Как быстро остудить перегревшийся двигатель

Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей русским по белому говорится, что при перегреве двигателя водитель должен немедленно остановиться, заглушить мотор и попытаться выяснить причину повышения температуры. Но кому нужны все эти мануалы с «бестолковыми» советами, когда вокруг да около одни технические эксперты, разбирающиеся в машинах так же хорошо, как выпускники ВУЗов в своих купленных дипломных работах.

Те, кому рекомендации автопроизводителей показались неуместными, сочинили свои правила поведения при перегреве мотора. Согласно их инструкции, прекращать движение ни в коем случае нельзя: это, якобы, сильно навредит двигателю (как именно — не уточняется). Но что же тогда делать?