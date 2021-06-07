КамАЗ показал построенный назло БелАЗу огромный грузовик «Геркулес»

Фото: пресс-служба президента Татарстана.
Похоже, что отечественный КАМАЗ решил присутствовать во всех рыночных сегментах — от малотоннажных грузовичков и легковых автомобилей (о чем свидетельствуют проекты «Компас» и «Кама-1») до карьерных самосвалов. Во всяком случае, премьер-министру России Михаилу Мишустину только что показали опытный образец «карьерника».

Внешне карьерный самосвал марки КАМАЗ больше всего напоминает аналогичную технику Volvo: у нашей машины тоже шарнирно-сочлененная конструкция и капотная компоновка. По некоторым данным, новинка получит типично «карьерную» силовую установку, то есть двигатель внутреннего сгорания будет вращать генератор, от которого запитаны мотор-колеса.

С этой разработкой российскому автогиганту предстоит выйти на рынок, где главным игроком считается белорусский БелАЗ. Скорее всего, автомобиль-гигант под названием «Геркулес» широкой публике покажут на осенней выставке «Комтранс».

Кстати, там же, как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», премьеру справит среднетоннажник «Компас» — это новая модель, которой придется бросить вызов «Валдаю», «Газону» и (в некотором роде) «Газели». Его внешность тоже оказалась раскрыта во время визита на КамАЗ Михаила Мишустина.

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7 июня 2021
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