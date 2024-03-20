Почему весной моторное масло неожиданно теряет вязкость и чем это грозит

Ни для кого не секрет, что вязкость – самый важный показатель моторного масла, благодаря которому определяется возможность его использования в различных силовых установках. При несоответствии параметров вязкости, присущих для смазки того или иного двигателя, повышается износ трущихся механизмов и возникает термическое разрушение агрегата. Как избежать подобных последствий, подскажет портал «АвтоВзгляд».

Снижение свойств вязкости в моторном масле планомерно отражается на его физико-химических показателях, а это, как уже было сказано, грозит целой россыпью технических неисправностей. Самая страшная из них – остановка «сердца» автомобиля, коим является двигатель. Но отчего же смазка теряет в вязкости? Давайте разберемся.

Одна из самых распространенных причин – так называемый термический крекинг. По-простому говоря, это процесс разрушения ряда компонентов лубриканта на микроскопические составляющие, которые в результате получают менее высокие показатели вязкости и имеют более низкую точку кипения.

Если еще проще, то они хуже воспламеняются и быстрее испаряются, что принципиальным образом сказывается на расходе смазки. Подобный эффект возникает в результате длительного воздействия повышенных температур. А с наступлением тепла он естественным образом усиливается.

Фото портала АвтоВзгляд.

Кроме того, с резким ростом температуры задействованные в масле полимеры частично теряют стойкость к силе сдвига. Как результат – начинают деградировать, снижая вязкость продукта. В большей степени, разумеется, подобный недуг характерен для маловязких масел, которые испытывают повышенную нагрузку в ходе резких перепадов температур, столь характерных для межсезонья.

Еще один фактор, влияющий на снижение вязкости, связан с загрязнением жидкости. И чаще всего – из-за попадания топлива в масло. Подобное нередко происходит при возникновении проблем с системой зажигания, когда часть «горючки» из топливовоздушной смеси конденсируется на стенках камеры сгорания и потом проникает в картер. Таким образом, масляная пленка становится чрезмерно тонкой, а трущиеся детали – слишком уязвимыми. В итоге возникает риск повышенного нагрева двигателя и даже его заклинивание.

Так что не поленитесь: осмотрите свечи зажигания после эксплуатации в столь экстремальных для автомобиля зимних условиях эксплуатации и при необходимости – замените. Как говорится, от греха подальше. Да и вообще, учитывая сомнительное происхождение большинства представленных в магазинах моторных масел (а сегодня львиная их доля – контрафакт), меняйте смазку в двигателе как можно чаще (каждые 5000-7000 км), несмотря ни на какие рекомендации автопроизводителя.