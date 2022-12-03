Какую «автохимию» обязательно должны возить с собой владельцы кошек и собак

Оставить питомца дома не всегда получается, а в преддверии длинных каникул каждый автомобилист прокручивает в голове мысли о «релокации животинки» на место празднования. Многие коты и собаки привыкают к автопутешествиям и совершенно спокойно их переносят, а некоторые — даже получают удовольствие. Скажем, в майских заторах можно увидеть немало «пушистых», которые замечательно проводят время на задней полке или на хозяйских руках, а порой и вылавливают лучи солнца и насекомых прямо из окна. Однако так происходит, увы, не всегда.
Некоторые «четвероногие» дорогу воспринимают исключительно как стресс: начинают волноваться еще в момент появления переноски, а в самой машине делают все возможное, чтобы хозяину больше не приходило в голову подвергать их таким испытаниям. Поэтому после завершения поездки салон автомобиля зачастую нуждается в глобальной уборке с мгновенным и немедленным применением самых мощных средств для удаления следов неудачного путешествия. И одно из таких — сода.
Несмотря на смешную по нынешним меркам цену, 45 рублей в любом хозяйственном магазине, гидрокарбонат натрия — именно то, что нужно. Сода имеет два крайне важных, а в нашем случае и вовсе ключевых свойства: нет лучшего средства для удаления запахов, а также уборки въевшихся следов любого происхождения, чем белый порошок из рыжей пачки.
Для нивелирования «кошмара» — независимо от того, где он произошел: на ковре или на сидении — достаточно просто засыпать «поврежденное» место содой и дать «химии» напитаться. После — потереть сухой щеткой, избавиться от следов, а потом снова все засыпать порошком. В пачке 500 грамм, так что хватит на все «поле битвы». А дальше — пылесос. Просто собрав остатки рассыпанного и проветрив автомобиль, можно убрать не только пятна, но и запах. Причем именно убрать, а не подменить, как это делают все без исключения ароматизаторы.
Дешево, легко, быстро — и лишнее из этого списка выбирать не надо. У соды немало полезных свойств, о которых было хорошо известно нашим мамам и бабушкам. Жаль, что об этом воистину уникальном даре природы отчего-то не рассказывают в школах. Ведь именно рыжая пачка, стоящая сущие копейки, способна заменить целый арсенал различных современных химических составов, предлагающихся по очень «кусачим» ценам.