Как быстро и дешево убрать шерсть животных с кресел автомобиля

Впрочем, народ наш хитер на выдумку и уже нашел простой способ, позволяющий сделать уборку за питомцем не только быстрее, но и дешевле. Для этих целей потребуется самый дешевый кондиционер для белья, распылитель и вечер свободного времени. Ах да, без мощного домашнего пылесоса не обойтись — переносные варианты «от прикуривателя» с задачей не справятся.

Первый круг стоит пройти как обычно — неторопливо, шлангом без насадки. В этот же момент локализуются наиболее сложные места, где шерсти много, и под действием воздуха она не пропадает в недрах мусорного мешка. Разводим кондиционер для белья в пропорции 1 к 1 с водой, заливаем в распылитель и разбрызгиваем полученный «рассол» по всем проблемным точкам. Через 5—10 минут, когда все подсохнет, убрать шерсть будет в разы проще и быстрее.

Кстати, кондиционер для белья — достаточно функциональное средство для уборки в машине, поэтому многие автовладельцы держат пару бутылок самого бюджетного состава в гараже. «Химия» обладает серьезным антистатическим свойством, поэтому помогает в борьбе с пылью, здорово справляется с различными пятнами на торпедо, а также тканевой и кожаной отделке салона, а если залить колпачок в бак стеклоомывателя, то простая вода начинает намного лучше убирать грязь с лобового стекла. Ну а бонусом станет приятный запах свежести и чистоты в салоне, который достаточно долго не выветривается. Одно средство для разных задач, которое, ко всему прочему, еще и стоит много дешевле специализированной автохимии.