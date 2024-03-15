Какие моторные масла могут идеально заменить ушедшие из России мировые бренды

Хорошее состояние двигателя прямо зависит от качества моторного масла, которое в него заливают. Так повелось, что многие отечественные автовладельцы годами и десятилетиями отдавали предпочтение смазочным материалам известных мировых брендов. Однако в последнее время большинство из них официально покинуло российский рынок, что создало для российских автомобилистов известные проблемы и риски.

Такой поворот событий вынудил многих отечественных автовладельцев обратить свое внимание на различные бренды второго-третьего рыночного эшелона, ранее остававшиеся в тени компаний-грандов рынка смазочных материалов. Для них изменения, случившиеся на отечественном рынке, открыли гигантские возможности для роста. Проблема только в том, что масло от ведущего мирового производителя моторного масла - это не только мощная реклама и многолетнее доверие потребителей к качеству продукции бренда. Это еще и огромная исследовательская работа компании в плане создания рецептур своих масел. Пожалуй, все автомобилисты в курсе, что любое моторное масло состоит из базового масла и пакета присадок в нем. Последних иной раз бывает по-настоящему много – до 25 % массы готового продукта. Парадокс в том, что подавляющая часть мировых компаний-масленщиков сами не занимаются разработкой пакетов присадок в свое масло. Это экономически не оправдано. Ведь в современном моторном масле одновременно присутствуют разные виды присадок, которые требуется еще и как-то «согласовать» между собой. 111263 Почему категорически не стоит заливать моторное масло в пороги автомобиля Не нужно повторять дедовские методы

Среди них можно назвать присадки-детергенты (противостоят образованию нагара), дисперсанты (заставляют загрязнения оставаться в масле, а не выпадать в осадок), антиокислители (продляют жизнь маслу), депрессоры (повышают стойкость масла к застыванию на морозе). Кроме того, в хорошей моторной смазке в обязательном порядке должны присутствовать антикоррозионные присадки, а противоизносные вещества защищают металл в парах трения. Назначение противопенных присадок понятно уже из их названия, а вязкостные присадки сохраняют нужную вязкость масла при высокой температуре. Модификаторы трения характерны для состава энергосберегающих масел – для снижения потерь на трение и экономии топлива. Существуют еще целый список веществ, входящих в состав типичного современного моторного масла: так называемые деактиваторы металлов, красители, деэмульгаторы, пластификаторы резинотехнических изделий и прочие.

Создатели конкретного пакета присадок обязаны учитывать и то, как они будут взаимодействовать не только с деталями двигателя, раскаленными газами в цилиндрах и с кислородом воздуха. Следует предусмотреть, чтобы ингредиенты не мешали при этом друг другу и сохраняли высокую работоспособность все время между сменами масла. Фото: АвтоВзгляд

Веществ, пригодных на роль той или иной присадки в моторное масло известно немало. И создание оптимального пакета из них под конкретные требования эксплуатации задача не простая и очень затратная как по времени, так и финансово. Поскольку достоверно убедиться в работоспособности той или иной рецептуры можно лишь единственным путем – через многочисленные и долгие испытания с использованием специальных стендов. Делать это на высшем уровне могут лишь компании, специализирующиеся именно на производстве присадок в смазочные материалы. Производителям масел проще и выгодней закупать уже готовые пакеты присадок у таких узкоспециализированных, зарекомендовавших себя поставщиков.

Так сложилось, что в мире существуют четыре основных производителя присадок для моторных масел: Lubrizol, Infineum, Chevron Oronite, Afton Chemical. Эти производители заслужено имеют статус мировых лидеров, в узких кругах их также называют «большая четверка». Все ведущие «масленщики» мира, включая и ушедшие из России бренды, используют пакеты присадок от этих поставщиков. Во многом благодаря этому обстоятельству автомобилисты, использующие такие масла, и могут рассчитывать на сохранность «движков» своих авто.

Масляные компании-новички, занявшие их опустевшую нишу на российском рынке, зачастую используют менее известные присадки, доступные на данный момент в РФ. Из-за этого иной раз возникают вопросы к качеству подобных моторных масел и к соответствию заявленным производителем характеристикам. Что же делать рядовому российском автовладельцу, которому в таких условиях необходимо выбрать по-настоящему хорошее масло, в отсутствии привычных брендов на витринах автомагазинов? 3698 Лей — не жалей: дефицита фирменных моторных масел не было и нет Развенчиваем мифы про кризис

Ответ прост: надо точно знать, какие из брендов моторных масел, оставшихся на отечественном рынке, используют пакеты присадок от мировых поставщиков.

Среди таких производителей можно, в частности, назвать бренд LUBRIGARD. За этим брендом стоит команда экспертов, которые более 25 лет активно работают в сегменте премиальных смазочных материалов. Бренд российский, т.е. официально присутствует в РФ. При этом, серия LUBRIGARD PRO – это моторные масла зарубежного производства, что дает возможность применять только новейшие пакеты присадок от упомянутой выше «большой четверки», поскольку есть доступ к импортному сырью, а также официально проходить сертификацию в соответствии с высокими международными стандартами. Заметим, что новая линейка масел SUPREME PRO получила в 2023 году лицензии API SP и ILSAC GF-6A.

Также среди моторных масел с правильными присадками из числа присутствующих на российском рынке можно упомянуть Bardahl. Полная гамма смазочных материалов и химической продукции бренда выпускается на заводах во Франции, Бельгии и Италии. Продукция одобрена к применению такими крупнейшими автопроизводителями, как General Motors, Peugeot, Renault, Citroёn, Volkswagen, Mazda.

Repsol – еще один не особо разрекламированный в России масляный бренд, родом из Испании, продукцию которого можно без опаски использовать. Его смазочные материалы для автомобилей, мототехники, а также индустриальные масла и смазки выпускают на производственных объектах по всему миру. Что касается именно моторных масел, то их изготавливают на заводе в Испании. Там же, в Испании, у компании есть свой научно-исследовательский центр, являющийся, к слову, одним из крупнейших в Европе.

Все смазочные материалы под брендом Addinol поступают в Россию с единственного завода, расположенного в восточногерманском городе Лойна. Компания специализируется на смешивании смазок из закупаемых у поставщиков базовых масел и пакетов присадок. Более половины всего объема выпускаемой продукции экспортируется. Моторные масла бренда имеют допуски SAE, API, ACEA, а также одобрение Mercedes, Audi, BMW.

Ravenol – еще один «смазочный» бренд, чьи производственные мощности расположены в Германии. Смазочные материалы этого производителя, реализуемые в Америке, Китае или России, производятся на одном заводе в Германии на тех же линиях, что и масла для немецкого внутреннего рынка. Компания сертифицирована в качестве поставщика масел на многие автозаводы, и разработка и производство автомобильных масел является ее основным бизнесом. Обладает аккредитацией IATF. Ravenol широко представлен в автоспорте, будучи партнером многих автогоночных команд в Германии и в Европе.