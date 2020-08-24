Потерянный город: Гороховец, который никто не знает

От Мурома до Гороховца менее 100 км, пролететь которые, если вы поклонник динамичной езды, можно меньше, чем за сорок минут. Покрытие дороги — более, чем вменяемое, а местами просто отменное: за трассой явно следят и своевременно латают. Движение вялое, камер практически нет.

Удивление, разве что, вызвали только первые километры по выезде из Мурома. Тут магистраль идет в довольно крутую горку при… прерывистой осевой разметке: обгоняй — не хочу, до смертельной лобовой аварии. Правда, это единственный сомнительный участок.

Другое дело, что заправиться (и уж тем более закусить) тут практически негде, а пара АЗС на пути доверия как-то не вызывают. Эксперимента ради, корреспонденты портала «АвтоВзгляд» взяли чашечку кофе в большом селе Фоминки, что стоит примерно по середине пути. Уф-ф: это было ошибкой.