Как сэкономить на кондиционере для водителя грузовика, автобуса или бульдозера

Еще один положительный момент — это то, что в отличие от компрессорных кондиционеров электрический работает и при заглушенном двигателе и тем самым сокращает расходы на содержание спецтехники, т. к. для спецтехники межсервисный интервал рассчитывается в моточасах.

Накрышный кондиционер KALORI Electrik поставляется с полным монтажным комплектом (идет отдельным номером), включающим все необходимое для его установки на любые типы коммерческого транспорта и спецтехники. Это очень важный момент, позволяющий доукомплектовать / модернизировать стоящую на балансе предприятия технику (без ее простоев), например, в момент проведения регламентного технического обслуживания или текущего ремонта. Все работы можно провести силами собственной технической службы, строго следуя указаний заводской инструкции по монтажу. В частности, нельзя затрагивать силовые элементы, которые придают крыше жесткость. Найти оптимальное место для расположения блока несложно. Для этого необходимо использовать прилагаемый в комплекте трафарет, по которому, собственно говоря, и будет вырезаться металл. Обращаем внимание на то, что важным условием безотказной работы климатического оборудования и одним из главных требований его монтажа является горизонтальная пространственная ориентация модуля, что обусловлено особенностями работы компрессора. Наклон крыши (и соответственно блока) не должен составлять более 15 градусов. Благо, машин с покатыми крышами не много.

Накрышный блок, включая конденсатор, фильтр-осушитель, расширительный клапан, испаритель, электрический компрессор, приводящий агрегат в действие — не требует никаких операций и работ по введению в эксплуатацию. Система с завода заправлена хладагентом, в качестве которого используется распространенный R134а. Его можно при необходимости приобрести в любой точке России. Нижняя часть блока, которая выходит в кабину / салон представляет собой универсальную воздухораспределительную панель со встроенным устройством / пультом управления. С ней также не нужно проводить каких-либо действий при монтаже.

Оригинальные уплотнения необходимые для монтажа кондиционера на крыши различной конфигурации идут в комплекте. Они гарантируют отсутствие протечек и герметичность стыка даже при установке оборудования на крыши, имеющие профиль, придающий ей дополнительную жесткость. Герметичность сопряжения сохраняется в широком диапазоне температур (температурное расширение деталей) и при воздействии вибрационной нагрузки.

Благодаря отсутствию в конструкции KALORI Electrik ременных передач и иных приводных элементов достигается значительное повышение надежности кондиционера в целом и снижение затрат на его обслуживание. Заводское руководство предписывает периодически производить очистку конденсора, раз в год проверять уровень хладагента и раз в два года выполнять замену фильтра-осушителя.

По всем вопросам приобретения, установки, обслуживания и ремонта электрических накрышных кондиционеров KALORI Electrik необходимо обращаться в российское представительство компании Eberspächer или к официальным дилерам бренда.