Город иллюзий: Муром, как поездка за семейным несчастьем

Увы, но визит на родину богатыря Ильи (сначала болезного, потом громившего ворогов, а закончившего жизнь монахом) неприятна любому автомобилисту жуткой трассой М7 «Волга». По ней, как и до Владимира, и до Суздаля, придется тащиться все в тех же заторах, что и десять лет назад.

Нет, вечная пробка в Балашихе стала все-таки чуть менее пробочной, но, увы, не принципиально. «Тошнить» придется и здесь, и в поселении Зеленый, да и вообще все первые километров пятьдесят от Москвы.

Этому способствуют и продолжающиеся ремонты магистрали, и явно избыточное обилие камер фиксации скоростного режима. А затем трафик начнут тормозить многочисленные деревеньки и села — там все те же ограничения, камеры, ремонты…