Что действительно выключается при нажатии кнопки ESP OFF

Начнем с того, что система стабилизации включает в себя такие системы, как ABS и противобуксовочную. У разных машин она называется по-разному: TCS, ASR, ETS и т. д. Как понятно из названия, этот электронный помощник не дает колесам буксовать. Но в некоторых условиях без пробуксовки просто не обойтись. Скажем, когда надо выбираться из глубокого снега. Поэтому инженеры придумали, как временно деактивировать полезные электронные помощники.
Автопроизводители знают, что аббревиатура ESP хорошо знакома водителям, вот поэтому на соответствующей клавише обычно пишут ESP OFF. Но что конкретно отключается при ее нажатии?
Скажем, у кроссовера Hyundai Creta первое касание пальцем этой кнопки отключает именно противобуксовочную систему. А если нажать клавишу второй раз и подержать секунды три, вот тогда отключится ESP. Похожий принцип действует и в ряде японских моделей.
Мы настоятельно не рекомендуем выключать этого электронного помощника. Ведь на скользкой дороге система уже не подстрахует. И если водитель неуверенно себя чувствует на дороге, он может и в кювет улететь.
На некоторых моделях можно снизить порог срабатывания электронного «ошейника». Тогда, на большой скорости ESP вмешается в любом случае: «обрубит» топливоподачу или станет притормаживать колеса рабочей тормозной системой. Тут, опять же, все зависит от водителя. Если он перебрал со скоростью в повороте, то ESP в «спортивном» режиме даст автомобилю эффектно скользить задней осью, но если рулевой не в состоянии погасить занос, «электроника» тоже может не справиться с задачей по исправлению человеческих ошибок.
Есть и такие модели, где отключение ESP и вовсе не предусмотрено. У такого решения есть и положительные, и отрицательные стороны. Плюс в том, что ESP всегда на страже вашей безопасности. Минус заключается в проблемах при выезде из глубокого снега или грязи. Тут можно поступить следующим образом — вынуть соответствующий предохранитель, отвечающий за работу ESP. На приборной панели тут же появится масса ошибок, но электроника больше мешать не будет.
После того, как выбрались из сугроба, не забудьте вернуть предохранитель на место. Ведь без него у машины не будет работать не только ESP, но и система ABS. То есть управлять таким автомобилем станет небезопасно.