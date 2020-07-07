Как сэкономить на кондиционере для водителя грузовика, автобуса или бульдозера

Условия труда водителя/оператора спецтехники напрямую отражаются на производительности, выполненного объема работы и, следовательно, прибыли транспортной компании или эксплуатирующей организации. Вне зависимости от температуры окружающего воздуха и его запыленности на рабочем месте должны быть созданы комфортные условия. И, если печка (зависимая жидкостная или автономная — жидкостная или воздушная) присутствует в перечне стандартного оборудования практически всех моделей коммерческой/специальной техники, то кондиционер, увы, часто предлагается в качестве дополнительной опции, за которую не все готовы заплатить.
Дооборудование машины в процессе ее эксплуатации дело хлопотное, обойдется дорого, если….. речь не идет об особом виде электрических накрышных кондиционеров, которые, в отличие от классических систем, не требуют монтажа компрессоров и их привода, радиаторов (основного и испарителя), прокладки трубопроводов, заправки хладагентом и тестирования системы, проведения прочих работ. По сути, мы говорим об устанавливаемом/врезаемом в крышу моноблоке, который нужно всего лишь подключить к бортовой электросети — вот и все! Кстати, накрышные кондиционеры будут интересны для замены вышедшей из строя дорогостоящей штатной системы кондиционирования, на которую в некоторых случаях очень тяжело найти запасные части.. Кондиционер достаточно прост в обслуживании, для этого достаточно снять пластиковую крышку, под которой доступно размещены вне основные компоненты, что существенно снизит затраты в процессе эксплуатации. Будут они востребованы и организациями, приобретающими бывшую в эксплуатации технику, в комплектацию которой кондиционеры не входили.
Среди множества представленных на рынке накрышных кондиционеров особого внимания заслуживает продукция французской фирмы KALORI, которая с недавних пор принадлежит компании Eberspächer — немецкому лидеру в производстве климатического оборудования. А одной из самых интересных моделей в продуктовой линейке является KALORI Electrik. В отличие от конкурентов агрегат (в зависимости от модификации) может питаться от сети с напряжением 12/24 / 58−92 / 35−65 / 76—118 Вольт. В первых двух случаях мы говорим о применении кондиционера на грузовиках любого тоннажа, автобусах различного класса и всевозможных видах спецтехники, в бортовую сеть которых включены либо один, либо пара 12-ти вольтовых аккумуляторов. В остальных случаях рассматривается установка кондиционера на электро-погрузчики, которые работают на складах, а также иные машины на электротяге, выполняющие задачи вспомогательного транспорта на различных производствах. Именно широкий диапазон по питанию электрическим током является одним из неоспоримых козырей, рассматриваемых нами накрышных кондиционеров.
Другим не менее важным преимуществом, которое также отражает и уровень технологического совершенства конструкции KALORI Electrik, является небольшой вес накрышных модулей, который составляет всего около 25 килограммов. Для справки — у конкурентов столь легкой версии аналогичного оборудования с питанием 12 Вольт нет. Малая масса модуля достигнута, в том числе, за счет применения в конструкции моноблока электрического компрессора (компрессор и мотор интегрированы в один узел). Небольшой вес позволяет установить модуль на крышу любого грузовика, автобуса или спецмашины, не опасаясь, что она будет деформирована (продавлена) из-за воздействия на нее нагрузки приходящейся от оборудования, в том числе динамической. Последнее весьма актуально применительно к спецтехнике, работающей в сложных условиях — грейдеры, бульдозеры, комбайны и т. д. Моноблок проходил испытания на виброустойчивость, а также работу в тяжелых климатических условиях и рекомендован для установки на дорожно-строительную технику, что является еще одним плюсом данного оборудования.
Отдельно хотелось бы отметить небольшую высоту блока — 259 миллиметров, что очень важно для дорожных машин. Кондиционер не будет оказывать негативного влияния на аэродинамику грузовиков и автобусов, и, следовательно, не станет причиной повышенного расхода топлива.
Еще один положительный момент — это то, что в отличие от компрессорных кондиционеров электрический работает и при заглушенном двигателе и тем самым сокращает расходы на содержание спецтехники, т. к. для спецтехники межсервисный интервал рассчитывается в моточасах.
Накрышный кондиционер KALORI Electrik поставляется с полным монтажным комплектом (идет отдельным номером), включающим все необходимое для его установки на любые типы коммерческого транспорта и спецтехники. Это очень важный момент, позволяющий доукомплектовать / модернизировать стоящую на балансе предприятия технику (без ее простоев), например, в момент проведения регламентного технического обслуживания или текущего ремонта. Все работы можно провести силами собственной технической службы, строго следуя указаний заводской инструкции по монтажу. В частности, нельзя затрагивать силовые элементы, которые придают крыше жесткость. Найти оптимальное место для расположения блока несложно. Для этого необходимо использовать прилагаемый в комплекте трафарет, по которому, собственно говоря, и будет вырезаться металл. Обращаем внимание на то, что важным условием безотказной работы климатического оборудования и одним из главных требований его монтажа является горизонтальная пространственная ориентация модуля, что обусловлено особенностями работы компрессора. Наклон крыши (и соответственно блока) не должен составлять более 15 градусов. Благо, машин с покатыми крышами не много.
Накрышный блок, включая конденсатор, фильтр-осушитель, расширительный клапан, испаритель, электрический компрессор, приводящий агрегат в действие — не требует никаких операций и работ по введению в эксплуатацию. Система с завода заправлена хладагентом, в качестве которого используется распространенный R134а. Его можно при необходимости приобрести в любой точке России. Нижняя часть блока, которая выходит в кабину / салон представляет собой универсальную воздухораспределительную панель со встроенным устройством / пультом управления. С ней также не нужно проводить каких-либо действий при монтаже.
Оригинальные уплотнения необходимые для монтажа кондиционера на крыши различной конфигурации идут в комплекте. Они гарантируют отсутствие протечек и герметичность стыка даже при установке оборудования на крыши, имеющие профиль, придающий ей дополнительную жесткость. Герметичность сопряжения сохраняется в широком диапазоне температур (температурное расширение деталей) и при воздействии вибрационной нагрузки.
Благодаря отсутствию в конструкции KALORI Electrik ременных передач и иных приводных элементов достигается значительное повышение надежности кондиционера в целом и снижение затрат на его обслуживание. Заводское руководство предписывает периодически производить очистку конденсора, раз в год проверять уровень хладагента и раз в два года выполнять замену фильтра-осушителя.
По всем вопросам приобретения, установки, обслуживания и ремонта электрических накрышных кондиционеров KALORI Electrik необходимо обращаться в российское представительство компании Eberspächer или к официальным дилерам бренда.