Какие актуальные услуги может получить водитель, не выходя из машины

Фото www.landrover.com
При нынешнем уровне технологий в сфере обслуживания, водитель может жить и работать, не покидая салона автомобиля сутки напролет. Портал «АвтоВзгляд» отметил пять самых актуальных сервисов, которые не дадут автовладельцу умереть от голода и скуки, если ему лень выходить из машины.
Иван Флягин

Работать, развлекаться, общаться и делать любые покупки уже давно можно при наличии Интернета и гаджетов — благо, что в автомобиле есть электричество.

А если прибавить к этому специальные услуги для водителя, то есть повод опасаться за его здоровье — ведь столь широкие возможности, ограничивающие его в движении, могут привести к ожирению. За рулем даже можно отправлять естественные надобности, используя определенные аксессуары, о чем уже писал портал «АвтоВзгляд».

Что касается прочих удобств для водителей, то в США такой формат услуг осваивался десятилетиями, и за столь долгие годы американцы достигли в этом совершенства. Российским предпринимателям остается только перенимать чужой драгоценный опыт, и результаты таких попыток мы уже наблюдаем.

Кафе

Как бы наш народ не сокрушался о вреде фастфуда, а кафе из разряда drive-through, позволяющие сделать заказ, не выходя из машины, у нас становится все больше и больше, и очереди туда пока не сокращаются.

Не исключено, что с ростом российского автопарка в ближайшем будущем в стране появятся популярные в Америке рестораны drive-in. В отличие системы drive-through, где необходимо проехать через пункты заказа, оплаты и выдачи, в этом случае сотрудник заведения обслуживает клиентов прямо в припаркованной машине.

Заправки

Год назад у столичных водителей появилась возможность заправлять свой автомобиль на АЗС с помощью мобильного приложения. После авторизации необходимо подъехать к нужной колонке, отметить в онлайн-сервисе ее номер, тип топлива, литраж или сумму оплаты. Чтобы начать заправку, оператору достаточно проверить факт расчета на экране смартфона водителя. Бумажный чек автоматически распечатается на кассе АЗС, при этом никаких дополнительных комиссий не предусмотрено.

Мойки

Затарившись едой и наполнив бак, неплохо бы и помыть машину. В автомойке вы можете наблюдать за процессом водных процедур изнутри своего авто, если, конечно, вам не нужно пылесосить салон.

Напомним, что, кроме обычного способа искупать своего железного коня, есть еще портальный и тоннельный, при котором также нет необходимости покидать водительское кресло. Только при въезде следует выбрать подходящую программу и рассчитаться, а потом, следуя подсказкам, проехать под щетки.

Магазины

Магазины, где автовладелец может подобным способом приобрести различные продукты, в России пока не завоевали популярности. Возможно потому, что некоторые ритейлеры начали осваивать такой формат не так давно. Водитель заранее делает заказ в интернет-магазине, после чего в согласованное время приезжает на парковку супермаркета, где сотрудники отгружают покупки в автомобиль.

Кинотеатры

В США кинотеатры под открытым небом, где можно посмотреть фильм прямо из машины, появились еще в далеких 1950-х. В России такое развлечение стало доступно десять лет назад, а сейчас оно осваивается в регионах и особенно в курортных районах. Как правило, такой кинотеатр работает в любую погоду, если, конечно, речь не идет о непроглядном тумане или сильном ливне. Водителю необходимо оплатить сеанс и занять указанное место.

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11 октября 2018
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