Должен ли дилер предоставлять на время ремонта подменный автомобиль

Нередко случается, что владельцу автомобиля, «подвисшего» на подъемнике в сервисе официала, отказывают в предоставлении подменной машины. И водитель приходит в бешенство, обвиняя автосалон в нарушении закона, мошенничестве и прочих смертных грехах. Но в самом ли деле в подобных ситуациях «негодяи-дилеры» ущемляют права потребителей? В этом вопросе разобрался портал «АвтоВзгляд».
Дабы повысить лояльность своих клиентов — вернее, прибыль за счет наживы на этих самых клиентах — дилеры придумали такую «удобную» услугу, как подменный автомобиль. Мол, смотрите, какие мы классные: пока ваша машина чинится, вы можете бесплатно передвигаться на нашем транспорте, сохраняя свою мобильность. Казалось бы, при таких раскладах посетители техцентров должны быть довольны. Но на деле все несколько иначе.
Условия, при которых выдают «подменки», могут отличаться в зависимости от марки. В премиальном сегменте эта услуга, согласно требованиям российских представительств брендов, должна предоставляться чуть ли не без исключений каждому, кто в ней нуждается. В массовом же — получить машину порой бывает очень сложно. А что по этому поводу говорится в законе «О защите прав потребителей»?
Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к статье 20 упомянутого нормативно-правового акта. Там действительно есть пункт, в котором сказано, что юридическое лицо обязано по требованию клиента «безвозмездно предоставить на период ремонта товар, обладающий этими же основными потребительскими свойствами». Правда, с оговоркой, что на некоторую продукцию — в том числе автомобили — правило не распространяется.
Иными словами, ни один дилер с точки зрения российского законодательства не обязан давать подменную машину водителю. И не имеет никакого значения: привез он свой автомобиль на плановое техническое обслуживание или серьезный гарантийный ремонт. Исключительно добрая воля сервисменов — сохранение, повторимся, лояльности и все такое. Но тогда возникает другой вопрос: для кого же тогда эти авто, раз клиентам их не дают?
Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали менеджеры одного из столичных автосалонов, «подменки» у дилеров припасены для особо тяжелых случаев. К примеру, когда на сервис приезжает какая-то важная персона — пусть даже на простую замену масла или шиномонтаж. Также машины выдают при неприлично долгом гарантийном ремонте или других «косячных» обстоятельствах, если нужно загладить вину, задобрить своего кормильца.
Небольшой лайфхак:если собираясь на сервис к официалу понимаете, что вам жизненно необходима «подменка», то поинтересуйтесь о возможности предоставления услуги заранее — при записи на обслуживание. Объясните консультанту, что для вас этот фактор является решающим при выборе дилера. Жадные до премии и похвалы начальства мастера наверняка отыщут автомобиль, лишь бы вы только к ним приехали, занесли в кассу денежку.
Для оформления подменного транспорта, как правило, требуется лишь водительское удостоверение и паспорт. Доверенность выписывают за редким исключением только на одного человека — владельца или водителя, который приехал на сервис. Нужно знать и о том, что хотя дилерские машины в большинстве своем застрахованы по КАСКО, нередко встречаются франшизы. В случае ДТП, возможно, придется частично оплатить ремонт.