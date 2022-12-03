Какую «автохимию» обязательно должны возить с собой владельцы кошек и собак

Несмотря на смешную по нынешним меркам цену, 45 рублей в любом хозяйственном магазине, гидрокарбонат натрия — именно то, что нужно. Сода имеет два крайне важных, а в нашем случае и вовсе ключевых свойства: нет лучшего средства для удаления запахов, а также уборки въевшихся следов любого происхождения, чем белый порошок из рыжей пачки.

Для нивелирования «кошмара» — независимо от того, где он произошел: на ковре или на сидении — достаточно просто засыпать «поврежденное» место содой и дать «химии» напитаться. После — потереть сухой щеткой, избавиться от следов, а потом снова все засыпать порошком. В пачке 500 грамм, так что хватит на все «поле битвы». А дальше — пылесос. Просто собрав остатки рассыпанного и проветрив автомобиль, можно убрать не только пятна, но и запах. Причем именно убрать, а не подменить, как это делают все без исключения ароматизаторы.

Дешево, легко, быстро — и лишнее из этого списка выбирать не надо. У соды немало полезных свойств, о которых было хорошо известно нашим мамам и бабушкам. Жаль, что об этом воистину уникальном даре природы отчего-то не рассказывают в школах. Ведь именно рыжая пачка, стоящая сущие копейки, способна заменить целый арсенал различных современных химических составов, предлагающихся по очень «кусачим» ценам.