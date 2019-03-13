Как избавиться от царапин на деталях интерьера авто

Фото: АвтоВзгляд
Каким бы аккуратным и педантичным не был водитель, уже через пару месяцев на пластиковых деталях отделки салона появляются царапины и ссадины. Через полгода их будет несметное множество, и новый автомобиль уже перестанет вызывать былой восторг. Можно ли победить эту болезнь или деталь придется менять?
Ефим Розкин

Пролитый кофе и небрежно брошенные ключи, мобильный телефон и молния на рукаве куртки. Похоже, черный глянцевый пластик в салоне просто обречён быть обшарпанным. Тем временем автопроизводители продолжают гордиться «рояльным раком» и пихать маркие детали «под руку» водителя. Неужели придется менять или снимать и обтягивать пленкой?

Замена обойдется недешево: оказывается, детали отделки стоят ничуть не меньше кузовных панелей, а срок их жизни в нормальных условиях эксплуатации краток. К вопросу с пленкой стоит отнестись серьезнее: защитный слой действительно способен дольше продержаться до появления «следов контакта», но, перед тем, как обклеивать «броней», хрупкий пластик предстоит снять, что не просто. Да и наклеенная поверх царапин пленка удовлетворения от проделанной работы не доставит — царапины все равно будут видны.

Выход есть: если деталь аккуратно нагреть, то мелкие царапины уйдут сами собой, затянутся. Делать это должен мастер, который не переусердствует с температурой и не повредит деталь. Но какому профессионалу поддадутся крупные повреждения, глубокие ссадины на глянцевой поверхности? Ответ нашли уже давно: пластик тоже можно полировать!

Для достижения результата потребуется: шуроповерт с набором мягких круглых насадок из войлока и поролона, полировальная паста — самая «лояльная» с мелким абразивом — малярный скотч, средство для мытья окон и стакан воды. И, конечно, хорошая лампа — света потребуется много. Традиционная «переноска» сгодится. Собрав снаряжение, можно приступать к «восхождению».

Прежде всего, следует качественно очистить рабочую поверхность, убрав крошки, и защитить липкой лентой детали, которые не запланированы к восстановлению: клавиши, хромированные окантовки, бортик селектора кпп, подлокотник. Аккуратно нанеся небольшой слой пасты на полировальный круг, нужно медленно, круговыми движениями снимать покрытие слой за слоем. Три ключевых фактора успеха: на инструмент нельзя давить, круговые движения должны быть равномерными, каждую минуту необходимо опускать насадку в стакан воды, чтобы победить высокую температуру и агрессивную среду «абразивки».

Круг за кругом проходим всю поверхность и смываем остатки полировальной пасты. Самое время провести первый осмотр. Меняйте насадки от более жесткой к более мягкой по мере приближения к цели. Кстати, торопиться в этом деле нельзя: после каждого этапа пластик должен остыть.

Мелкие повреждения ушли, но крупные царапины еще заметны. Можно продолжить полировать в том же духе, но велик шанс «дойти до точки» — снять весь слой ЛКП и добраться до «голого пластика». Чтобы этого избежать, нужно воспользоваться цветной полиролью, которая не просто снимает тонкий слой лака, но и заполняет повреждения. Делать это лучше вручную, нанеся небольшой слой пасты на войлочный круг.

Несколько часов кропотливой работы позволят полностью восстановить любую пластиковую деталь до первозданного состояния. Слой лака с момента выезда авто из ворот дилерского центра стал значительно тоньше, и каждое последующее восстановление может стать последним в жизни пластикового элемента. Так что деталь, пока она всесторонне идеальна, следует обтянуть защитной пленкой.

Помимо удовольствия, которое доставляет опрятный и ухоженный автомобиль своему владельцу, стоит помнить и про «остаточную стоимость»: машина, которую любили, холили и лелеяли, на вторичном рынке стоит намного дороже и быстрее находит покупателя. Так что инвестиция в полировальный круг и пасту точно вернется с большой прибылью.

автосервис, ремонт, автосалоны, техническое обслуживание
13 марта 2019
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