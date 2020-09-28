Что выгоднее для грузовиков — платные дороги или бесплатные альтернативы

В 2019 году крупная компания, занимающаяся грузоперевозками, провела любопытный эксперимент: один грузовик отправился из Москвы в Санкт-Петербург по бесплатной трассе М10, другой параллельно двигался по только что открывшейся платной М11. Оба автомобиля преодолели путь примерно за сутки, причем водители не нарушали скоростной режим, а также соблюдали обязательные требования по части труда и отдыха.
Итоги параллельного заезда оказались крайне любопытными: общее время в пути (с учетом отдыха водителя) по платной трассе составило 22 часа 45 минут, по бесплатной — ровно на два часа дольше. Экономия чистого времени на М11 составила 1,5 часа. А вот расход топлива разочаровал: платная альтернатива позволила сберечь всего… 11 литров солярки! Расход топлива составил 211 и 222 литров, соответственно.
Поэтому перевозчики все-таки предпочитают старую магистраль М10, так как стоимость разового проезда по платной — 2240 рублей, если двигаться днем без транспондера. И 500 рублей экономии на дизтопливе никак не отобьют расходы на «платник»… С другой стороны, эксперимент проходил в ноябре, когда не было крупных пробок из-за потока отпускников и дорожных работ. Летом преимущество М11 наверняка будет более явным.
Разумеется, водители похвалили новую трассу за высокую постоянную скорость — им не приходилось тормозить перед пешеходными переходами и светофорами, и не надо было сбавлять скорость на узких участках и в населенных пунктах. С другой стороны, для дальнобойщиков на М11 пока маловато заправок и стоянок, а сотовая связь доступна не на всем пути в северную столицу. Но это, как говорится, дело наживное.
Вообще, экономику перевозок всегда надо просчитывать на практике. И, конечно, с учетом затрат на амортизацию — на ровной скоростной трассе она будет ниже. Кроме того, с транспондером грузовик заплатит за движение по М11 всего 1381 рубль. При 500-рублевой экономии на солярке получается переплата в 881 рубль. А летом и того меньше, так как без толкотни по пробкам преимущество в расходе окажется более заметным.
Эти же выводы справедливы и для всех остальных платных дорог России. Если в машине есть транспондер, а груз важно доставить за минимально возможное время (и клиент готов это оплатить), то «платник» точно стоит своих денег. Жаль только, что в нашей стране редко спрашивают мнение самих водителей-дальнобойщиков: когда дело доходит до подсчета доходов и расходов, мнение наемного шофера мало кого волнует.