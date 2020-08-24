С Волги в Москву через «Холмогоры»: где выпить кофе в Переславль-Залесском

Последней остановкой в нашем «историческом» трипе должен был стать Плёс. Но послевкусие этой распиаренной локации оказалось не столь приятным, как ожидалось, и избавиться от него мы решили в одном из самых близких к столице древних городов. Сергиев Посад отклонили из-за его пафоса, остановившись на скромном, явно недооцененном туристами Переславль-Залесском. Поэтому и не стали возвращаться на обрыдлую М7, рванув к цели через окраины Костромы и Ярославля. И почти не прогадали.
До самой М8 из Плёса едешь большей частью по Р132. Трасса хорошая, несмотря на то, что значительная ее часть — по полосе в каждом направлении. Однако она не столь загружена, чтобы говорить о сколь-нибудь серьезных заторах или сложностях в обгонах. Примерно на половине пути от Костромы до Ярославля сейчас, правда, идет серьезный ремонт отрезка километров в 10, но это, пожалуй, единственное место, где придется постоять, да и то — не смертельно.
А дальше — жми себе по «Холмогорам» до самой до Москвы без серьезных затруднений. Нет, и здесь достаточно населенных пунктов, где приходится сбрасывать до 60 км/ч, но их куда меньше, чем на М7. Да и большегрузы, ввиду, видимо, не столь тяжелого трафика и общей загруженности магистрали, ведут себя вполне корректно. К тому же их и не очень много.
Но и на этом направлении имеются свои нюансы.
Если вы не захотите, как экипаж портала «АвтоВзгляд», тормозить в Переславль-Залесском, посетить его все-равно придется. Дело в том, что около деревни Маурино путешественников ставят перед дилеммой: свернуть на объездную вокруг Переславля, или тащиться через него. Лайфхак: лучше тащиться.
Объезд, вроде как, привлекает отсутствием светофоров, но это обманка: электронный регулировщик в самом его конце собирает такую жуткую пробку, что теряется все якобы сэкономленное время. К тому же трасса тут всего в две полосы, а грузовики, объезжающие Переславль, идут сплошным потоком в обе стороны — возможности для обгонов минимальны. Плюс сам объезд длинноват и извилист. Короче, выгоднее — и интереснее! — проехать по самому Переславлю: хотя бы из окошка посмотреть, как нынче живет старинный град, чуть не ставший при князе Долгоруком столицей.
А еще лучше — почти сразу при въезде в город тормознуть у гостиницы «Виктория Плаза» на перекус. Тут варят очень приличный кофе. Но главное, что с верхотуры панорамного отельного ресторана открываются такие виды на Плещеево озеро и недалекий Никитский монастырь, что дух захватывает конкретно. Наверняка понравится так, что в городе захочется задержаться подольше. Тем более, что есть, ради чего.
Нет, мы не о паломнической делах, хотя местные монастыри — что женские Федоровский и Никольский, что уже упоминавшийся мужской Никитский — того стоят.
Но вот почти у стен последнего расположилась замечательная ферма «Агротуризм Улитка», где можно не только насладиться потрясающим эскарготом с ароматным маслом из пряных растений с огорода усадьбы, но и купить (дамы — внимание!) по очень сходным ценам чистейший муцин — дорогущие корейские аналоги отдыхают. Заверяю — даже после одноразового применения ваш партнер вас не узнает: помолодеете лет на 10. Минимум.
И если уж мы о еде, то насладиться яствами в городке можно, пожалуй, еще только в двух местах — рыбной кухней в ресторации «Сельдь Царский Посол», и традиционной русской — в заведении «Попов луг». А еще в Переславле регулярно проводятся ярмарки/выставки/фестивали, на которых продают просто замечательные изделия сыроделов со всей Ярославской области.
Их прелесть в том, что наши сыровары не пытаются сделать «русский пармезан», но адаптируют традиционные европейские рецепты к суровой российской сельхоз реальности. На выходе получаются очень интересные продукты.
Но потешив тело, надо ведь повеселить и душу. В этом смысле очень рекомендуем воспользоваться одним из трех пешеходных маршрутов — их карты найдете в местном туристическом центре. Выбирайте любой — и окунетесь и в древнюю Русь, и в купеческую жизнь девятнадцатого века, и в мещанские заботы начала двадцатого.
Да, все эти «вкусности» не в таком презентабельном виде, как как в тех же Суздале, Плёсе и Гороховце, но дух тех времен сохранили не хуже.
А вообще Переславль-Залесский явно недооценен отечественным туристом.Увы, но во многом — из-за равнодушия к нему и федеральных, и местных властей.
Однако, повторимся, заглянуть за его в целом весьма непрезентабельным фасад очень рекомендуем. А уж потом — в Москву. С ветерком до Сергиева Пасада и жуткой пробкой от него до Пушкино.
А что интересного можно посмотреть и поесть в других городах по нашему маршруту, вы можете узнать, путешествуя вместе с порталом «АвтоВзгляд» по составленной нами интерактивной карте.