Повышение цен за обучение «на права» отменяется

Начавшая расползаться по печатным и интернет-СМИ страшилка о неизбежном росте цен на обучение водительскому делу в России вызвана, разве что, желанием отдельных автошкол спровоцировать этот рост цен.

Некие «эксперты», на которых ссылаются издания, подхватившие эту «волну», оправдывают будущее подорожание повышением НДС с начала 2019 года и ростом цен на бензин на 11% за 2018 год.

— Какое подорожание?! Мы находимся в демографической яме, жесточайшая конкуренция идет между автошколами буквально за каждого клиента. Все наоборот демпингуют как только могут! — так прокомментировала порталу «АвтоВзгляд» подобные публикации президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.