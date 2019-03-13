Как избавиться от царапин на деталях интерьера авто

Пролитый кофе и небрежно брошенные ключи, мобильный телефон и молния на рукаве куртки. Похоже, черный глянцевый пластик в салоне просто обречён быть обшарпанным. Тем временем автопроизводители продолжают гордиться «рояльным раком» и пихать маркие детали «под руку» водителя. Неужели придется менять или снимать и обтягивать пленкой?

Замена обойдется недешево: оказывается, детали отделки стоят ничуть не меньше кузовных панелей, а срок их жизни в нормальных условиях эксплуатации краток. К вопросу с пленкой стоит отнестись серьезнее: защитный слой действительно способен дольше продержаться до появления «следов контакта», но, перед тем, как обклеивать «броней», хрупкий пластик предстоит снять, что не просто. Да и наклеенная поверх царапин пленка удовлетворения от проделанной работы не доставит — царапины все равно будут видны.

Выход есть: если деталь аккуратно нагреть, то мелкие царапины уйдут сами собой, затянутся. Делать это должен мастер, который не переусердствует с температурой и не повредит деталь. Но какому профессионалу поддадутся крупные повреждения, глубокие ссадины на глянцевой поверхности? Ответ нашли уже давно: пластик тоже можно полировать!