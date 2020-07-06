Из-за пандемии COVID-19 россияне отказываются от общественного транспорта

В опросе, организованном специалистами сервиса такси «Ситимобил», приняли участие люди поколения Y, называемые по-другому миллениалами, рожденные с 1981 по 1996 год, а также россияне поколения Z («зумеры»), появившиеся на свет после 96-го года. В качестве ответа можно было выбирать сразу несколько вариантов.
Как оказалось, 40% миллениалов летом 2020 года передвигаются по городу на такси, при этом в докоронавирусные времена такой вариант ответа выбирали только 20% респондентов. 37% отдают предпочтение пешим прогулкам, 36% — личным авто, 30% — общественному транспорту. Кроме того, 17% наших соотечественников из поколения Y начали активно осваивать велосипеды и самокаты.
Более молодые участники опроса в большинстве своем, а если быть точнее, то 54%, по возможности ходият пешком. 33% «зуммеров» начали чаще передвигаться на такси, 35% — по-прежнему не брезгуют автобусами, троллейбусами и метро, а 21% — облюбовали велосипеды.
Стоит отметить, что если не брать в расчет возраст, то первое место у россиян все же удерживает персональные автомобили (37% респондентов), а извозчики и общественный транспорт набрали по 31% голосов.
Между тем жизнь таксистов из-за «ковида» отнюдь не стала лучше. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», почти 30% водителей авто с шашечками за время режима самоизоляции ушли из профессии. А 93% тех, кто все же остался «за баранкой», жалуются на снижение дохода на 50%, а то и 80%.