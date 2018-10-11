Какие актуальные услуги может получить водитель, не выходя из машины

Работать, развлекаться, общаться и делать любые покупки уже давно можно при наличии Интернета и гаджетов — благо, что в автомобиле есть электричество.

А если прибавить к этому специальные услуги для водителя, то есть повод опасаться за его здоровье — ведь столь широкие возможности, ограничивающие его в движении, могут привести к ожирению. За рулем даже можно отправлять естественные надобности, используя определенные аксессуары, о чем уже писал портал «АвтоВзгляд».

Что касается прочих удобств для водителей, то в США такой формат услуг осваивался десятилетиями, и за столь долгие годы американцы достигли в этом совершенства. Российским предпринимателям остается только перенимать чужой драгоценный опыт, и результаты таких попыток мы уже наблюдаем.

Кафе

Как бы наш народ не сокрушался о вреде фастфуда, а кафе из разряда drive-through, позволяющие сделать заказ, не выходя из машины, у нас становится все больше и больше, и очереди туда пока не сокращаются.