Выгодная резина: какие шины брать, пока не подорожали

Пандемия коронавируса и последовавший за ней экономический кризис, перевернули с ног на голову весь привычный мировой порядок. Эта беспощадная болезнь косит не только людей, но и целые отрасли экономики. В некоторых случаях последствия напасти проявятся спустя некоторое время, а вот шинная индустрия, имеющая ярко выраженную сезонность, терпит колоссальные убытки уже сегодня. И это несмотря на то, что российский шинный рынок весьма емкий и превосходит даже страны, имеющие более высокую степень автомобилизации населения. Ежегодно в нашей стране реализуется более 50 миллионов шин, причем больше половины из этого объема производится именно в РФ.
Разорительные причуды погоды
После кризиса 2014 года нельзя сказать, что дела у шинников уверенно шли в гору. Особенно сильно просело направление грузовых шин, поскольку резко снизилось число перевозок. К 2019 году ситуация потихоньку начала стабилизироваться, но тут подкачал аномально теплый зимний сезон во многих регионах страны. В результате, производители и продавцы не реализовали и половины складских запасов «зимы». Был расчет отыграться весной, но тут новый удар под дых: в рамках мер по противодействую коронавирусу, в начале апреля 2020 года Правительством РФ был утвержден «Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости», в который автомобильные шины не вошли.
– Несмотря на то, что Минпромторг еще в начале апреля рекомендовал региональным властям включить шины в данный перечень, во многих федеральных округах до сих пор закрыты не только магазины, но и шиномонтажные мастерские, — комментирует ситуацию порталу «АвтоВзгляд» представитель компании Cordiant Александр Еремин. — На текущий момент сотрудники АО «Кордиант», занятые в производстве легковых шин, находятся на режиме самоизоляции, но работает высокоавтоматизированное производство ЦМК-шин для малого коммерческого транспорта, которое снабжает логистические компании и частных перевозчиков грузовыми шинами для снижения риска срыва поставок товаров первой необходимости…
Черная метка
Впрочем, есть и еще один малоприятный аспект в шинном деле. По мнению технического менеджера российского представительства компании Dunlop Андрея Жданова, значительное падение курса рубля к евро и доллару в самое ближайшее время отразится на ценах как на импортные шины, так и на сырье, закупаемое из-за границы шинными заводами в России:
– На росте цен на новые шины скажется введение в ноябре 2020 года обязательной маркировки, что требует от отрасли дополнительных затрат как на саму «метку», так и на программное и техническое обеспечение, — продолжает эксперт портала «АвтоВзгляд». — Мелкие розничные продавцы вообще рискуют быть сметенными с рынка, поскольку их оборот не позволяет внедрить в свою систему продаж дорогостоящее оборудование. Да и в целом падение покупательной способности граждан и уровня реальных доходов, увеличение количества безработных приведет к значительному уменьшению спроса на новые шины и существенному росту цен на них, — резюмировал наш собеседник.
Государство не поможет
На данный момент шинная отрасль не попала в список наиболее пострадавших от последствий коронавируса, а без поддержки государства это может обернуться не только катастрофой для целой индустрии, но и аукнется девятым валом аварийности, ведь при нынешних раскладах на дорогах появятся автомобили с изношенными шинами, а так же с резиной, несоответствующей сезону.
Впрочем, даже в такое сложное время шинники не теряют присутствия духа и некоторые из них даже представили новую коллекцию «летней обуви» для малого коммерческого транспорта. Кстати, многие производители рассчитывают удержать свои компании на плаву именно благодаря этому сегменту, поскольку перевозчики находятся под пристальным вниманием проверяющих органов, которые им попросту не дают экономить на безопасности. И уж кто-кто, а грузовички, развозящие жизненно важные товары, ездить меньше точно не станут.
Вне сезона, вне конкуренции
Компания Cordiant представила новинку — легкогрузовую шину Business CA-2. Отечественный производитель будто в воду глядел, когда в основу концепции новой покрышки положил всесезонность ее использования. Ведь учитывая новые реалии, держать два комплекта — и для зимы и для лета — непозволительная роскошь. Впрочем, многие владельцы грузовичков к всесезонкам относятся с недоверием, дескать, они одинаково плохи как летом (быстро изнашиваются), так и зимой (на морозе дубеют и обладают плохим сцеплением).
Однако современные технологии производства шин позволили добиться не просто оптимального, а идеального баланса свойств для всех времен года. Летние дорожные свойства покрышки находятся на высоком уровне за счет увеличенной высоты полумостов рисунка в сочетании с оптимизированной глубиной ламелизации. А вот эффективное торможение и сцепные свойства в холодное время года достигается благодаря применению так называемых ZZ-ламелей различной конфигурации.
Несмотря на то, что данная покрышка мягче чисто летней резины, она обладает впечатляющей ресурсностью в 100 000 километров. При этом автомобили «Газель Next», участвовавшие в ресурсных испытаниях, ездили при максимальной загрузке по дорогам общего пользования.
Данная шина пока выпускается в одном наиболее популярном (так называемом газелевском) размере 185/75R16C. А к осени 2020 года с линии сойдет Cordiant Business CA-2 в размерности 225/75R16C. Ну а сезон 2021 года должен ознаменоваться еще большей линейкой размеров данных всесезонных шин.
Любой размер
Японская Dunlop в этом сезоне предлагает водителям коммерческого транспорта встретить лето на своих новых шинах SP VAN01. Для тех, кто выбирает покрышки глазами, рисунок едва ли впечатлит витиеватостью узора.
Однако тот потенциал, который в шину заложили инженеры компании, выше всяческих похвал: она обладает хорошей износостойкостью и долговечностью, широкий и плоский профиль протектора обеспечивает безопасность при движении по любым типам дорожного покрытия, а мощный корд позволяет не бояться появления грыж при езде по ухабам.
Другие немаловажные показатели, которыми может похвастать Dunlop SP VAN01 — это превосходная курсовая устойчивость шины и короткий тормозной путь. Ну а широкая линейка типоразмеров позволяет переобуть в нее практически любой микроавтобус или небольшой грузовичок.
Для самых маленьких
Шины для легких коммерческих грузовиков Michelin Agilis 51 не назвать абсолютно новым продуктом на нашем рынке, однако благодаря наличию в линейке покрышек с 14 радиусом, интерес к ним со стороны водителей микроавтобусов не угасает. Судя по отзывам тех, кто эксплуатирует авто на этих шинах, они довольны ее малой шумностью и высокой износостойкостью.
Еще одна летняя покрышка от Michelin для сегмента LCV — Agilis+. Изюминка покрышки — в составе резиновой смеси и особом рисунке протектора, что в совокупности обеспечивает высокое сцепление на мокрой дороге. Кроме того, по заверениям производителя, Agilis+ позволяет экономить до 150 литров топлива за весь срок ее службы.
Резиновый культ
Производитель шин Bridgestone предлагает владельцам легких грузовиков и микроавтобусов свои культовые RD Steel 613. Усиленная конструкция каркаса с брекером из стального корда обеспечивает повышенную несущую способность, снижает сопротивление качению, что улучшает надежность и стабильность сцепных свойств, в особенности при движении на большой скорости и в поворотах.
А волнообразная форма протекторных ребер обеспечивает пятно контакта многочисленными кромками сцепления, что повышает эффективность работы протектора при ускорении и замедлении.
Обувь для «вагонов»
Пожалуй, нет такого колесного транспорта, для которого в модельной линейке Continental не нашлось бы «обуви». Для легкого коммерческого транспорта производитель предлагает летние «тапочки» ContiVanContact 100. Позиционируется резина, как шины для минивэнов, которые в простонародье частенько называют «вагонами». Однако если посмотреть характеристики шины, становится понятно, что индекс нагрузки позволяет ставить ее и на более тяжелый, коммерческий транспорт.
ContiVanContact отличается усиленным кордом по сравнению с традиционными шинами для вэнов, и большой ресурсностью при перевозке тяжелых грузов. При этом рисунок протектора обеспечивает хорошее сцепление на любых покрытиях.