Зачем находчивые водители возят в автомобиле два домкрата

Всем хороши японские машины «золотого века»: надежны, неприхотливы, доступны в цене — как при покупке, так и в обслуживании. Но дойдет дело до ремонта — «хоть разводись». За годы в наших болотах, щедро сдобренных зимними реагентами, коррозия проникает во все возможные уголки кузова, а подвеска в трех случаях их трех вообще сливается в единое целое.

Впрочем, есть у японцев своя производственная тайна и на этот счет: чем-то они покрывают болты, что если уж удалось подлезть да зацепиться, то выкрутишь точно. Лишь бы «рычага» хватило на первые пол оборота.

Однако находятся такие места, куда трубу не просунешь и «карданчик» на гаечный ключ не накинешь — задние суппорты, например. Те, что могут намертво прикипеть и даже заклинить. С подъемником решить проблему сможет каждый, но что делать, если беда приключилась на трассе, а до ближайшей СТО — три локтя по карте?