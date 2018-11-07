Как снизить риск попадания камня в лобовое стекло

На наших дорогах летают не только птицы и насекомые, но и колеса, камни, металлические детали, стройматериалы, куски льда и прочие самые непредсказуемые и увесистые предметы, от встреч с которыми не застрахован ни один водитель. Каждый надеется, что они благополучно просвистят мимо, никого не задев, и упадут куда-нибудь на обочину подальше от проезжей части. Но бывает и так, что неведомая сила словно направляет неопознанные летающие предметы прямой наводкой в лобовое стекло или кузов машины, провоцируя серьезное ДТП. Как максимально обезопасить себя от такой ситуации, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Как бы это банально не звучало, но самое верное средство снизить подобные риски — строго соблюдать Правила дорожного движения. Прежде всего речь идет о контроле скоростного режима и безопасной дистанции до впереди идущего транспорта. Чем ниже стрелка на спидометре и дальше расстояние до других участников движения, тем у водителя больше шансов заранее заметить летящий камень и избежать с ним контакта. Ведь самые опасные ситуации случаются на большой скорости в плотном потоке.
«Снаряды» на дороге вылетают не только из-под колес соседа по полосе, но и из открытого кузова грузовика, поэтому старайтесь держаться от последних как можно дальше. Зимой не следует ехать позади машин, к кузову которых прилипли глыбы льда и прессованного снега. Особой зоной риска словить «самострел» считаются участки, где ведутся ремонтные работы, а также дороги местного назначения в сельской местности, которые никто не убирает. Чем качественнее покрытие, тем меньше шанс, что на нем окажется обломок асфальта.
Если уж к кому-то все-таки прилетело, то характер повреждений автомобиля будет зависеть от места контакта, силы удара, скорости и траектории движения злополучного предмета. Опаснее всего, когда разбивается лобовое стекло на большой скорости: внезапный резкий звук и нарушение обзорности обычно провоцируют у водителя состояние шока, что может привести к серьезной аварии.
Самое печальное, что виноватых в такой ситуации найти крайне сложно. При наличии одного только полиса ОСАГО рассчитывать на страховые компенсации обычно не приходится: доказать вину водителя грузовика, который не укрепил должным образом груз в открытом кузове, совсем непросто. Что уж говорить о степени вины того, кто случайно наехал колесом на камень. Следовательно, остается один выход — судиться со службами, обслуживающими дорогу, что потребует времени, нервов и денег на адвоката. Рассчитывать на более благоприятные судебные перспективы можно, если на участке трассы, где вы словили камень, ведутся ремонтные работы.
В любом случае необходимо, чтобы представители ГИБДД подробно указали в протоколе и акте повреждения автомобиля возможную причину — ненадлежащее состояние дорожного покрытия. Если речь идет о щебне, следует запротоколировать его наличие на дороге. Также следует найти свидетелей и сфотографировать место и детали происшествия. Все это будет предметным основанием для подачи искового заявления о возмещении причиненного ущерба дорожными службами.