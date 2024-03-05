Чего категорически нельзя делать весной с машиной, долго простоявшей под снегом

Пожалуй, во дворе каждой городской многоэтажки весной можно обнаружить легковушку, постепенно вытаивающую из-под мощного сугроба. В конце этого процесса хозяин машины вполне может попытаться ее завести и поехать. Какие технические «засады» ждут его на выбранном пути?

Машины-«подснежники» существовали всегда, но в последнее время их стало явно больше. Видимо, выросло число автовладельцев, пытающихся продлить срок эксплуатации своих уже престарелых «железных коней» путем экономии моторесурса – используя ТС только в теплое время года. Тему эффективности этой методы оставим за скобками и рассмотрим «подводные камни», поджидающие автовладельца, собравшегося в погожий весенний денек запустить мотор машины впервые за много месяцев.

Ему прежде всего следует помнить, что алгоритм «сел, повернул ключ зажигания – поехал» в данном случае крайне не желателен. Приступая к оживлению «подснежника», ни в коем случае не стоит начинать с запуска двигателя. Для начала следует убедиться, что все двери, лючок бензобака и капот нормально открываются: бывает, что за зиму тросики-тяги закисают и перестают выполнять свои функции, а на резиновых уплотнителях в дверных проемах может остаться лед после ночных заморозков. Он в состоянии повредить их в случае энергичного распахивания двери.

Стоит также внимательно осмотреть асфальт под автомобилем – на предмет пятен жидкостей, накапавших из мотора и трансмиссии. Если они присутствуют, следует прежде всего разобраться с их происхождением, устранить течи (или хотя бы долить недостающее в системы авто) и только потом пытаться завести ТС.

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В случае, когда все, что должно открываться, открылось штатно и не видно ничего капающего, переходим к следующему этапу. И это опять не поворот ключа зажигания. Дело в том, что аккумулятор машины в ходе долгого простоя как минимум потерял изрядную долю исходного заряда. И нагрузка в виде подключенного стартера с зажиганием может его добить и привести в полную негодность.

Поэтому перед первым пуском какое-то время подзаряжаем АКБ: либо «прикурив» от другой машины, либо с помощью портативного пускозарядного устройства. А пока идет пополнение энергией "батарейки", следует провести еще пару процедур, призванных облегчить двигателю первые минуты пробуждения после зимней спячки.

Итак, разобраемся с топливом. В процессе долгой стоянки при полупустом баке оно потихоньку набирает воду. Поэтому не стоит заводить мотор, не залив в горловину хотя бы 10 литров свежего горючего. А в случае бензинового мотора имеет смысл плеснуть перед этим в бензобак еще и литр чистого изопропилового спирта. А потом энергично покачать кузов машины из стороны в сторону – чтобы изопропил хоть как-то перемешался с бензином и связал скопившуюся в нем воду.

Интенсивная раскачка кузова полезна и по другой причине. Моторное масло, если оно не особо свежее, может при долгой стоянке расслаиваться. Растрясая кузов, мы взбалтываем-перемешиваем и его тоже. Что пойдет на пользу мотору в момент первого запуска.

Когда он успешно состоялся, прежде чем тронуться с места имеет смысл прогреть его – чтобы убедиться, что все патрубки, сальники, уплотнения и ремни работают как положено. Если обошлось без неприятных сюрпризов, можно ехать. Но первое время – неторопливо и без резких нажатий на педаль газа. Чтобы не «насиловать» подвеску, дав ей разработаться после простоя.