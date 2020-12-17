Ушла легенда: создатель LADA Vesta Стив Маттин покинул АВТОВАЗ

«У русского автомобильного дизайна — плохая репутация», — заявил Маттин, только придя в АВТОВАЗ. Поэтому, начиная работать на марку LADA, Стив принял принципиальное решение: никаких попыток создать «Копейку» или «Ниву» XXI века — надо искать для бренда яркий современный образ. Нечто такое, чего до этого никто не делал… И пусть это «нечто» будет выглядеть дерзко и неожиданно, но выезжать на ретростиле точно нельзя.

Между тем, в музее истории АВТОВАЗа охотно рассказывают, как свеженазначенный «директор по дизайну службы вице-президента по развитию» часами рассматривал вазовское наследие. Говорят, что особенно британцу понравился передок классической «Нивы» — с решеткой радиатора, как бы охватывающей фары.

Но для своего первого концепта под названием LADA XRAY Маттин придумал совсем другую «фишку» — объединить фары, решетку и бампер в общий визуальный элемент, который бы напоминал букву «икс». Также художник перенес «иксы» на боковины кузова: «Такого решения у других нет», — гордился он.