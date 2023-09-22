Зачем находчивые водители возят в автомобиле два домкрата

Всем хороши японские машины «золотого века»: надежны, неприхотливы, доступны в цене — как при покупке, так и в обслуживании. Но дойдет дело до ремонта — «хоть разводись». За годы в наших болотах, щедро сдобренных зимними реагентами, коррозия проникает во все возможные уголки кузова, а подвеска в трех случаях их трех вообще сливается в единое целое.
Впрочем, есть у японцев своя производственная тайна и на этот счет: чем-то они покрывают болты, что если уж удалось подлезть да зацепиться, то выкрутишь точно. Лишь бы «рычага» хватило на первые пол оборота.
Однако находятся такие места, куда трубу не просунешь и «карданчик» на гаечный ключ не накинешь — задние суппорты, например. Те, что могут намертво прикипеть и даже заклинить. С подъемником решить проблему сможет каждый, но что делать, если беда приключилась на трассе, а до ближайшей СТО — три локтя по карте?
Тут-то и поможет дополнительный домкрат. Самый простой, штатный, винтовой. Если рукой болт не открутить, а трубу для увеличения рычага не просунуть, то всегда можно использовать обычный ключ, а тяговую силу искать не в мышцах, а в винтовом механизме домкрата. Он двухтонную машину поднимает — провернет и прикипевшую гайку.
Одним поднимаем, вторым толкаем. Но в таком случае следует три раза «перебдеть» и заручиться всей подручной безопасностью. Во-первых, конечно, подложить колесо под машину — если упадет, то не на землю. Во-вторых, не спешить: ноги-руки никуда не совать. В-третьих, осознать, что домкрат, который поднимает машину, в разы устойчивее другого — помогающего сорвать закисшее соединение. Следовательно, ключ устанавливаем уверенно, не на самый край, и держим лицо подальше от места проведения операции.
Как показала практика, такой метод позволяет открутить самые безнадежные, казалось бы, болты. Даже намертво закисшая и неподдающаяся никакому влиянию резьба внезапно «оживает», если использовать домкрат и не забывать периодически брызгать проникающей смазкой. Благо никакие санкции не смогут лишить нас легендарного «синего флакона», который, как и прежде, лежит во всех багажниках от Владивостока до Калининграда.