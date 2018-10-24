Малоизвестные, но точные признаки, что подвеска машины требует срочного ремонта

Когда под днищем возникает непонятный стук или в районе колеса что-то начинает жужжать или скрипеть, большинству автовладельцев не нужно подсказывать, что с ходовой частью проблемы и пора вплотную заняться ремонтом авто. Однако даже достаточно опытные водители не знают о некоторых «бесшумных» признаках, говорящих, что транспортное средство нужно срочно отправлять на подъемник в СТО.

Среди них можно назвать, например, неравномерный износ покрышек. Он означает, что с регулировкой углов развала-схождения колес что-то очень не так. Она не может сбиться сама по себе. Скорее всего, в узлах подвески — сайлент-блоках, креплениях амортизаторных стоек и т. п. — появились недопустимые люфты. Из-за этого колесо (или колеса) получили лишнюю степень свободы и теперь «болтаются», как хотят.

Непонятно почему увеличившийся тормозной путь также является серьезным поводом для настороженности автовладельца. Когда на сухой ровной дороге на хорошей резине машина «перестает тормозить», и к тому же слишком часто «моргать» значком срабатывания ESP на приборной панели, это значит, что скорее всего подвеска работает не вполне адекватно. Например, вышли из строя амортизаторы. Или появились чудовищные люфты в тех же сайлентблоках.