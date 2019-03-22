Махорка в помощь: как убрать разводы на внутренней стороне лобового стекла машины

Ослепнуть на мгновение — страшный сон любого водителя, ведь даже доли секунды будет достаточно, чтобы потерять управление и попасть в ДТП. Поэтому, ради собственной же безопасности, рекомендуется регулярно проводить комплексную чистку дворников и лобового стекла. О лучших методах и средствах для этой процедуры мы уже писали.

Но в азарте борьбе с отложениями и толстым слоем реагента, водители часто забывают о том, что внутренняя сторона «лобового» также нуждается во внимании: пыль, гарь, круги от присосок и другие наслоения грозят созданием блика и глобальным ухудшением светопроницаемости. Чем лучше всего убрать эту грязь?

Инструмент

Для добротной мойки можно использовать самый разный инвентарь: опытный водитель справится с задачей с помощью простой газеты, которой испокон веков мыли окна, настойчивый шофер добьется идеального результата с помощью салфеток. Но самым продуктивным средством являются все же нетканные полотенца, микрофибра и искусственная замша. Исходя из возможностей бюджета и наличия автомагазина под боком, для проведения процедуры подойдет любой материал. Главное — желание.