Сколько стоит новый мотор на LADA, KIA, Hyundai и Toyota

Главной причиной регулярного и своевременного посещения станций технического обслуживания, а также проведения сервисных работ, является простая экономия. Дешевле и удобнее правильно машину обслуживать, чем потом бороться и восстанавливать. Особенно если речь идет про двигатель, самый дорогостоящий агрегат автомобиля. Так напишут в любой статье про сервис, и будут абсолютно правы и совершенно перед читателем честны. Ведь мотор — штука действительно дорогая. И чем современнее и круче машины, тем дороже их силовые агрегаты. Чтобы окончательно в этой аксиоме убедиться, достаточно просто привести цены на агрегаты.
Например, многие знают, что двигатель в сборе на вазовскую классику можно приобрести за 40 000—50 000 рублей. Это будет карбюраторный мотор старого образца, которых до сих пор с избытком на складах Большой страны. А вот более современный движок ВАЗ-21129, который развивает 106 лошадиных сил и «проживает» под капотом LADA Vesta, обойдется уже в 91 000 рублей. Ни много ни мало, а 10% от стоимости машины. Идем дальше.
Балом, вернее дорогами, в России правят бюджетные автомобили, среди которых особенно много представителей корейского дуэта Kia Rio и Hyundai Solaris. Под капотом многих из них скрывается 1,4-литровый бензиновый мотор 72AT203F00, мощностью 107 л. с. и стоимостью 105 000 рублей. Новый 1,6-литровый 105-сильный мотор на сверхпопулярный у нас Volkswagen Polo Sedan создавали, как простой и недорогой, но и он, несмотря на калужскую сборку, обойдется в 115 000 рублей. Цена на агрегаты хоть и перевалила шестизначную отметку, но пока держится в разумных пределах. Видимо, причина в массовости и локализации.
Отправляемся на закрытую и уже частично забытую промышленную зону во Всеволжске, Ленинградской области, где совсем недавно собирали самый любимый россиянами автомобиль C-класса: Ford Focus. Самый «народный» мотор — безусловно, цепной 1,8-литровый Duratec, который при должном подходе «выезжал» за пределы 350 000 км на одометры. Но ведь есть в продаже весьма привлекательные по цене «Фокусы» с мотором 1,4-литра! Может рассмотреть? Рассмотрите, конечно, но через призму стоимости нового двигателя: 450 000 рублей.
Дальше — больше. Toyota Camry в России — больше, чем седан. Почти Mercedes, имиджмейкер и символ достатка. Автомобиль надежен, но и его владельцы периодически «кладут» мотор. Купить подержанный узел, конечно, можно, но кто даст гарантию, что его не сняли с такси, что проехала миллион километров по Руси? Желаете только с конвейера? Тогда озвучим цену на новенький 2,5-литровый агрегат, благо, популярность машины в такси и корпоративных парках не сделают поиск нужной детали слишком долгим: 515 959 рублей.
Двигатель — действительно дорогая деталь, поэтому следует строго следовать рекомендациям по ее обслуживанию, не экономить на расходных материалах и внимательно следить за его поведением. Ведь иначе — грандиозные траты, иначе и не скажешь!