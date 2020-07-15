Iveco представила в России два новых грузовика

Российская продуктовая линейка бренда пополнилась двумя большегрузами: предназначенным для сложных бездорожных условий Iveco-AMT 753910−1 с колесной формулой 8x8 и грузоподъемностью 40 т, а также Iveco Trakker AD410T41 с четырьмя ведущими колесами. Он способен перевозить до 30 тонн, и прекрасно чувствует себя на дорогах общего пользования.

Первый приводится в движение 500-сильным мотором Cursor 13 с пиковым крутящим моментом в 2300 Нм, агрегатированным с «автоматом» Allison 4500. Руль грузового «вездехода» регулируется по высоте и наклону, а в арсенале имеется антиблокировочная (ABS) и противобуксовочная (ASR) системы с внедорожным режимом работы. Авто собирают на заводе в Миассе.