Как быстро и безопасно прогреть двигатель машины зимой

При холодном пуске мотор испытывает повышенные нагрузки, ведь масло, которое за ночь стекло в картер, не способно мгновенно поступить ко всем трущимся деталям ДВС. Отсюда — повышенный износ и риск образования задиров на стенках цилиндров.

Один из способов сохранить ресурс мотора пришел с Севера. Секрет прост: нужно сделать так, чтобы двигатель не успел остыть после прошлой поездки. То есть его совсем не нужно глушить. Эту уловку часто используют в Финляндии и в наших заполярных регионах.

Если ориентироваться на среднюю полосу России, то тут подойдет облегченный вариант такого способа. В машине надо установить систему дистанционного запуска двигателя и настроить таймер. Скажем, автомобиль заводится каждые два часа. Так двигатель не успеет остыть, да и с утра сядете в теплый салон.

Еще одни способ быстрого прогрева заключается в повышении оборотов мотора. Помните карбюраторные двигатели и рычажок «подсоса»? Если вытянуть этот рычажок на себя, двигатель работает с прикрытой воздушной заслонкой и на более высоких оборотах.