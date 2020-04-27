Выгодная резина: какие шины брать, пока не подорожали

Пандемия коронавируса и последовавший за ней экономический кризис, перевернули с ног на голову весь привычный мировой порядок. Эта беспощадная болезнь косит не только людей, но и целые отрасли экономики. В некоторых случаях последствия напасти проявятся спустя некоторое время, а вот шинная индустрия, имеющая ярко выраженную сезонность, терпит колоссальные убытки уже сегодня. И это несмотря на то, что российский шинный рынок весьма емкий и превосходит даже страны, имеющие более высокую степень автомобилизации населения. Ежегодно в нашей стране реализуется более 50 миллионов шин, причем больше половины из этого объема производится именно в РФ.

Разорительные причуды погоды

После кризиса 2014 года нельзя сказать, что дела у шинников уверенно шли в гору. Особенно сильно просело направление грузовых шин, поскольку резко снизилось число перевозок. К 2019 году ситуация потихоньку начала стабилизироваться, но тут подкачал аномально теплый зимний сезон во многих регионах страны. В результате, производители и продавцы не реализовали и половины складских запасов «зимы». Был расчет отыграться весной, но тут новый удар под дых: в рамках мер по противодействую коронавирусу, в начале апреля 2020 года Правительством РФ был утвержден «Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости», в который автомобильные шины не вошли.