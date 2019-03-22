Махорка в помощь: как убрать разводы на внутренней стороне лобового стекла машины

Яркое весеннее солнце, свет встречных автомобилей и уличные фонари дают неприятные блики даже на чистом стекле? Дворники не помогают? Тогда самое время разобраться с салонной стороной стекла, особенно если вы даже не помните, когда в последний раз ее мыли. О лучших средствах очистки внутренней поверхности «лобовухи» — в материале портала «АвтоВзгляд».
Ослепнуть на мгновение — страшный сон любого водителя, ведь даже доли секунды будет достаточно, чтобы потерять управление и попасть в ДТП. Поэтому, ради собственной же безопасности, рекомендуется регулярно проводить комплексную чистку дворников и лобового стекла. О лучших методах и средствах для этой процедуры мы уже писали.
Но в азарте борьбе с отложениями и толстым слоем реагента, водители часто забывают о том, что внутренняя сторона «лобового» также нуждается во внимании: пыль, гарь, круги от присосок и другие наслоения грозят созданием блика и глобальным ухудшением светопроницаемости. Чем лучше всего убрать эту грязь?
Инструмент
Для добротной мойки можно использовать самый разный инвентарь: опытный водитель справится с задачей с помощью простой газеты, которой испокон веков мыли окна, настойчивый шофер добьется идеального результата с помощью салфеток. Но самым продуктивным средством являются все же нетканные полотенца, микрофибра и искусственная замша. Исходя из возможностей бюджета и наличия автомагазина под боком, для проведения процедуры подойдет любой материал. Главное — желание.
В качестве моющего средства можно применить специальную или бытовую химию для стекол, но отличный результат даст и традиционный мыльный раствор, разве что времени на достижение идеальной чистоты потребуется несколько больше. А вот от использования моющих средств общего назначения лучше отказаться: при попадании на пластик они оставляют неприятные следы, которые потом достаточно сложно нивелировать.
Процесс
Прежде чем приступать к нанесению и втиранию, стекло нужно тщательно протереть изнутри сухой чистой тряпкой — убрать верхний слой грязи. И только потом приступать к водным процедурам: аккуратно и неторопливо нанести моющий раствор, дать ему пару минут на «проработку» и собрать опять же чистой тряпкой. Стекло не потерпит «повторного использования снаряжения», поэтому перед началом «банного дня» следует запастись должным количеством необходимого инвентаря.
Как показывает практика, одного полного «круга» будет мало: за несколько месяцев эксплуатации стекло покрывается таким слоем грязи, и чтобы смыть его полностью — а ведь мы планируем получить максимально возможное удовольствие от потраченного времени — потребуется два-три раза сменить воду в ведре и полотно в руках.
Не так давно, всего несколько десятилетий назад, моющее средство для стекол было чудовищно дефицитным товаром — купить его мог далеко не каждый. А проблема заляпанных стекол была. И водители придумали действенный метод: брали шесть-семь папирос самого дешевого «разлива», извлекали табак и крошили его на мокрую тряпку. После нескольких минут ожидания сукно окрашивается в характерный коричневый цвет — можно приступать.
Неторопливыми движениями нужно нанести полученную субстанцию на стекло, сделать компресс в особо грязных местах и дать несколько минут поработать. Собрав остатки табака с поверхности, получали идеально чистое и прозрачное «лобовое».
Главное в этом методе — не бежать за брендом. Чем хуже и дешевле выбранные папиросы — тем лучше. Знатоки вообще рекомендуют для очистки стекол использовать махорку. Говорят, что таких чистых стекол нет даже на новых автомобилях!