Сколько стоит новый мотор на LADA, KIA, Hyundai и Toyota

Главной причиной регулярного и своевременного посещения станций технического обслуживания, а также проведения сервисных работ, является простая экономия. Дешевле и удобнее правильно машину обслуживать, чем потом бороться и восстанавливать. Особенно если речь идет про двигатель, самый дорогостоящий агрегат автомобиля. Так напишут в любой статье про сервис, и будут абсолютно правы и совершенно перед читателем честны. Ведь мотор — штука действительно дорогая. И чем современнее и круче машины, тем дороже их силовые агрегаты. Чтобы окончательно в этой аксиоме убедиться, достаточно просто привести цены на агрегаты.

Например, многие знают, что двигатель в сборе на вазовскую классику можно приобрести за 40 000—50 000 рублей. Это будет карбюраторный мотор старого образца, которых до сих пор с избытком на складах Большой страны. А вот более современный движок ВАЗ-21129, который развивает 106 лошадиных сил и «проживает» под капотом LADA Vesta, обойдется уже в 91 000 рублей. Ни много ни мало, а 10% от стоимости машины. Идем дальше.