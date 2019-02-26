Как быстро остудить перегревшийся двигатель

Один водитель, приметив, что стрелка температуры двигателя «ушла» в красную зону, немедленно остановится и заглушит машину. Другой же — напротив, попытается разогнаться, врубив при этом на полную катушку вентилятор климатической системы. Кто из них быстрее остудит перегревшийся силовой агрегат, а кто раньше отправится на «капиталку» мотора, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей русским по белому говорится, что при перегреве двигателя водитель должен немедленно остановиться, заглушить мотор и попытаться выяснить причину повышения температуры. Но кому нужны все эти мануалы с «бестолковыми» советами, когда вокруг да около одни технические эксперты, разбирающиеся в машинах так же хорошо, как выпускники ВУЗов в своих купленных дипломных работах.
Те, кому рекомендации автопроизводителей показались неуместными, сочинили свои правила поведения при перегреве мотора. Согласно их инструкции, прекращать движение ни в коем случае нельзя: это, якобы, сильно навредит двигателю (как именно — не уточняется). Но что же тогда делать?
Искать более-менее свободную дорогу, на которой можно хорошенько «притопить». И, конечно, «врубить» на всю мощность «печку». Встречные потоки воздуха сделают свое дело, и агрегат остынет в считанные минуты. Так-то оно так — остынет. Но, скорее, в переносном смысле этого слова.
Как порталу «АвтоВзгляд» объяснил технический тренер компании «Русский АвтоМотоКлуб» (РАМК) Радик Сабиров, вышеизложенный метод имеет место, лишь когда водитель ничуть не сомневается в герметичности системы и чистоте радиатора, когда он уверен, что всему виной недостаточная циркуляция. Способ поможет сохранить минимальную мобильности и добраться до сервиса на своих четырех.
Если причины зашкаливающей температуры двигателя не известны, то дальнейшая эксплуатация автомобиля очень опасна. Возьмем классический пример: «ушел» антифриз. Далеко ли вы уедете на встречных потоках воздуха и вентиляторе, если расширительный бачок пуст, как голова некоторых автомобильных советчиков? Не стоит рисковать — длительный и дорогостоящий ремонт обеспечен.
Напоследок ответим на главный вопрос — как же все-таки быстро привести в чувства «лихорадочный» мотор. Наиболее оптимальный способ, как ни крути, остановиться и заглушить машину. Важно помнить, что двигатель нагревается вследствие воспламенения топливовоздушной смеси в камерах сгорания: чем больше обороты, тем больше циклов воспламенения происходит, следовательно, тем больше тепла необходимо отводить от головки блока цилиндра.