«Жигули» навсегда: 130 LADA, поражающих воображение

Фото avtovzglyad.ru
В Сокольниках прошла выставка «Жигули Всегда», на которой представили около 130 различных интерпретаций классических моделей LADA: от восстановленных до заводского блеска (и даже лучше) и до полностью перестроенных; от идеальных до глубоко сгнивших, от праворуких до 500-сильных! «Боевая классика» с размахом праздновала свой очередной День рождения. Встречал гостей натюрморт «Лада седан-баклажан».
Эдуард Раскин

Он был мечтой и реальностью, о нем сочиняли байки и анекдоты, его боготворили и проклинали. Именно он стал народным, главным — без всяких «но» — автомобилем страны, с почетным и несколько лестным прозвищем «Классика». О нем пытались забыть, но продолжали ремонтировать, чтобы просто ездить. Сегодня все изменилось: заднеприводный «Жигуль» снова в моде!

Фото avtovzglyad.ru

Об этом говорит хотя бы тот факт, что выставка, а это нынче случается крайне редко, привлекла внимание именно юной аудитории: сегодня эти модели ВАЗ все дальше уходят из семейных гаражей, попадая в руки тех, кто только-только сел за руль.

В зависимости от вкуса и увлечений, а также от наличия бюджета, транспорт теряет свои первоначальные свойства, превращаясь в игрушку: подвески занижают, салоны убирают, устанавливая каркасы безопасности, моторы меняют на более мощные. Экстерьер изменяется до неузнаваемости или подвергается глубокой реставрации. «Классика» превращается из «дедушкиной радости» в элемент молодежной культуры.

Фото avtovzglyad.ru

При этом среди тонн откровенной безвкусицы и «псевдо-гонок» мелькают очень достойные экземпляры: восстановленные «праворукие» модели, неведомыми путями вернувшиеся из Великобритании, ухоженные и прекрасно отреставрированные ВАЗ 2102 и ВАЗ 2103 И безусловная вишенка всей выставки: реэкспортная голландская LADA Nova в идеальном состоянии! Даже оптика, редкая и дорогая, сделанная в несуществующей уже Чехословакии!

Фото avtovzglyad.ru

Конечно, сравнивать с заокеанскими и европейскими автомобильными шоу нашу «Боевую классику» пока рано, но пройдет немного времени и эта угловатая и во многом сегодня поверхностная субкультура может перерасти во что-то большее. За шесть лет ребята прошли путь от подворотен и гаражных кооперативов на окраине до Московского автосалона! Дайте им еще немного времени, и они покажут настоящий класс — «Жигулей» в России хватит на многие годы роста и поиска своего стиля!

АВТОВАЗ, ретромобили, история
19 ноября 2018
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