Какие проблемы не дадут поставить на учет в ГИБДД подержанный автомобиль

Итак, машина де-факто уже у нас (о всех нюансах покупки читайте здесь), осталось заручиться законом и провернуть юридический аспект купли-продажи. Для этих целей отныне существует портал Госуслуги, позволяющий записаться на прием в ГИБДД заранее и приехать «ко времени», а не к «за вами буду». Удобно, быстро, крайне функционально. Но работает ли сервис на деле?

Ругать наших чиновников можно бесконечно, повод найдется всегда, но государственный портал к таковым притянуть не удается даже за уши. Ровно 10 минут требуется на запись и оплату всех пошлин, можно выбрать удобный МОТОТРЭР и дату его посещения.

Через полчаса, не более, на электронную почту приходят все подтверждения, перечень нужных для постановки на учет документов и чеки на оплату. В связи с понятными событиями, очередей нет, и даже утренние, заведомо более популярные часы, свободны буквально через день. Что ж, осталось только поставить будильник и зарядить «бустер» — в Москве похолодало, а уверенности в АКБ пока нет.