интерьерами, и запахами, и скудным меню (подробнее об этом можно прочитать здесь).
Но добравшись до Суздаля, мы опять утонули — наверное, как и все русские люди, вне зависимости от процентного содержания татарской, еврейской, чухонской и других кровей в организме — в «Реке времени». А в этот раз — почти в прямом смысле: отель с таким названием — очередное открытие вроде как вдоль и поперек исхоженного города.
Эклектика полная, да еще в первой линии главной местной водной артерии Каменки — аккурат напротив кремля. Как и кто допустил/разрешил нарушить исторический ландшафт — история отдельная (говорят, и без автоматчиков не обошлось). Но, черт возьми, это «кощунство» вписывается в заповедник нашей древнерусскости идеально. Причем и экстерьерно, и интерьерно.
Короче, очередная из миллиона местных загадок, почти наряду с подземным ходом из женского Покровского монастыря в мужской Евфимиев. В котором, кстати, по не совсем и не до конца проверенным данным, монахи до сих пор держат винный погребок со с ног сшибающим продуктом. В общем, Суздаль готов удивлять очарованного странника при каждой встрече, сколь бы часто они ни случались.
Для меня, кроме проживания в «рековремянной» гостинице (люкс — волшебен, но разорителен, остальные нУмера — по обычным суздальским прайсам) с собственным и, между прочим, церковью освященным ключом, случились и другие сюрпризы. В их числе — прогулка по Каменке на речном трамвайчике, бесподобные виды Нерли в пяти километрах от города и удивительная — нетронутая советской властью — церковь в Санино, что в 30 км. Но это — дела духовные.
А для плотских утех открылись вдруг вкуснейшие «Квасная изба», Le bazar и «Долгорукий». Первый порадовал качеством в общем простых блюд и сумасшедшим смородиновым квасом, хотя и хреновуха тут — лучшая в Суздале. Второй удивил тонкими авторскими рецептами. А третий просто снес башку и своим меню, и ценами. Но если «лишняя» посткоронавирусная копеечка все же завалялась, то не просто рекомендую — настаиваю!
Впрочем, даже этому чудо-юдо-заведению есть очень неплохая альтернатива — так называемая Пушкарка со своими ресторанами «Улей» и «Лепота»: вкусные вкусности в потрясающем ассортименте по приемлемым (в смысле — столичным) ценам.
А в других местах просто не ешьте: это и не вкусно, и велик риск провести выходные на унитазе. Впрочем, мы вас предупредили, а там — как знаете…
А что интересного можно найти в других городах по нашему маршруту, вы можете узнать, путешествуя вместе с порталом «АвтоВзгляд» по составленной нами интерактивной карте.