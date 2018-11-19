«Жигули» навсегда: 130 LADA, поражающих воображение

Об этом говорит хотя бы тот факт, что выставка, а это нынче случается крайне редко, привлекла внимание именно юной аудитории: сегодня эти модели ВАЗ все дальше уходят из семейных гаражей, попадая в руки тех, кто только-только сел за руль.

В зависимости от вкуса и увлечений, а также от наличия бюджета, транспорт теряет свои первоначальные свойства, превращаясь в игрушку: подвески занижают, салоны убирают, устанавливая каркасы безопасности, моторы меняют на более мощные. Экстерьер изменяется до неузнаваемости или подвергается глубокой реставрации. «Классика» превращается из «дедушкиной радости» в элемент молодежной культуры.