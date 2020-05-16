Фургон IVECO Daily получил престижную награду

Напомним, что конкурс лучших фургонов ежегодно проводит британское издание Trade Van Driver, специализирующееся на фургонах для малого бизнеса. Присуждаемые им награды считаются в мире легкого коммерческого транспорта весьма престижными. Комментируя награждение итальянского номинанта, жюри, состоящее из профессиональных экспертов рынка и читателей журнала, отметило, что «бизнесменам, которым нужен надежный автомобиль для тяжелых работ, стоит обязательно обратить внимание на Daily. Он построен на прочной раме лестничного типа, и своим качеством сборки производит такое впечатление, будто он был выкован из цельного куска металла. Автомобиль доступен в различных конфигурациях, которые для данного сектора не может предложить ни один другой производитель».

Напомним, что модельная линейка Daily в России включает в себя цельнометаллические фургоны, фургоны с частичным остеклением, шасси с кабиной, шасси с кабиной для экипажа и шасси с капотом и крыльями. Помимо этого, клиент может заказать специальную полноприводную модель, способную решать самые сложные задачи в условиях бездорожья. Автомобиль вооружен — на выбор — тремя двигателям: дизельными, объемом 2,3 и 3 литра и 3-литровым силовым агрегатом, работающим на газе. Мощность моторов, агрегатируемых как с МКП, так и с 8-скоросным «автоматом», варьируется в диапазоне от 106 до 205 л. с. Минимальная цена фургона стартует с отметки в 2 725 000 рублей.