Из-за пандемии COVID-19 россияне отказываются от общественного транспорта

Более молодые участники опроса в большинстве своем, а если быть точнее, то 54%, по возможности ходият пешком. 33% «зуммеров» начали чаще передвигаться на такси, 35% — по-прежнему не брезгуют автобусами, троллейбусами и метро, а 21% — облюбовали велосипеды.

Стоит отметить, что если не брать в расчет возраст, то первое место у россиян все же удерживает персональные автомобили (37% респондентов), а извозчики и общественный транспорт набрали по 31% голосов.

Между тем жизнь таксистов из-за «ковида» отнюдь не стала лучше. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», почти 30% водителей авто с шашечками за время режима самоизоляции ушли из профессии. А 93% тех, кто все же остался «за баранкой», жалуются на снижение дохода на 50%, а то и 80%.