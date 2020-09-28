Чем обернется «переобувка» грузовика в покрышки с шипами

Уже осенью большинство водителей легковушек спешат на шиномонтаж «переобуть» своего «железного коня» в зимние шины. А вот большегруз в зимнюю «обувь» одевает далеко не каждый. Как говорят продавцы, грузовые зимние шины занимают всего 5% в общей доли продаж таких покрышек. Причина проста. Большинство отечественных перевозчиков выбирают шины по двум факторам: низкая цена и высокий ресурс.

Вот поэтому зимние модели чаще покупают те компании или частники, которые ездят в страны Европы, где такие шины являются обязательными. Интересно, что кроме Скандинавии подобные требования действуют и в теплых краях. Скажем, в Испании на горных участках дорог.

Цена вопроса

Кстати, «переобуть» грузовик — удовольствие не очень дешевое. Одна зимняя шина стоит около 33 000 рублей, а забортировать покрышку на диск обойдется в 500 рублей. Получается, что за установку «баллонов» только на тягач придется отдать 201 000 рублей. Сэкономить может лишь крупный перевозчик.

Дело в том, что львиную долю российского рынка коммерческих шин делят между собой марки Кама, Tyrex и Cordiant. Они и дают «крупнякам», например, ритейлерам, существенные скидки на большие партии покрышек. Получается, что зимние шины — «удовольствие» не из дешевых, но их установка оправдана в регионах, где дороги плохо чистят, а стабильный снежный покров образуется уже осенью.