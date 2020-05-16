Фургон IVECO Daily получил престижную награду

Фото производителя.
Фургон IVECO Daily нынешнего поколения выпускается с 2014 года практически без изменений. Легкий рестайлинг 2016-го и 2019-го года в расчет можно не брать — новаций в машине — минимум. Тем не менее, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», на днях модель была удостоена награды Trade Van Driver Award-2020 в категории «Лучший автомобиль» массой от 3,5 до 7,5 тонн.

Напомним, что конкурс лучших фургонов ежегодно проводит британское издание Trade Van Driver, специализирующееся на фургонах для малого бизнеса. Присуждаемые им награды считаются в мире легкого коммерческого транспорта весьма престижными. Комментируя награждение итальянского номинанта, жюри, состоящее из профессиональных экспертов рынка и читателей журнала, отметило, что «бизнесменам, которым нужен надежный автомобиль для тяжелых работ, стоит обязательно обратить внимание на Daily. Он построен на прочной раме лестничного типа, и своим качеством сборки производит такое впечатление, будто он был выкован из цельного куска металла. Автомобиль доступен в различных конфигурациях, которые для данного сектора не может предложить ни один другой производитель».

Напомним, что модельная линейка Daily в России включает в себя цельнометаллические фургоны, фургоны с частичным остеклением, шасси с кабиной, шасси с кабиной для экипажа и шасси с капотом и крыльями. Помимо этого, клиент может заказать специальную полноприводную модель, способную решать самые сложные задачи в условиях бездорожья. Автомобиль вооружен — на выбор — тремя двигателям: дизельными, объемом 2,3 и 3 литра и 3-литровым силовым агрегатом, работающим на газе. Мощность моторов, агрегатируемых как с МКП, так и с 8-скоросным «автоматом», варьируется в диапазоне от 106 до 205 л. с. Минимальная цена фургона стартует с отметки в 2 725 000 рублей.

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16 мая 2020
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