Потерянный город: Гороховец, который никто не знает

От Мурома до Гороховца менее 100 км, пролететь которые, если вы поклонник динамичной езды, можно меньше, чем за сорок минут. Покрытие дороги — более, чем вменяемое, а местами просто отменное: за трассой явно следят и своевременно латают. Движение вялое, камер практически нет.
Удивление, разве что, вызвали только первые километры по выезде из Мурома. Тут магистраль идет в довольно крутую горку при… прерывистой осевой разметке: обгоняй — не хочу, до смертельной лобовой аварии. Правда, это единственный сомнительный участок.
Другое дело, что заправиться (и уж тем более закусить) тут практически негде, а пара АЗС на пути доверия как-то не вызывают. Эксперимента ради, корреспонденты портала «АвтоВзгляд» взяли чашечку кофе в большом селе Фоминки, что стоит примерно по середине пути. Уф-ф: это было ошибкой.
Да еще и люмпенского вида аборигены стали проявлять интерес к заезжим гостям. Обошлось без особых эксцессов, хотя коронное для гопоты: «Дядя, закурить не найдется?» и прозвучало… Но в итоге до Гороховца добрались.
На нашем маршруте — это вторая локация. На которую, ввиду ее малозначительности и малоизвестности, планировалось потратить часа полтора-два, не больше. Типа, что тут особенного увидишь? И это было непростительной ошибкой.
Городок, хотя во всех смыслах и испорченный «прелестями» проходящей по его периферии пресловутой трассой М7 «Волга», завораживает, как только с этой самой трассы съезжаешь. В нем даже при беглом взгляде из окна машины хочется провести хотя бы пару полноценных дней, порадовать генную память архитектурными вкусностями четырех последних столетий, просто бесподобно тут сохранившихся и заботливо сохраняемых.
Ведь упасть в семнадцатый-восемнадцатый-девятнадцатый века здесь — запросто. Со всеми бытовыми нюансами и переживаниями.
И это ни разу не преувеличение. Достаточно сказать, что из менее, чем пары десятков каменных жилых домов XVII века, сохранившихся в России, половина — именно здесь. С утварью, тайными межстеновыми ходами, «коварными» для злых людей лестницами с перепадами ступенек, да и общим — угадываемым даже сейчас — стилем жизни бывших владельцев. Дух просто захватывает. Да что говорить, если кое-где сохранились даже двухсотлетние, если не старше, ворота…
Впрочем, и конец XIX-начало XX века тут не просто прослеживаются, а видны во всей красе промышленных, присутственных и жилых постройках, большинство из которых до сих пор выполняют свои функции. Упасть не в лубковую, как мы чуть позже увидим в Плёсе, а реальную историю вряд ли еще где представляется возможность.
Да, Гороховец не ждет потного туристического вала, а потому негостеприимен ни в смысле гостиничных удобств, ни в ракурсе гастрономических изысков.
Увы, но вкусно — по-купечески — поспать и поесть тут можно, пожалуй, только в одном «купеческом» же отельчике. Во всех остальных «спальнях/едальнях» — отстой на гране вполне советского ужаса.
Но к вдумчивому, не наскоком, посещению — рекомендуем. Ну и в смысле паломнических туров (особенно, если преодолеете понтонный мост через Клязьму) — благодать. Жаль, что эта жемчужинка «Золотого кольца» остается путешествующими россиянами почти не замеченной…
А что интересного в других городах по нашему маршруту, вы можете узнать, путешествуя вместе с порталом «АвтоВзгляд» по составленной нами интерактивной карте.