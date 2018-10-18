Должен ли дилер предоставлять на время ремонта подменный автомобиль

Дабы повысить лояльность своих клиентов — вернее, прибыль за счет наживы на этих самых клиентах — дилеры придумали такую «удобную» услугу, как подменный автомобиль. Мол, смотрите, какие мы классные: пока ваша машина чинится, вы можете бесплатно передвигаться на нашем транспорте, сохраняя свою мобильность. Казалось бы, при таких раскладах посетители техцентров должны быть довольны. Но на деле все несколько иначе.

Условия, при которых выдают «подменки», могут отличаться в зависимости от марки. В премиальном сегменте эта услуга, согласно требованиям российских представительств брендов, должна предоставляться чуть ли не без исключений каждому, кто в ней нуждается. В массовом же — получить машину порой бывает очень сложно. А что по этому поводу говорится в законе «О защите прав потребителей»?