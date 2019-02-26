Как быстро остудить перегревшийся двигатель

Фото: www.yourmechanic.com
Один водитель, приметив, что стрелка температуры двигателя «ушла» в красную зону, немедленно остановится и заглушит машину. Другой же — напротив, попытается разогнаться, врубив при этом на полную катушку вентилятор климатической системы. Кто из них быстрее остудит перегревшийся силовой агрегат, а кто раньше отправится на «капиталку» мотора, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей русским по белому говорится, что при перегреве двигателя водитель должен немедленно остановиться, заглушить мотор и попытаться выяснить причину повышения температуры. Но кому нужны все эти мануалы с «бестолковыми» советами, когда вокруг да около одни технические эксперты, разбирающиеся в машинах так же хорошо, как выпускники ВУЗов в своих купленных дипломных работах.

Те, кому рекомендации автопроизводителей показались неуместными, сочинили свои правила поведения при перегреве мотора. Согласно их инструкции, прекращать движение ни в коем случае нельзя: это, якобы, сильно навредит двигателю (как именно — не уточняется). Но что же тогда делать?

Фото: es.wikihow.com

Искать более-менее свободную дорогу, на которой можно хорошенько «притопить». И, конечно, «врубить» на всю мощность «печку». Встречные потоки воздуха сделают свое дело, и агрегат остынет в считанные минуты. Так-то оно так — остынет. Но, скорее, в переносном смысле этого слова.

Как порталу «АвтоВзгляд» объяснил технический тренер компании «Русский АвтоМотоКлуб» (РАМК) Радик Сабиров, вышеизложенный метод имеет место, лишь когда водитель ничуть не сомневается в герметичности системы и чистоте радиатора, когда он уверен, что всему виной недостаточная циркуляция. Способ поможет сохранить минимальную мобильности и добраться до сервиса на своих четырех.

Фото: www.yourmechanic.com

Если причины зашкаливающей температуры двигателя не известны, то дальнейшая эксплуатация автомобиля очень опасна. Возьмем классический пример: «ушел» антифриз. Далеко ли вы уедете на встречных потоках воздуха и вентиляторе, если расширительный бачок пуст, как голова некоторых автомобильных советчиков? Не стоит рисковать — длительный и дорогостоящий ремонт обеспечен.

Напоследок ответим на главный вопрос — как же все-таки быстро привести в чувства «лихорадочный» мотор. Наиболее оптимальный способ, как ни крути, остановиться и заглушить машину. Важно помнить, что двигатель нагревается вследствие воспламенения топливовоздушной смеси в камерах сгорания: чем больше обороты, тем больше циклов воспламенения происходит, следовательно, тем больше тепла необходимо отводить от головки блока цилиндра.

двигатель, ДВС, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, антифриз
26 февраля 2019
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