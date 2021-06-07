КамАЗ показал построенный назло БелАЗу огромный грузовик «Геркулес»

Внешне карьерный самосвал марки КАМАЗ больше всего напоминает аналогичную технику Volvo: у нашей машины тоже шарнирно-сочлененная конструкция и капотная компоновка. По некоторым данным, новинка получит типично «карьерную» силовую установку, то есть двигатель внутреннего сгорания будет вращать генератор, от которого запитаны мотор-колеса.

С этой разработкой российскому автогиганту предстоит выйти на рынок, где главным игроком считается белорусский БелАЗ. Скорее всего, автомобиль-гигант под названием «Геркулес» широкой публике покажут на осенней выставке «Комтранс».

Кстати, там же, как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», премьеру справит среднетоннажник «Компас» — это новая модель, которой придется бросить вызов «Валдаю», «Газону» и (в некотором роде) «Газели». Его внешность тоже оказалась раскрыта во время визита на КамАЗ Михаила Мишустина.