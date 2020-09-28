Что выгоднее для грузовиков — платные дороги или бесплатные альтернативы

В 2019 году крупная компания, занимающаяся грузоперевозками, провела любопытный эксперимент: один грузовик отправился из Москвы в Санкт-Петербург по бесплатной трассе М10, другой параллельно двигался по только что открывшейся платной М11. Оба автомобиля преодолели путь примерно за сутки, причем водители не нарушали скоростной режим, а также соблюдали обязательные требования по части труда и отдыха.

Итоги параллельного заезда оказались крайне любопытными: общее время в пути (с учетом отдыха водителя) по платной трассе составило 22 часа 45 минут, по бесплатной — ровно на два часа дольше. Экономия чистого времени на М11 составила 1,5 часа. А вот расход топлива разочаровал: платная альтернатива позволила сберечь всего… 11 литров солярки! Расход топлива составил 211 и 222 литров, соответственно.