Что действительно выключается при нажатии кнопки ESP OFF

Начнем с того, что система стабилизации включает в себя такие системы, как ABS и противобуксовочную. У разных машин она называется по-разному: TCS, ASR, ETS и т. д. Как понятно из названия, этот электронный помощник не дает колесам буксовать. Но в некоторых условиях без пробуксовки просто не обойтись. Скажем, когда надо выбираться из глубокого снега. Поэтому инженеры придумали, как временно деактивировать полезные электронные помощники.

Автопроизводители знают, что аббревиатура ESP хорошо знакома водителям, вот поэтому на соответствующей клавише обычно пишут ESP OFF. Но что конкретно отключается при ее нажатии?

Скажем, у кроссовера Hyundai Creta первое касание пальцем этой кнопки отключает именно противобуксовочную систему. А если нажать клавишу второй раз и подержать секунды три, вот тогда отключится ESP. Похожий принцип действует и в ряде японских моделей.

Мы настоятельно не рекомендуем выключать этого электронного помощника. Ведь на скользкой дороге система уже не подстрахует. И если водитель неуверенно себя чувствует на дороге, он может и в кювет улететь.