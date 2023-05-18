Как безболезненно для двигателя перейти на моторное масло другой марки

Далее пристально изучаем характеристики тех товаров, что собираемся покупать. Обратите внимание на класс вязкости. Например, если залить в подержанный автомобиль 5W40, а не 5W30, то может увеличиться расход смазки на угар. Зато лубрикант станет чуть быстрее прогреваться до рабочей температуры. В итоге водитель будет вынужден регулярно следить за уровнем и чуть раньше положенного срока менять свечи зажигания. Так что особым экономам не стоит экспериментировать.

Следует посмотреть и на различные допуски, указанные на этикетке. Желательно, чтобы они были такие же, как на продукте, от которого вы отказываетесь. Опускаться ниже нельзя, иначе постепенно ресурс движка будет уменьшаться. Кстати, сейчас даже на российских брендах есть надписи вроде MB 229.5 или VW507. Значит, их одобрили «Фольксваген» и «Мерседес».

Обратите внимание и на дату выпуска. Напомним, что срок хранения лубриканта, независимо от типа тары (канистра или бочка) составляет 5 лет. Если больше, то для подтверждения качества необходим лабораторный анализ. Иначе, залив содержимое в мотор, можно получить перегрев, потому как присадки от времени потеряли свои защитные свойства.