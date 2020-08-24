С Волги в Москву через «Холмогоры»: где выпить кофе в Переславль-Залесском

Последней остановкой в нашем «историческом» трипе должен был стать Плёс. Но послевкусие этой распиаренной локации оказалось не столь приятным, как ожидалось, и избавиться от него мы решили в одном из самых близких к столице древних городов. Сергиев Посад отклонили из-за его пафоса, остановившись на скромном, явно недооцененном туристами Переславль-Залесском. Поэтому и не стали возвращаться на обрыдлую М7, рванув к цели через окраины Костромы и Ярославля. И почти не прогадали.

До самой М8 из Плёса едешь большей частью по Р132. Трасса хорошая, несмотря на то, что значительная ее часть — по полосе в каждом направлении. Однако она не столь загружена, чтобы говорить о сколь-нибудь серьезных заторах или сложностях в обгонах. Примерно на половине пути от Костромы до Ярославля сейчас, правда, идет серьезный ремонт отрезка километров в 10, но это, пожалуй, единственное место, где придется постоять, да и то — не смертельно.

А дальше — жми себе по «Холмогорам» до самой до Москвы без серьезных затруднений. Нет, и здесь достаточно населенных пунктов, где приходится сбрасывать до 60 км/ч, но их куда меньше, чем на М7. Да и большегрузы, ввиду, видимо, не столь тяжелого трафика и общей загруженности магистрали, ведут себя вполне корректно. К тому же их и не очень много.

Но и на этом направлении имеются свои нюансы.