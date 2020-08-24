Город иллюзий: Муром, как поездка за семейным несчастьем

Увы, но визит на родину богатыря Ильи (сначала болезного, потом громившего ворогов, а закончившего жизнь монахом) неприятна любому автомобилисту жуткой трассой М7 «Волга». По ней, как и до Владимира, и до Суздаля, придется тащиться все в тех же заторах, что и десять лет назад.
Нет, вечная пробка в Балашихе стала все-таки чуть менее пробочной, но, увы, не принципиально. «Тошнить» придется и здесь, и в поселении Зеленый, да и вообще все первые километров пятьдесят от Москвы.
Этому способствуют и продолжающиеся ремонты магистрали, и явно избыточное обилие камер фиксации скоростного режима. А затем трафик начнут тормозить многочисленные деревеньки и села — там все те же ограничения, камеры, ремонты…
Короче говоря, и не захочется, а придется остановиться на одной из АЗС — и из физиологических побуждений, и чашечку кофе для бодрости духа принять. В пределах области Московской сделать это без вреда для организма можно на сети бензоколонок в красно-черной цветовой гамме: чистенько, разнообразно в смысле меню и качества продуктов. И горючке нареканий нет.
Короче говоря, заправиться, опростаться и подкрепиться рекомендуем до съезда с М7 на Муром, поскольку дальше АЗС хотя и встречаются, но почти все и без интернета, и без воды (а значит — и без туалетов, и без еды/напитков). Сама магистралька просто шикарная, хотя километров за 60 до города резко портится: настолько, что то и дело встречаешь кресты на обочинах.
А Муром, честно говоря, не внушил. Он, если мы о туризме, паразитирует на сомнительной связи неких Петра и Февроньи, в действительности не существовавших, с их не менее сомнительным языческим зайцем. Причем первый, судя по блестяще исполненной древнерусским журналюгой заказухе тогдашнего патриарха, был малым глуповатым, вторая — воплощением женской корысти. А что касается прирученной дамой живности…
Фигурка последней прячется за спинами скульптурной группы этих мифологических персонажей, расположенной аккурат между женским и мужским монастырями. Ее, как водится, нужно почесать по носу, чтобы сбылись все половые желания (другие животное не исполняет).
То есть, минуту назад отбивавший поклоны православный выходит из храма на площадь, резко превращается в язычника и просит помощи уже у представителя рода зайцевых, скребя с непонятного перепугу бронзового идола.
Ваш корреспондент, разумеется, не против Дня семьи, любви и верности, привязанных именно к «петрофевроньевскому» житию, но при чем тут «почки заячьи, верченые»?
А вот образ реального с исторической точки зрения Ильи Муромца эксплуатируется так себе: памятник богатырю, у которого кулак больше, чем голова (и то сказать: сила есть — ума не надо); часовенка; ключ с невкусной водой и куча китчевой сувенирки.
Вот и весь Муром. Плюс скудные, в смысле преданий старины глубокой, архитектурные ансамбли.
Ну, и монастыри, обязательные к посещению паломниками по пути в Дивеево. Кстати сказать, вантовый мост, ведущий в этом направлении — самое, может быть, интересное тут место. В общем, скучно, девушки.
Скрасить поездку могут катания по Оке на катере, неплохая «свойская» (на местном диалекте — своя, домашняя) кухня некоторых отелей-усадеб, да банные забавы, включающие аттракцион под названием «молодильная чаша».
Короче, к посещению не рекомендуем — потеря времени. Ну, или только если для общего развития. А что интересного в других городах по нашему маршруту, вы можете узнать, путешествуя вместе с порталом «АвтоВзгляд» по составленной нами интерактивной карте.