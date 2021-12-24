Какие проблемы не дадут поставить на учет в ГИБДД подержанный автомобиль

Итак, машина де-факто уже у нас (о всех нюансах покупки читайте здесь), осталось заручиться законом и провернуть юридический аспект купли-продажи. Для этих целей отныне существует портал Госуслуги, позволяющий записаться на прием в ГИБДД заранее и приехать «ко времени», а не к «за вами буду». Удобно, быстро, крайне функционально. Но работает ли сервис на деле?
Ругать наших чиновников можно бесконечно, повод найдется всегда, но государственный портал к таковым притянуть не удается даже за уши. Ровно 10 минут требуется на запись и оплату всех пошлин, можно выбрать удобный МОТОТРЭР и дату его посещения.
Через полчаса, не более, на электронную почту приходят все подтверждения, перечень нужных для постановки на учет документов и чеки на оплату. В связи с понятными событиями, очередей нет, и даже утренние, заведомо более популярные часы, свободны буквально через день. Что ж, осталось только поставить будильник и зарядить «бустер» — в Москве похолодало, а уверенности в АКБ пока нет.
Приехав на 15 минут раньше и припарковавшись (стоянки вокруг, заметим, платные, но на самой площадке есть достаточно свободных мест), снимаем старые номера и отправляемся к окошкам. Гандикап в четверть часа тут же играет на нашей стороне — очередей нет и сотрудники принимают раньше указанного срока, просто проверив запись в заранее распечатанных списках. Атмосфера вполне комфортная, все вежливы и учтивы. На получение нужной для прохождения осмотра бумаги уходит 9 минут. Теперь — самое интересное: площадка.
Полицейские принимают в двух крытых отсеках, очередь в оба — не более 6 машин. Кризис серьезно сократил число желающих, но полностью их не обезоружил. Стоят и новые, и подержанные, и даже привезенные на эвакуаторе автомобили. Жизнь на осмотре скорее теплится, чем бьет ключом. Да и холодно. Активность проявляют только «собиратели штрафов», которые возмущаются заранее снятыми номерами.
Кстати, о номерах. Мы сняли старые «рамки» заранее, чтобы честно сдать номерные знаки прошлого владельца «по инстанции». Однако барышня в окошке желанием принимать грязные и гнутые железки не питала: утилизируйте самостоятельно. Как это сделать и необходимость сего процесса никто не знает, так что просто кладем в багажник для последующего разбирательства. Все же государственная собственность!
За размышлениями подходит очередь, нужно открывать капот. А там — красная распорка, которая тут же обращает на себя внимание бдительных сотрудников. Впрочем, на наше счастье, деталь эта ставилась штатно, а приведенные доводы оказались для служивого убедительными. Идем дальше. У нашего, как и у всех прочих просмотренных универсалах, не хватает заднего «дворника» вместе с поводком. Офицер смотрит вопросительно, можно сказать — предосудительно, но «пропускает» недосдачу. Спасибо, обязательно исправим в ближайшие же дни. А вот трещина с отколотым краем на заднем фонаре никого не интересует.
Самое сложное испытание — криминалист. Он внимательно сверяет VIN, но с ним, хвала всевышнему, все в полном порядке, не придраться. А вот номер двигателя покрыт непробиваемой «шубой» ржавчины. И тут уже не до шуток: специалист требует «извлечь на белый свет» нужные цифры любой ценой.
Честно трем площадку на моторе пальцем, проклиная забытые дома карщетки и прочие абразивы. Эффекта совсем не видно, только чуть проступают какие-то детали, но строгий криминалист смилостивился над обладателем столь скромного и совсем не криминального авто: пары оттертых цифр оказалось достаточно для доказательства причастности агрегата к конкретному автомобилю.
Одобрение получено, нужная бумага оказывается в руках всего через 10 минут, можно бежать в тепло и получать документы с новенькими номерами. Кстати, в кутерьме мы так и не заполнили ПТС на нового собственника, так что в документах была лишь одинокая подпись старого владельца. Однако в отделении на это не только не обратили внимания, но и красиво — строчка в строчку — напечатали реквизиты счастливого обладателя. Аккуратно и по-человечески. Приятно.
Ну а дальше уже дело техники: новенький СТС, пожелание счастливо пути и отвертка, плотно притянувшая старыми ржавыми саморезами к бамперу только что полученные номера. Теперь Mitsubishi Lancer STW 2004 года наш не только физически, но и юридически. Пора исправлять недостатки, доставшиеся в наследство от прошлых владельцев! Все подробности о приключениях Lancer вы найдете здесь.