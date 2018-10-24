Малоизвестные, но точные признаки, что подвеска машины требует срочного ремонта

Все части подвески авто, по большому счету, являются расходным материалом. И замены, рано или поздно требуют они все. Однако понять, что пора ехать в сторону автосервиса можно задолго до того момента, когда от машины что-нибудь отвалится.
Когда под днищем возникает непонятный стук или в районе колеса что-то начинает жужжать или скрипеть, большинству автовладельцев не нужно подсказывать, что с ходовой частью проблемы и пора вплотную заняться ремонтом авто. Однако даже достаточно опытные водители не знают о некоторых «бесшумных» признаках, говорящих, что транспортное средство нужно срочно отправлять на подъемник в СТО.
Среди них можно назвать, например, неравномерный износ покрышек. Он означает, что с регулировкой углов развала-схождения колес что-то очень не так. Она не может сбиться сама по себе. Скорее всего, в узлах подвески — сайлент-блоках, креплениях амортизаторных стоек и т. п. — появились недопустимые люфты. Из-за этого колесо (или колеса) получили лишнюю степень свободы и теперь «болтаются», как хотят.
Непонятно почему увеличившийся тормозной путь также является серьезным поводом для настороженности автовладельца. Когда на сухой ровной дороге на хорошей резине машина «перестает тормозить», и к тому же слишком часто «моргать» значком срабатывания ESP на приборной панели, это значит, что скорее всего подвеска работает не вполне адекватно. Например, вышли из строя амортизаторы. Или появились чудовищные люфты в тех же сайлентблоках.
Из-за этого колеса при резком торможении теряют сцепление с дорогой, увеличивая тормозной путь машины. На это же указывают, кстати, и проблемы с управляемостью авто в поворотах. Ненадежный контакт с поверхностью в безобидных режимах вызывает неожиданные срывы машины в скольжение передней или задней оси. Не стоит списывать все на мокрую или скользкую дорогу — нужно срочно ехать на диагностику подвески.
Еще одно «напоминание», что ее неплохо бы как следует перетряхнуть — постоянные пробои или напротив — каменная несгибаемость амортизаторов. Или клевки на торможении. Любому мало-мальски соображающему автовладельцу становится понятно, что пришла пора менять амортизаторы. Хотя некоторые продолжают откладывать посещение автосервиса — ездить то можно и так. Только не знают эти автовладельцы, что «умирают» до вышеописанного состояния амортизаторы не мгновенно.
И за время их агонии все узлы подвески изнашиваются с катастрофической скоростью. Кстати, если вы вдруг обнаружили, что машина стала чиркать своим днищем за «лежачий полицейский», который ранее проходила без малейшего намека на касание даже при полной загрузке, это означает, что исчерпан запас работоспособности пружин. Иначе говоря, за последние несколько месяцев «севшие» пружины изрядно сократили ресурс прочим деталям ходовой и необходимость перетряхнуть подвеску стоит перед вами в полный рост.