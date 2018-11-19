«Жигули» навсегда: 130 LADA, поражающих воображение

Он был мечтой и реальностью, о нем сочиняли байки и анекдоты, его боготворили и проклинали. Именно он стал народным, главным — без всяких «но» — автомобилем страны, с почетным и несколько лестным прозвищем «Классика». О нем пытались забыть, но продолжали ремонтировать, чтобы просто ездить. Сегодня все изменилось: заднеприводный «Жигуль» снова в моде!
Об этом говорит хотя бы тот факт, что выставка, а это нынче случается крайне редко, привлекла внимание именно юной аудитории: сегодня эти модели ВАЗ все дальше уходят из семейных гаражей, попадая в руки тех, кто только-только сел за руль.
В зависимости от вкуса и увлечений, а также от наличия бюджета, транспорт теряет свои первоначальные свойства, превращаясь в игрушку: подвески занижают, салоны убирают, устанавливая каркасы безопасности, моторы меняют на более мощные. Экстерьер изменяется до неузнаваемости или подвергается глубокой реставрации. «Классика» превращается из «дедушкиной радости» в элемент молодежной культуры.
При этом среди тонн откровенной безвкусицы и «псевдо-гонок» мелькают очень достойные экземпляры: восстановленные «праворукие» модели, неведомыми путями вернувшиеся из Великобритании, ухоженные и прекрасно отреставрированные ВАЗ 2102 и ВАЗ 2103 И безусловная вишенка всей выставки: реэкспортная голландская LADA Nova в идеальном состоянии! Даже оптика, редкая и дорогая, сделанная в несуществующей уже Чехословакии!
Конечно, сравнивать с заокеанскими и европейскими автомобильными шоу нашу «Боевую классику» пока рано, но пройдет немного времени и эта угловатая и во многом сегодня поверхностная субкультура может перерасти во что-то большее. За шесть лет ребята прошли путь от подворотен и гаражных кооперативов на окраине до Московского автосалона! Дайте им еще немного времени, и они покажут настоящий класс — «Жигулей» в России хватит на многие годы роста и поиска своего стиля!