Чем обернется «переобувка» грузовика в покрышки с шипами

Уже осенью большинство водителей легковушек спешат на шиномонтаж «переобуть» своего «железного коня» в зимние шины. А вот большегруз в зимнюю «обувь» одевает далеко не каждый. Как говорят продавцы, грузовые зимние шины занимают всего 5% в общей доли продаж таких покрышек. Причина проста. Большинство отечественных перевозчиков выбирают шины по двум факторам: низкая цена и высокий ресурс.
Вот поэтому зимние модели чаще покупают те компании или частники, которые ездят в страны Европы, где такие шины являются обязательными. Интересно, что кроме Скандинавии подобные требования действуют и в теплых краях. Скажем, в Испании на горных участках дорог.
Цена вопроса
Кстати, «переобуть» грузовик — удовольствие не очень дешевое. Одна зимняя шина стоит около 33 000 рублей, а забортировать покрышку на диск обойдется в 500 рублей. Получается, что за установку «баллонов» только на тягач придется отдать 201 000 рублей. Сэкономить может лишь крупный перевозчик.
Дело в том, что львиную долю российского рынка коммерческих шин делят между собой марки Кама, Tyrex и Cordiant. Они и дают «крупнякам», например, ритейлерам, существенные скидки на большие партии покрышек. Получается, что зимние шины — «удовольствие» не из дешевых, но их установка оправдана в регионах, где дороги плохо чистят, а стабильный снежный покров образуется уже осенью.
Зимний закон
Грузовые покрышки, подходящие для зимней эксплуатации, маркируются буквами M+S (mud+snow), что означает всесезонную «резину», а 3PMSF — исключительно зимняя модель. У последних короче тормозной путь на скользком покрытии, да и в сильный мороз их резиновая смесь не задубеет. Ну а с шипами на нечищенной заснеженной дороге ездить будет еще увереннее. Кстати, мастера в шиномонтажах шипуют оба варианта. Главное, чтобы протектор был высотой не менее 13 мм и имел широкие площадки без ламелей (минимум 10×10 мм).
Однако «зубастые» грузовые шины в России — явление почти диковинное, но этому есть объяснение. Дело в том, что раньше «зубастую резину» ставили, скажем, для перевозки рыбы из Норвегии. Но в связи с санкциями этот маршрут теперь закрыт. Если брать нашу страну, то как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в компании Cordiant, сегмент шипованных зимних шин очень узкий. Они востребованы в Иркутской и Архангельской областях, а также в Красноярском крае.
В этих регионах водители выбирают для ошиповки продукцию крупных производителей. Например, Hakkapeliitta Truck E, а из «всесезонки» подойдут Bridgestone M729 или Continental HDR2. Часто берут и Cordiant DR1, но производитель рассказал порталу «АвтоВзгляд», что шиповать покрышку не рекомендует.
Сами по себе грузовые шипы тяжелее и крупнее легковых. Например, грузовой «гвоздь» весит 3,5 грамма, а легковой — 1,5 г. Ошиповать покрышку в компании, которая специализируется на этом, стоит около 2500 рублей за «баллон». То есть за 6 колес на тягач придется выложить 15 000 рублей. Дорого.
Да и по стране дороги чистят, так что в ошиповке многие перевозчики просто не видят смысла. Это мнение разделяет Вячеслав Субботин, спортивный директор гоночной команды «ГАЗ Рейд Спорт». По его мнению, шипованные грузовые шины оправдано ставить только в отдельных регионах и лишь на общественный транспорт, скажем, на автобусы.
От себя добавим, что на асфальте шипы легко потерять. А для перевозчика это не просто разочарование, а выброшенные на ветер немалые деньги. Так что использование всесезонных шин в большинстве регионов России более чем оправдано.