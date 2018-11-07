Как снизить риск попадания камня в лобовое стекло

Если уж к кому-то все-таки прилетело, то характер повреждений автомобиля будет зависеть от места контакта, силы удара, скорости и траектории движения злополучного предмета. Опаснее всего, когда разбивается лобовое стекло на большой скорости: внезапный резкий звук и нарушение обзорности обычно провоцируют у водителя состояние шока, что может привести к серьезной аварии.

Самое печальное, что виноватых в такой ситуации найти крайне сложно. При наличии одного только полиса ОСАГО рассчитывать на страховые компенсации обычно не приходится: доказать вину водителя грузовика, который не укрепил должным образом груз в открытом кузове, совсем непросто. Что уж говорить о степени вины того, кто случайно наехал колесом на камень. Следовательно, остается один выход — судиться со службами, обслуживающими дорогу, что потребует времени, нервов и денег на адвоката. Рассчитывать на более благоприятные судебные перспективы можно, если на участке трассы, где вы словили камень, ведутся ремонтные работы.

В любом случае необходимо, чтобы представители ГИБДД подробно указали в протоколе и акте повреждения автомобиля возможную причину — ненадлежащее состояние дорожного покрытия. Если речь идет о щебне, следует запротоколировать его наличие на дороге. Также следует найти свидетелей и сфотографировать место и детали происшествия. Все это будет предметным основанием для подачи искового заявления о возмещении причиненного ущерба дорожными службами.