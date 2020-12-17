Ушла легенда: создатель LADA Vesta Стив Маттин покинул АВТОВАЗ

«У русского автомобильного дизайна — плохая репутация», — заявил Маттин, только придя в АВТОВАЗ. Поэтому, начиная работать на марку LADA, Стив принял принципиальное решение: никаких попыток создать «Копейку» или «Ниву» XXI века — надо искать для бренда яркий современный образ. Нечто такое, чего до этого никто не делал… И пусть это «нечто» будет выглядеть дерзко и неожиданно, но выезжать на ретростиле точно нельзя.
Между тем, в музее истории АВТОВАЗа охотно рассказывают, как свеженазначенный «директор по дизайну службы вице-президента по развитию» часами рассматривал вазовское наследие. Говорят, что особенно британцу понравился передок классической «Нивы» — с решеткой радиатора, как бы охватывающей фары.
Но для своего первого концепта под названием LADA XRAY Маттин придумал совсем другую «фишку» — объединить фары, решетку и бампер в общий визуальный элемент, который бы напоминал букву «икс». Также художник перенес «иксы» на боковины кузова: «Такого решения у других нет», — гордился он.
В итоге эти самые «иксы» стали не только фирменной «фишкой», но и образом жизни: в своих соцсетях Стив постоянно публиковал фотографии, на которых он позировал в «позе звезды», растопырив руки и ноги. Имел право: идея-то оказалась действительно новаторской. Пожалуй, впервые за много лет никто не искал в образе новой LADA мотивы других машин!
Но как российскому автопрому удалось перехватить такого матсера? Говорят, что на АВТОВАЗ Маттина лично пригласил тогдашний президент компании Игорь Комаров. Дескать, он увидел англичанина на Женевском автосалоне 2011 года, а уже через несколько месяцев подданый ее величества Королевы переехал в Тольятти.
Надо понимать, что дизайнер перебрался в Россию не столько из желания сотворить новый имидж для отечественной марки. Свое предложение вазовцы подкрепили выдающимся гонораром. Размеры которого, разумеется, никогда не назывались. Но однажды один из больших боссов автогиганта шепнул журналистам: «Сейчас Маттин — самый дорогой автомобильный дизайнер в мире».
Но жалеть потраченных на «икс-мена» денег точно не стоит. Сотворив «Весту», XRAY и рестайлинговую «Гранту», этот парень навсегда перевернул наше представление об автомобилях LADA. Говоря языком американской полит-пропаганды: «Made LADA great again», то есть «Сделал ЛАДУ великой снова». Возможно, благодаря свежей внешности продажи рванули вверх, а убыточный завод сделался прибыльным.
К слову, пару раз вокруг маттиновских «иксов» даже возникали громкие скандалы. Так, Changan Alsvin V7 оказался очень похож на нашу «Весту»! А в июле 2015 года тогдашний глава автогиганта Бу Андерссон подметил, что Mitsubishi Motors применяет для своих моделей элементы Vesta и XRAY: «АВТОВАЗ может гордиться фактом заимствования японской компанией дизайна в стиле икс-фейс», — заявил тогда дядюшка Бу.
Впрочем, в одночасье этот самый «икс-фейс» никуда не денется. С ним выйдет рестайлинговый Largus, а затем — обновленная Vesta… А вот следующие новинки от LADA будет рисовать уже другой человек — Жан-Филипп Салар, который до этого занимал пост директора по дизайну Groupe Renault в Восточной Европе.
Этот француз нарисовал второй Duster и третий Logan, а также дизайн купе-кроссовера Renault Arkana для России. В общем, человек однозначно талантливый. И теперь от него будет зависеть, как будут выглядеть новые автомобили LADA. И, к слову, именно ему предстоит утвердить внешность действительно новой «Нивы»! Но мы этого не говорили.