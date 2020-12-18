Как быстро и безопасно прогреть двигатель машины зимой

При холодном пуске мотор испытывает повышенные нагрузки, ведь масло, которое за ночь стекло в картер, не способно мгновенно поступить ко всем трущимся деталям ДВС. Отсюда — повышенный износ и риск образования задиров на стенках цилиндров.
Один из способов сохранить ресурс мотора пришел с Севера. Секрет прост: нужно сделать так, чтобы двигатель не успел остыть после прошлой поездки. То есть его совсем не нужно глушить. Эту уловку часто используют в Финляндии и в наших заполярных регионах.
Если ориентироваться на среднюю полосу России, то тут подойдет облегченный вариант такого способа. В машине надо установить систему дистанционного запуска двигателя и настроить таймер. Скажем, автомобиль заводится каждые два часа. Так двигатель не успеет остыть, да и с утра сядете в теплый салон.
Еще одни способ быстрого прогрева заключается в повышении оборотов мотора. Помните карбюраторные двигатели и рычажок «подсоса»? Если вытянуть этот рычажок на себя, двигатель работает с прикрытой воздушной заслонкой и на более высоких оборотах.
Что касается современных впрысковых моторов, то им хватит совсем небольшого повышения оборотов, скажем, до 1800—2300 об/мин. Для этого достаточно аккуратно нажать газ и держать стрелку тахометра в указанном диапазоне.
Еще один нюанс заключается в том, что чем выше нагрузка на двигатель, тем быстрее прогрев. Но тут важно не перегружать агрегат, ведь пока он холодный, его тепловые зазоры далеки от оптимальных, да и масляный слой на трущихся деталях слишком тонкий. Поэтому дайте мотору немного поработать на холостых оборотах и только потом начинайте движение.
Наконец, можно поставить машину на стоянку в том месте, где проходит теплотрасса. Ее без труда можно найти, так как над ней нет снега. Утром, при прогреве мотора, сэкономите таким способом минуту-другую.